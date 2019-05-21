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Жители Екатеринбурга прислали более 2500 предложений по площадке для храма

Ведомости
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Власти Екатеринбурга получили за сутки более 2500 обращений от жителей города с предложениями площадок для строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Сбор предложений был объявлен накануне, 20 мая. Он продлится 10 дней. Предложения направляются через официальный портал «Екатеринбург.рф». По его итогам состоится рейтинговое голосование, во время которого жители смогут проголосовать за площадку, подходящую, по их мнению, для строительства храма.

Обсудить альтернативные места под строительство храма предложил 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В ситуацию 16 мая вмешался президент Владимир Путин, который предложил свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, пообещав заморозить строительство.

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Политика
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Кремль оценил угрозу санкций против «Северного потока-2»

Ведомости
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Российские власти не опасаются, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток-2», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Проект «Северный поток-2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», — отметил он.

О намерении в скором времени ввести санкции против «Северного потока-2» 20 мая, по информации Bloomberg, заявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — говорил Перри (цитата по РИА Новости).

Песков напомнил, что проект не имеет никакого отношения к политике и является коммерческим, в нем участвует целая группа международных компаний-гигантов.

«Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем собственно давно уже занимаются США и что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, о чем они также открыто заявляли», — добавил представитель Кремля. При этом Песков не исключил, что тема энергобезопасности Европы могла бы стать предметом обсуждения российского и американского президентов, если их встреча состоится на саммите G20 в Японии в июне. 

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Недвижимость
Новости

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге

Ведомости
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«Газпром нефть» в I квартале передала «Газпрому» здание небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, говорится в отчетности нефтяной компании по МСФО. В феврале «Газпром нефть» уже сообщала об этом факте, однако нового владельца не раскрывала.

В отчетности «Газпром нефти» по российским стандартам сообщается, что по итогам I квартала 2019 г. долг АО «МФК «Лахта центр» перед «Газпром нефтью» сократился с 120 млрд до 38 млрд руб.

В середине декабря «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Газпром» выкупит у «Газпром нефти» свою будущую штаб-квартиру за 120 млрд руб. Часть от общей суммы сделки была перечислена «Газпром нефти» еще в 2018 г., говорил «Ведомостям» один из источников, знакомый с менеджерами обеих компаний. По его словам, основная доля платежей придется на 2019 г., остаток – на 2020 г. Передача объекта необходима для того, чтобы с января «Газпром» начал внутреннее обустройство штаб-квартиры, пояснял собеседник издания.

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Политика
Новости

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Ведомости
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Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев», – заявил Песков.

После состоявшейся 20 мая инаугурации Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США продолжить ужесточение санкций против России. Он заявил, что Украина не сможет самостоятельно «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму», поэтому просит содействия мирового сообщества. Также Зеленский называл Крым и Донбасс территориями Украины и утверждал, что его первоочередной задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе.

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Кремль прокомментировал массовое увольнение журналистов «Коммерсанта»

Ведомости
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Кремль внимательно следит за ситуацией в ИД «Коммерсантъ», где накануне было объявлено об увольнении в полном составе отдела политики, но считает конфликт корпоративным и деятельно вмешиваться не намерен. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Кремль следит, «Коммерсантъ» – это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное издание, которое наряду с другими, естественно, самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи мы, конечно, не можем без внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции», – сказал Песков.

«Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы взаимодействовали и работали, еще когда Путин был председателем правительства в Белом доме, это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем», – добавил представитель Кремля. «Но вместе с тем все, что происходит между этими журналистами и редакцией, – это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», – резюмировал Песков.

Деятельное участие Кремля в этой истории исключено, заявил Песков, отвечая на уточняющий вопрос журналистов. Факты, изложенные в статье о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая якобы стала поводом для увольнения журналистов, Песков комментировать не стал: «Мы слухами не занимаемся, слухи не комментируем, тем более кадровые слухи».

Отвечая на вопрос о якобы планировавшейся в мае встрече Матвиенко с президентом Владимиром Путиным, на которой планировалось обсудить условия ее отставки, Песков заметил, что президент в мае провел «уже штук двадцать встреч с Матвиенко и в апреле штук тридцать», «они встречаются очень часто».

На вопрос, не кажется ли Кремлю, что стоит расследовать заявления уволенных журналистов о давлении на редакцию собственника издания, Песков ответил: «Не кажется».

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза

Ведомости
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Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Выручка компании составила 586,4 млрд руб. Она выросла на 12,6%. Как указывает компания, это произошло благодаря росту объемов реализации нефти и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Показатель «скорректированная EBITDA» вырос на 26,9% до 197,7 млрд руб. Его рост связан с увеличением объемов добычи на крупных проектах и эффективными действиями менеджмента «Газпром нефти», поясняет компания.

Кроме того, на 4,7% до 23,24 млн т нефтяного эквивалента выросла добыча. Это стало результатом роста добычи на новых месторождениях и увеличения доли владения в «Арктикгазе» (находится в паритетном управлении с «Новатэком»).

