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В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы. Он не уточнил вид и объемы найденных наркотиков, но подчеркнул, что уже получено заключение экспертов по этим веществам. Также следователь не указал, будут ли предъявлены Абызову обвинения в незаконном хранении наркотиков.

Басманный суд рассматривает продление ареста Абызову до 25 июля. Его задержали 25 марта по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. На счетах Абызова по решению суда арестовано более 437 млн руб. Также суд арестовал принадлежащие экс-министру два участка земли и два дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты в Москве.

Следствие считает, что Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Участники этой группы обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. В результате было похищено 4 млрд руб. Украденные деньги могли быть выведены за рубеж через офшорные компании. Сам Абызов заявляет о своей невиновности.