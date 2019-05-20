Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
«США – мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего – в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь», – заявил Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на скорую встречу. Он подчеркнул важность дальнейшего развития украинско-американского партнерства, прежде всего – путем сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.
Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили.
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Американские обувные ритейлеры, в том числе Nike и Adidas, направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили его не повышать тарифы на импорт обуви из Китая.
«Предложенный дополнительный тариф в размере 25% станет катастрофой для наших потребителей, наших компаний и американской экономики в целом», – говорится в документе. Повышение стоимости импорта приведет к росту конечной стоимости товара, заявили ритейлеры. По оценке ассоциации «Дистрибутеры и продавцы обуви Америки», расходы потребителей после увеличения тарифов на обувь вырастут на $7 млрд в год.
Сегодня тарифы на все потребительские товары в США в среднем составляют 1,9%, а на обувь – в среднем 11,3% и достигают по некоторым товарам уровня 67,5%, добавляют ритейлеры: «Некоторым американским семьям придется платить почти 100%-ный налог на их обувь».
Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США также пригрозил увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Кикл – член ультраправой Австрийской партии свободы. Ее возглавляет Хайнц-Кристиан Штрахе, который ранее ушел с поста вице-канцлера.
Штрахе ушел в отставку после того, как журнал Der Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.
Верховная прокуратура Австрии не нашла состава преступления в видеозаписи. Однако Курц заявил, что возглавляемая им Австрийская народная партия не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы. Он объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент Австрии назвал видеозапись позорной и поддержал предложение Курца.
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Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала финальную серию сериала «Игра престолов» из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.
Заключительная серия «Игры престолов» должна была появиться на платформе Tencent Video утром 20 мая, но зрители увидели лишь сообщение о проблемах с каналом передачи. На странице платформы в соцсети Weibo уточнялось, что зрителей уведомят о времени трансляции. Раздосадованные зрители потребовали вернуть им деньги, заплаченные за подписку на Tencent Video, некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения, отмечает издание.
Представитель HBO рассказал газете, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за спора между США и Китаем. Представитель Tencent не предоставил газете дополнительных комментариев.
Последний раунд американо-китайских переговоров о торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд.
Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»
HBO
СЕЗОН 1, эпизод 9, «Бейелор» Эту серию до сих пор называют главным WTF-эпизодом двадцатилетия. Нед Старк, который казался главным героем и которого играет главная на тот момент звезда сериала Шон Бин, лишается головы. Зрители в шоке
1/7
HBO
СЕЗОН 2, эпизод 9, «Черноводная» Первый в «Игре престолов» эпизод, в котором показаны батальные возможности сериала. Размах не уступает большому кино
2/7
HBO
СЕЗОН 3, эпизод 9, «Рейны из Кастамере» Шок номер два – «Красная свадьба», на которой зверски вырезают героев, к которым зрители успели привязаться и стали считать главными. Дом Старков, кажется, уничтожен. А вот и нет
3/7
HBO
СЕЗОН 4, эпизод 8, «Гора и Змей» «Игра престолов» берет новую вершину жестокости. Поединок красавца, плейбоя и искусного бойца Оберина Мартелла с гигантом Григором Клиганом заканчивается тем, что Гора раздавливает голову Змея, как арбуз
4/7
HBO
СЕЗОН 5, эпизод 8, «Суровый дом» Первое большое столкновение людей с армией мертвецов, которая увеличивается по ходу сражения, потому что Король ночи воскрешает только что убитых противников
5/7
HBO
СЕЗОН 6, эпизод 9, «Битва бастардов» Эффектных битв тут даже две: эпизод начинается со сражения за Миэрин, в котором драконы Дейенерис жгут флот работорговцев, но это только разогрев. Битва бастардов – армий Джона Сноу и Рамси Болтона – выдающаяся батальная сцена, достойная места в истории кино. Но и это еще не все: улыбка Сансы Старк, когда собаки жрут живьем Рамси, тоже дорогого стоит
6/7
HBO
СЕЗОН 7, эпизод 4, «Трофеи войны» Еще одна батальная сцена с драконами Дейенерис, которые на этот раз сжигают войско Ланнистеров. Но ничего круче «Битвы бастардов», похоже, снять уже невозможно
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Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьера Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты. Письма с такой просьбой направили в мае исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков, сообщаетРБК.
По оценке «Русбренда», расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 г., или 3% от среднемесячного пособия по уходу.
Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб., отметил в письме Новиков. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Для крупных компаний эти расходы не критичны, но могут отразиться на конечной стоимости товаров. Для мелких игроков такие затраты могут привести к банкротству.
В мае «Ведомости» сообщали, что Медведев предложил расширить перечень маркируемых товаров, добавив в него готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Это предложение правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии.
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Заявления представителя Антипинского НПЗ о том, что действия VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ) привели к банкротству завода, не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение, сообщили в пресс-службе ВТБ.
У ВТБ не было обязательств перед Антипинским НПЗ осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов, говорится в заявлении. Более того, он произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и не осуществил поставку этого груза банку.