Технологии
Новости

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

Ведомости
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В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Объемы рекламных бюджетов в российской прессе в I квартале 2019 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 12% до 3,4–3,6 млрд руб. Наиболее драматичное падение демонстрирует рынок рекламы в газетах – до 1,3–1,4 млрд руб., т. е. на 18% хуже показателей прошлого года. Объемы бюджетов на рекламу в журналах снизились на 7% до 2,1–2,2 млрд руб.

Рынок телевизионной рекламы за год снизился на 6% до 41,5–42 млрд руб., рынок рекламы на радио – на 5% до 3,3–3,5 млрд руб. Положительную динамику демонстрирует только рынок интернет-рекламы – рост на 18% до 51–51,5 млрд руб. Сегмент Out Of Home вырос на 3% до 10,8–11 млрд руб., в том числе наружная реклама выросла на 2% до 8,9–9,1 млрд руб.

«Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», – отмечается в материалах АКАР.

Бизнес
Новости

«Лукойл» потратил на buy back более $2,6 млрд

Ведомости
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Структура «Лукойла» Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 13 по 17 мая купила на рынке 394 128 акций по цене 5216 руб. за бумагу, а также 508 494 депозитарные расписки по цене $80,21 за бумагу, следует из материалов компании. Таким образом, на выкуп акций было направлено 2,056 млрд руб., на выкуп депозитарных расписок – $40,786 млн.

«Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на общую сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited.

Как отмечает «Интерфакс», общая сумма, которая уже была направлена на покупку акций в рамках buy back, составляет примерно $2,602 млрд.

Ранее компания сообщала, что «Лукойл» может начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится раньше срока. Председатель правления «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.

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Политика
Новости

Руководитель чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО

Ведомости
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Адвокат руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева подал ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Мемориал» сообщил «Интерфаксу».

Как рассказала организация, ходатайство было подано в Шалинский городской суд Чечни 15 мая. В документе указывается, в частности, что Титиеву не требуется дальнейшее содержание в заключении, поскольку он «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Правозащитника задержали 9 января 2018 г. по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса (хранение наркотиков в крупном размере). По версии МВД Чечни, в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили.

Заикин после вынесения приговора отмечал, что возможность попросить об УДО у Титиева появится 9 мая.

Политика
Новости

Суд вынес приговор эксперту по делу «пьяного мальчика» из Балашихи

Ведомости
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Суд вынес обвинительный приговор врачу подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову, ошибочно установившему наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, сообщается на сайте Следственного комитета России. Как отмечает представитель СК Светлана Петренко, Клейменову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Весной 2017 г. 31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, нарушив ПДД, сбила насмерть шестилетнего Романа Шимко. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод.

Через несколько месяцев началось рассмотрение дела по существу. Родственники мальчика были возмущены обвинениями в адрес шестилетнего ребенка и настаивали на абсурдности результатов экспертизы, они требовали провести повторную проверку. После комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 экспертов, следствие обнаружило, что вывод Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным: образец крови ребенка был взят ненадлежащим образом, туда попала грязь, это привело к процессу спиртового брожения. Суд установил, что на момент ДТП ребенок был трезв.

Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно был уволен после скандала с ДТП в Балашихе. А проводившему экспертизу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности. Наказание за халатность согласно Уголовному кодексу зависит от степени нанесенного вреда и ущерба. В случае если халатность не привела к гибели людей, она наказывается штрафом до 500 000 руб., обязательными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до полугода.

В ноябре 2017 г. Железнодорожный городской суд приговорил виновную в ДТП Ольгу Алисову к трем годам колонии-поселения. Кроме того, в пользу потерпевшего – отца мальчика Романа Шимко – с подсудимой взыскано в счет компенсации морального вреда 2,5 млн руб.

Политика
Новости

В Екатеринбурге начали демонтировать забор на месте строительства храма

Ведомости
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В Екатеринбурге начали демонтировать забор, которым огородили место строительства храма, вызвавшего протесты жителей, сообщает Znak.com в своем Telegram-канале.

С предложением демонтировать забор выступил возглавляющий Екатеринбургскую епархию митрополит Кирилл. 20 мая Александр Андреев, руководитель Фонда святой Екатерины, курирующего строительства, пообещал, что забор будет разобран: «Безусловно, ради мира в городе фонд готов пойти на то, чтобы убрать забор, мы поддерживаем мнение владыки Кирилла».

В сентябре 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако избирком отказал. 13 мая из-за строительства начались протесты, а спустя два дня на месте строительства установили полноценный железный забор.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились, пообещав заморозить возведение храма.

Экономика
Новости

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости
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С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

«Сколько отняли, столько и вернули», – подтвердил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое происходит и в правительстве. «В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», – рассказал источник. Также на докризисный уровень вернулись зарплаты сотрудников аппарата Счетной палаты и членов Совета Федерации, сообщили собеседники.

В марте 2015 г. на 10% были уменьшены зарплаты президента, премьера, вице-премьеров и федеральных министров, в том числе силового блока, генпрокурора и председателя Следственного комитета, председателя ЦИК и его заместителей и др. На столько же сократились зарплаты депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Тогда пресс-секретарь Путина пояснял, что это решение связано с «текущей экономической конъюнктурой».

Норма о 10%-ном сокращении продлевалась ежегодно до 2018 г. включительно. В этом году соответствующий президентский указ не вышел, но публично о возвращении заплат на докризисный уровень не объявлялось.

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