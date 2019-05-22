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Госдума одобрила поправки о штрафах за отказ предоставлять товары или услуги инвалидам

Ведомости
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Проект закона о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за отказ предоставлять инвалидам товары или услуги, прошел первое чтение в Госдуме, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан, – от 15 000 до 30 000 руб. для должностных лиц, а также для юридических – от 50 000 до 100 000 руб.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в России в последнее время участились случаи, когда людям преклонного возраста, инвалидам или гражданам, страдающим определенными заболеваниями, необоснованно отказывают в доступе к товарам или услугам. Депутаты ссылаются на данные Роспотребнадзора, по которым в службу ежегодно поступает более 20 000 жалоб от социально незащищенных категорий потребителей.

В 2017 г. сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс ребенку с церебральным параличом и его матери, которые планировали вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. В итоге «Победа» уволила руководителя группы по наземному обеспечению и провела служебное расследование.

В 2015 г. сестру известной российской модели и благотворителя Натальи Водяновой, Кристину, страдающую аутизмом и ДЦП, выгнали из кафе в Нижнем Новгороде за то, что своим видом она отпугивала посетителей. Об этом сама Водянова написала на странице в соцсети Facebook. СКР возбудил уголовное дело об унижении по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения). Кафе, где произошел инцидент, потом закрыли.

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Ford отозвал в России почти 15 000 автомобилей из-за проблем с подвеской

Ведомости
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Компания Ford отозвала в России 14 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с августа 2012 по апрель 2018 г.

Частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах могут «увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес», объясняется в сообщении. Это, в свою очередь, может стать причиной образования трещин на этих деталях.

В Росстандарте подчеркнули, что трещины увеличивают риск аварий во время движения.

Ford уточнил, что отозванные автомобили необходимо доставить в ближайший дилерский центр, на них заменят рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.

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Политика
Новости

Парламент КЧР рассказал о претендентах на место сенатора вместо Арашукова

Ведомости
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Новый сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо Рауфа Арашукова должен быть назначен из «резерва», в котором находятся два человека – Иналь Гашоков и Крым Казаноков, рассказал ТАСС председатель комитета по нацполитике парламента КЧР Ахмат Эбзеев.

Назначение должно состояться в течение 10 дней после вступления в силу решения Совфеда о досрочном прекращении полномочий Арашукова. Если Гашоков и Казаноков откажутся от поста сенатора, то его займет депутат парламента КЧР, добавил Эбзеев.

Гашоков и Казаноков – депутаты Думы Черкесска. Казаноков в 2016 г. уже временно занимал пост сенатора – после Вячеслава Дерева, который был арестован по делу о мошенничестве, потом его сменил Арашуков.

Совет Федерации 22 мая лишил Арашукова полномочий сенатора, потому что он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок. Арашуков был задержан 30 января и заключен под стражу. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Политика
Новости

Прокуратура Украины начала новое расследование против Порошенко

Ведомости
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Антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное расследование о правомерности действий бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников при распределении должностей в компании «Центрэнерго», сообщает ведомство в Facebook.

Руководство «Центрэнерго» и Фонда госимущества Украины вместе с чиновниками, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и набсовета компании с целью хищения ее средств, говорится в поступившем в прокуратуру заявлении. Их действия координировали народный депутат Украины Игорь Кононенко и Порошенко, утверждает заявитель.

Решение о начале расследования было принято после встречи руководителя антикоррупционной прокуратуры с Крючковым Д. В., отмечает в сообщении. Бывший депутат Дмитрий Крючков проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании «Запорожьеоблэнерго».

Ранее украинская прокуратура начала досудебное расследование в отношении Порошенко о вмешательстве в деятельность судей в рамках дела Приватбанка. Накануне государственное бюро расследований возбудило против Порошенко уголовное дело о госизмене.

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Технологии
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Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ведомости
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Ford Motor и американский стартап Agility Robotics заключили партнерское соглашение. Со следующего года они собираются протестировать доставку посылок с помощью ходячих роботов, которые будут подъезжать по нужному адресу на самоуправляемых автомобилях, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе эксперимента будет задействовано до 100 машин Ford.

