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Власти предложили жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки под храм

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма Святой Екатерины. Он пообещал, что администрация региона 20 мая опубликует для обсуждения перечень из не менее чем четырех потенциальных площадок. Губернатор также призвал граждан предлагать свои варианты мест, где мог бы разместиться храм. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

Обращение губернатора Свердловской области к жителям Екатеринбурга опубликовано на его официальном сайте. В нем он подчеркнул, что при выборе места под храм важно и одинаково ценно мнение «всех, без исключения, жителей города и области». «Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга», – заявил Куйвашев. Он отметил, что строительство храма – это «абсолютно благое дело», дань памяти истории, предкам, традиции.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы.

В четверг, 16 мая, в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии