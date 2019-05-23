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СМИ узнали о планах зятя Рыболовлева баллотироваться в президенты Уругвая

Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори решил баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей» в окружении Рыболовлева. Ранее об этом сообщили уругвайские СМИ.

Выдвигаться Сартори намерен от консервативной Национальной партии (также известна как Белая партия). Но сначала ему нужно одолеть пятерых соперников внутри нее, в том числе мэра города Мальдонадо Энрике Антиа. Внутренние праймериз состоятся 30 июня. Выборы президента Уругвая назначены на октябрь 2019 г. В Twitter Сартори указана ссылка на предвыборный сайт, где он обещает создать 100 000 новых рабочих мест в случае победы.

Для Сартори эти выборы станут первым опытом в политике. До этого он не занимал государственных должностей. Собеседник Forbes отметил, что Рыболовлев знает о планах Сартори и считает их его личным делом, однако предвыборную кампанию не спонсирует и никак в ней не участвует.

Сартори принадлежат активы в разных сферах бизнеса, в том числе группа Union Agriculture Group (UAG), которая занимается выращиванием черники, риса, сои и пшеницы, а также разведением овец и крупного рогатого скота. Он инвестирует в энергетические проекты в Латинской Америке. В Перу и Уругвае группа бизнесмена также является крупным застройщиком. В 2015 г. Сартори женился на дочери Рыболовлева Екатерине. В 2018 г. купил 20% клуба «Сандерленд» за 3 млн фунтов.