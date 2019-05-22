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Госдума одобрила поправки о штрафах за отказ предоставлять товары или услуги инвалидам

Проект закона о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за отказ предоставлять инвалидам товары или услуги, прошел первое чтение в Госдуме, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан, – от 15 000 до 30 000 руб. для должностных лиц, а также для юридических – от 50 000 до 100 000 руб.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в России в последнее время участились случаи, когда людям преклонного возраста, инвалидам или гражданам, страдающим определенными заболеваниями, необоснованно отказывают в доступе к товарам или услугам. Депутаты ссылаются на данные Роспотребнадзора, по которым в службу ежегодно поступает более 20 000 жалоб от социально незащищенных категорий потребителей.

В 2017 г. сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс ребенку с церебральным параличом и его матери, которые планировали вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. В итоге «Победа» уволила руководителя группы по наземному обеспечению и провела служебное расследование.

В 2015 г. сестру известной российской модели и благотворителя Натальи Водяновой, Кристину, страдающую аутизмом и ДЦП, выгнали из кафе в Нижнем Новгороде за то, что своим видом она отпугивала посетителей. Об этом сама Водянова написала на странице в соцсети Facebook. СКР возбудил уголовное дело об унижении по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения). Кафе, где произошел инцидент, потом закрыли.