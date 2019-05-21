Жители Екатеринбурга прислали более 2500 предложений по площадке для храма
Власти Екатеринбурга получили за сутки более 2500 обращений от жителей города с предложениями площадок для строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Сбор предложений был объявлен накануне, 20 мая. Он продлится 10 дней. Предложения направляются через официальный портал «Екатеринбург.рф». По его итогам состоится рейтинговое голосование, во время которого жители смогут проголосовать за площадку, подходящую, по их мнению, для строительства храма.
Обсудить альтернативные места под строительство храма предложил 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В ситуацию 16 мая вмешался президент Владимир Путин, который предложил свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, пообещав заморозить строительство.