Agility была основана в 2015 г. при Университете штата Орегон и с тех пор привлекла около $8 млн от венчурных инвесторов. Ее роботы напоминают безголовых людей и способны подниматься по лестницам. Во время эксперимента они будут доставлять посылки весом до 40 фунтов (18 кг), неся их в руках. В пространстве они ориентируются с помощью сенсоров и камер. По словам гендиректора Agility Дэмиона Шелтона, его компания и Ford прежде всего будут доставлять посылки; но он не исключил, что они займутся и другими видами доставки, например продуктов питания.

В последние годы Ford стала активно заниматься самоуправляемыми автомобилями. В 2017 г. она объявила, что инвестирует $1 млрд в стартап Argo AI, разрабатывающий технологии для них. В прошлом году Ford договорилась о сотрудничестве со стартапом Postmates, который тестирует доставку продуктов на самоуправляемых автомобилях.

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.

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Политика
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Госдума считает возможным штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

Ведомости
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Депутаты Госдумы считают возможным снизить до 10 км/ч нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дорогах городов, а на трассах предлагают сохранить его на уровне 20 км/ч. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и градостроительству Вячеслав Лысаков, передает «Интерфакс».

Лысаков отметил, что Госдума предлагает сначала провести ревизию дорог, потом увеличить скоростной режим на трассах и исключить «кормушки» (когда ставят знаки, что идет ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет) и только после этого говорить о превышении скоростного режима и штрафах.

Госдума поручила комитету по транспорту и комитету по госстроительству и законодательству получить у МВД статистику нарушений скоростного режима, а у Минтранса узнать, почему на современных федеральных трассах до сих пор действует скоростной режим, введенный в 60-х гг. прошлого века, рассказал Лысаков. По его словам, из ответов министерств на депутатские запросы нельзя однозначно заявить, что превышение скорости является причиной ДТП, поэтому законодательной работы о снижении нештрафуемого порога и повышении штрафов за его нарушение ни в правительстве, ни в Госдуме не ведется.

В ноябре 2018 г. вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Минтрансу «подготовить предложения» по усилению санкций за ряд нарушений ПДД, в том числе предлагалось вернуть штраф за превышение скоростного порога 10 км/ч, писал «Коммерсантъ». Минтранс и МВД поддержали снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Минтранс предложил штрафовать водителей за превышение лимита в 10 км/ч на 500 руб., а ГИБДД настаивала на увеличении размера такого штрафа до 3000 руб.

Сейчас водители могут превышать скорость, установленную знаком «Ограничение скорости», на 20 км/ч без риска штрафа, штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 км/ч составляет 500 руб.

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Финансы
Новости

Сбербанк начал тестировать сервис денежных переводов людям без карт и счета

Ведомости
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Сбербанк начал тестировать сервис, который позволяет переводить онлайн деньги людям без банковских карт или счетов. Получатель сможет снять наличные в банкоматах или отделениях по коду, рассказал РБК один из участников фокус-группы. Эту информацию изданию подтвердили в колл-центре.

В мобильном приложении Сбербанка эта функция отражается в разделе «Платеж или перевод» под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате». Участник фокус-группы пока смог перевести таким образом деньги только клиентам Сбербанка с помощью номера телефона. При попытке отправить деньги не клиенту этого банка приложение выдало ошибку.

Сбербанк тестирует эту функцию минимум с февраля, рассказал собеседник РБК в банковской сфере. Он предположил, что сервис в скором времени запустят для более широкой аудитории, если в колл-центре уже рассказывают об особенностях его работы.

В феврале Сбербанк подтвердил, что тестирует сервис по снятию наличных в кассах магазинов. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью ТАСС рассказал, что к концу 2019 г. функция будет доступна в 3000 торговых точек.

Технологии
Новости

The New Times обжаловал штраф в 22,25 млн рублей в ЕСПЧ

Ведомости
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Журнал The New Times обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за штрафа в 22,25 млн руб., наложенного на издание. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Вадим Прохоров. Эту информацию он подтвердил «Ведомостям».

По его словам, Верховный суд отклонил жалобу, несмотря на то что в ней содержалась ссылка на его собственное постановление пленума. «Они [Верховный суд] наплевали на собственное постановление пленума. Уважения к этому органу это не прибавляет», – подчеркнул Прохоров.

Рассмотрение «будет идти долго, не один год, к сожалению, ЕСПЧ завален российскими жалобами», отметил адвокат.

