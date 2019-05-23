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Конституционный суд разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми

Присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела, об этом говорится в постановлении Конституционного суда, опубликованном в четверг, 23 мая.

Проверка конституционности положений ст. 30 УПК проводилась по запросу Ленинградского областного суда, который усомнился в конституционности статьи УПК, блокирующей совершеннолетним обвиняемым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с несовершеннолетними. Сейчас право на суд присяжных имеют только совершеннолетние обвиняемые. Но закон разрешает рассмотреть дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых просит об этом.

С такой проблемой и столкнулся Леноблсуд, когда получил жалобу от группы несовершеннолетних на решение городского суда, назначившего дело к слушанию судом присяжных по ходатайству единственного совершеннолетнего из четырех обвиняемых по данной статье. Леноблсуд обнаружил правовую коллизию и обратился за разъяснениями в КС. Ранее тот уже пришел к выводу, что лишение подростков права на суд присяжных не является дискриминационным.

Но сама по себе норма УК о праве на рассмотрение дела судом присяжных не противоречит Конституции, разъяснил суд. Она допускает рассмотрение дела судом присяжных, когда выделение материала в отношении несовершеннолетних в отдельное производство невозможно ввиду препятствия объективности разрешения дел.