Политика

Новости

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Волков написал в своем Twitter.

По его словам, за ним следили, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». Позже он сообщил, что его задержали по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) из-за акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 г. Ему грозит или до 300 000 руб. штрафа, или до 200 часов обязательных работ, или до 30 суток ареста.

Как рассказал Навальный в своем Twitter, его соратника задержали, когда тот ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Задерживали со словами «мы вас заждались», – отметил оппозиционер.

Полиция пока задержание Волкова не комментировала.

9 сентября 2018 г., в единый день голосования, в российских городах прошла организованная Навальным акция против пенсионной реформы. Власти большинства городов, в том числе Москвы, где в этот день проходили выборы мэра, ее не согласовали. По данным «ОВД-Инфо», на акции по всей России задержали более 1000 человек. Больше всего задержанных, по данным издания, было в Санкт-Петербурге – 623 человека, в то время как в столице – 48 человек.

Волков возглавлял предвыборный штаб Навального на выборах мэра Москвы в 2013 г. и перед президентскими выборами в 2018 г.

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

Новость дополняется...