Мировой судья Тверского района Москвы в октябре 2018 г. по просьбе прокуратуры оштрафовал ООО «Новое время» (издатель The New Times) на 22,25 млн руб. Кроме того, на 30 000 руб. была оштрафована гендиректор ООО «Новое время» Евгения Альбац. Причиной, согласно постановлению суда, стало то, что журнал The New Times получил 22,25 млн руб. несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. По закону СМИ обязаны отчитываться о получении денег из-за рубежа или от иностранных агентов.

Тверской суд признал эти решения законными, а Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на вступившие в силу решения о штрафах.

Альбац объявляла сбор денег на выплату штрафа. Они были собраны и выплачены.

Политика
Новости

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Ведомости
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Большинство жителей Екатеринбурга (74%) выступили против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Удачным местом сквер в центре города назвали лишь 10% опрошенных.

18% респондентов в целом против строительства храма в пределах города, 7% считают, что он должен быть построен по утвержденному проекту в выбранном властями месте. Еще 14% поддержали строительство в сквере, если проект будет скорректирован с учетом мнения жителей. Социологи отмечают, что всего о конфликте вокруг строительства храма знают 94% горожан.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил РБК, что решающим в вопросе строительства храма будет исследование, подготовка которого только ведется местными властями. «Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников [храма] может принести свое исследование, по которому [мнение] будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?» – сказал он.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протестные акции против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин: он предложил провести опрос общественного мнения по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население и на время подготовки и проведения голосования заморозила строительство храма. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил также обсудить альтернативные места под строительство храма. Сбор предложений был объявлен 20 мая на официальном портале «Екатеринбург.рф», он продлится 10 дней. В первый день власти получили более 2500 обращений от жителей города.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Технологии
Новости

BBC запустит комедийное шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Ведомости
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Телеканал BBC Two запускает ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Передача Tonight With Vladimir Putin («Вечер с Владимиром Путиным») сделана в комедийном формате. С помощью технологии захвата движений разработчики создали анимационный персонаж – российского президента, – который будет в реальном времени ходить или сидеть за столом перед живой аудиторией в студии, беря интервью у гостей – также живых людей.

Первыми гостями программы стали Алистер Кэмпбелл, бывший официальный представитель бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, а также телеведущая Джун Сарпонг.

Роль Путина исполняет Нэтт Тэпли. Он же является автором реплик анимированного российского президента. Тэпли, согласно данным на его сайте, – комедийный автор и исполнитель. Он работал, в частности, над британским сатирическим шоу Revolution Will Be Televised («Революцию будут показывать по телевизору»). Это шоу также транслировал один из телеканалов BBC – BBC Three.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» о комментарии.

Политика
Новости

Верховная рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах

Ведомости
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Верховная рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии первый законопроект президента страны Владимира Зеленского о выборах народных депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина». Парламентарии также не стали рассматривать и альтернативный ему законопроект авторства группы депутатов.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо минимум 226 голосов. Однако за включение президентского и депутатского законопроектов проголосовали лишь 92 парламентария. Депутатам также не хватило голосов для включения в повестку президентских поправок в закон Украины «О публичных закупках».

В результате председатель украинского парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Следующее заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Зеленский выиграл выборы президента на Украине по итогам второго тура 21 апреля. 20 мая он официально вступил в должность президента страны. После этого Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. При этом Зеленский попросил депутатов напоследок принять несколько инициатив, в частности поправки в закон о выборах народных депутатов и в закон Украины «О публичных закупках».

Экономика
Новости

Госдума во втором чтении одобрила новый механизм финансирования нацпроектов

Ведомости
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволяет перераспределять средства на нацпроекты без внесения изменений в закон о бюджете в 2019–2024 гг., следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ также предусматривает распространение этой нормы на комплексный план модернизации инфраструктуры. В будущем может потребоваться корректировка распределения бюджетных средств между проектами плана, отмечается в пояснительной записке.

Ранее законодательство предусматривало, что средства на нацпроекты могут быть перераспределены без поправок в бюджет только в 2019 г. Эта норма была принята в ноябре прошлого года.

Создать механизм перераспределения денег между нацпроектами в октябре предложил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, если реализация каких-то программ тормозится, лучше не замораживать средства, а перебросить.

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