В ВТБ отмечают, что банк обратился в суд и прекратил финансовую поддержку завода, потому что Антипинский НПЗ не выполнял контрактные обязательства: «Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом».
В конце апреля VTB Commodities Trading подала иск в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро. Иск был удовлетворен.
Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом. Завод не может платить по долгам и текущим кредитам. Несколько трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, говорил представитель Антипинского НПЗ. По его словам, это и привело к уменьшению количества закупаемой нефти и остановке завода. О том, что действия VTB Commodities Trading привели к банкротству Антипинского НПЗ, также сказал представитель Сбербанка – основного кредитора завода.
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В Германии задержан лидер арт-группы «Война» Олег Воротников, говорится в Twitter группы. Супруга активиста Наталья Сокол в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» уточнила, что его задержали в Берлине.
Воротников числится в международном розыске по линии Интерпола. Он покинул Россию в 2011 г. после того, как Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение о его аресте. В России Воротников обвиняется в хулиганстве, оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении полицейского.
В начале мая Воротников был объявлен в международный розыск австрийскими властями. В Австрии он обвиняется в незаконном обороте оружия и создании боевой антифашистской организации Der Krieg.Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Арт-группа «Война» была основана в 2007 г. В ней ранее участвовали нынешний издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Бизнес
Новости
Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные цены на пиво
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Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин прорабатывает этот вопрос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова. Он отметил, что к единому мнению о целесообразности МРЦ стороны пока не пришли.
«Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают», – добавил Сазанов. Сегодня в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).
Об идее ввести МРЦ на пиво руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил в сентябре 2018 г. Он пояснял, что с таким предложением в ведомство обратились участники пивоваренного рынка. В октябре того же года инициативу поддержалаобщественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (представляет интересы 1500 пивоварен, 3% рынка). Соответствующее письмо организация направила в Минфин. Президент «Опоры» Александр Калинин объяснял, что МРЦ на пиво и пивные напитки позволила бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции и серого импорта.
В феврале Минфин опубликовал проект постановления правительства, согласно которому министерство получит право устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Ведомство подчеркивало, что пользоваться новым инструментом пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет.
Политика
Новости
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
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ЦИАН, сервис для размещения объявлений о продаже и покупке недвижимости, разослал своим пользователям письмо с рекомендацией, как отстаивать гражданские права. Поводом для рассылки стала ситуация в Екатеринбурге, где на прошлой неделе прошли протесты из-за строительства храма вместо сквера в центре города.
В письме с заголовком «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?» описывается ситуация в Екатеринбурге и других городах, где жители недовольны застройкой скверов, например в Москве и Ульяновске. Завершается письмо тремя советами, как отстаивать гражданские права. Например, участвовать во всех голосованиях и публичных слушаниях, а также физически и «в рамках закона» не давать стройке начаться. «Помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях, привлечение звезд шоу-бизнеса, заявления с персональным давлением на чиновников в силовые органы», – гласит третий совет.
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке. Статья вышла 17 мая и в целом повторяет содержание письма, однако рекомендации протестовать в ней нет. Советы, как отстаивать свои права, даны в статье со ссылкой на градозащитницу (должность не указана) Валерию Востокову.
В пресс-службе ЦИАН сообщили «Ведомостям», что подписчики из-за технического сбоя получили не утвержденную рассылку, где не были закавычены советы спикеров. «Приведенные в статье советы градозащитников являются выражением их позиции и мнения, и поэтому все даны прямыми цитатами. Мнение и позиция спикеров не равно мнению и позиции ЦИАН», – говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что на сайте ЦИАН публикуются материалы на актуальные темы, связанные с недвижимостью, строительством, городской средой и экологией. «ЦИАН. Журнал неоднократно писал о конфликтах, связанных со строительством в парках, скверах, зеленых зонах. Экология – важный фактор выбора места жительства, качества жизни, соответственно, все люди заинтересованы в сохранении благополучной среды проживания», – уточнила пресс-служба.
Cian.ru – один из старейших сайтов для публикации объявлений о продаже, покупке и аренде жилья: он существует с 2001 г.
Протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Решение о его строительстве было принято еще осенью 2018 г., тогда местные жители пытались инициировать референдум, но получили отказ властей. Протесты продлились несколько дней, в результате были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил региональным и местным властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос и приостановила строительство храма на этот период.
Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии
URA.RU / TASS
В центре Екатеринбурга в ночь на 14 мая прошла акция местных жителей против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Разрешение на его строительство выдано ООО «Храм Святой Екатерины», совладельцами которого являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, Русская медная компания (РМК) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Храм планируют построить к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. В марте митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл показал эскизы будущего храма во время видеообращения. Как он будет выглядеть – в фотогалерее «Ведомостей»
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Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст в отставку. Трансляция брифинга велась на его странице в Facebook.
По словам премьера, президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за предстоящие вызовы, когда призвал членов правительства уйти в отставку. Гройсман добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.
Зеленский 20 мая в ходе церемонии инаугурации заявил, что члены правительства должны уйти в отставку. Он отметил, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Президент также объявил о роспуске Верховной рады.
Решение об отставке премьера принимает Верховная рада. Отставка премьера приводит к роспуску всего кабинета министров. Ранее в отставку подали глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак. О намерении покинуть свой пост также заявлял министр иностранных дел Павел Климкин.
Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 г. До этого он полтора года занимал пост председателя Верховной рады.
Политика
Новости
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал сведения о доходах. В 2018 г. украинский лидер заработал 9,7 млн гривен (около $370 000), говорится в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. В собственности Зеленского земельный участок площадью 1200 кв. м и дом площадью 353,5 кв. м, расположенные в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области. Президент также имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 131,9 кв. м. Зеленскому принадлежат два парковочных места площадью 20,9 и 20,7 кв. м соответственно. Совместно с художественным руководителем «Студии Квартал-95» Сергеем Шефиром Зеленский владеет двумя квартирами площадью 254,5 кв. м и 198,6 кв. м (доли Зеленского 25% и 50% соответственно).
Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов. Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95». Также он совместно с другими лицами обладает корпоративными правами в компании «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус». Зеленскому принадлежат акции кипрских компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited, Green Family LTD. У президента имеется $190 000 и 107 000 евро наличными, а на счетах в Приватбанке и ОТП банке – $570 000, 1 млн гривен (около $38 200). Зеленскому принадлежит автомобиль Land Rover 2016 г. выпуска и несколько ценных часов. Президент Украины также задекларировал три изобретения и несколько десятков торговых марок. Президент и его супруга арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 кв. м.
Супруга Зеленского Елена владеет квартирой площадью 129,8 кв. м и парковочным местом площадью 16,1 кв. м, расположенными в поселке Ливадия (недалеко от Ялты, Крым). Супруга президента также имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 284 кв. м. Совместно с Еленой и Ларисой Шефир Елена Зеленская владеет нежилым помещением в Киеве площадью 337,8 кв. м. Зеленской принадлежит 33,34% помещения, доли других собственников – по 33,33%. Сергей Шефир и Зеленская в равных долях также владеют нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м. Помимо этого супруге президента принадлежит автомобиль Mercedes Benz S 500 4 Matic.
В декларации Зеленского говорится, что кипрскому офшору Aldorante Limited принадлежит квартира в Киеве площадью 269,7 кв. м, два парковочных места площадью 20,7 кв. м и 21,7 кв. м. На итальянскую компанию San Tommaso SRL зарегистрирован дом в Италии площадью 413 кв. м. Зеленский и его супруга также имеют в собственности и могут получать доход с 10 гостиничных номеров в Грузии.
Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся месяц назад, 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации
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Нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec собираются поставить загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в покупке около 700 000 т нефти с примесями заинтересованы китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Стоимость нефти определят после проверок качества. Vitol и Unipec не стали комментировать эту информацию Reuters.
Согласно источникам Reuters, китайским НПЗ недавно были показаны образцы загрязненной нефти марки Urals с содержанием органических хлоридов в диапазоне от 30 до 200 ppm (миллионных долей; единица измерения концентрации. – «Ведомости») без упоминания цен. Покупатели с осторожностью относятся к загрязненной нефти, так как использовать ее можно только после многократного разбавления чистой нефтью. Концентрацию органических хлоридов в нефти необходимо снизить до уровня, при котором переработка нефти становится безопасной для оборудования. Загрязненную нефть перед использованием надо будет некоторое время хранить в специальных резервуарах, так как органический хлорид в сырой нефти может вызвать коррозию емкостей и разрушить очистительные установки на НПЗ, отмечает Reuters.
«Мне показали бочки с 200 ppm, и я сказал: «Нет, спасибо», – рассказал Reuters трейдер из Сингапура. «Логистика такой нефти очень сложная, и справиться с ней могут только крупные переработчики», – добавил он, отметив, что для груза с 200 ppm органического хлорида потребуется 20 грузов такого же объема для разбавления до нормального уровня в 10 ppm. По информации Reuters, для трейдеров оценка стоимости загрязненной нефти является самой сложной частью сделки. «Никто не знает, как эти бочки следует продавать... никто не знает, какую скидку давать», – сказал другой трейдер. Европейские трейдеры утверждают, что загрязненные грузы предлагаются со скидкой $10–20 за баррель, но очень мало покупателей проявляют интерес, пишет Reuters. «Мы не хотим брать эту нефть. Нефтеперерабатывающие заводы ранее пострадали из-за содержания хлорида, поэтому следует быть более осторожными», – заявил неназванный европейский покупатель. По оценкам Reuters, около 9 млн баррелей застряли в трубопроводе «Дружба» между Белоруссией и Германией. Чистая российская нефть марки Urals сейчас стоит около $74 за баррель.
В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. В свою очередь российская «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти мошенничеством. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.