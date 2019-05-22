Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: Вексельберг выставил счет Абызову

Компания Вексельберга подала иск к Абызову на 33,63 млрд рублей

Она требует привлечь его к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Группы Е4»

В понедельник, 20 мая, компания «Т плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд руб. находящегося под арестом основателя обанкротившейся «Группы Е4», экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко (по данным «РИА Новости», после развода с Абызовым в 2016 г. она стала бенефициаром компании) и экс-президента компании Андрея Малышева. Об этом в среду сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Представитель «Т плюса» подтвердил эту информацию, но отказался от дополнительных комментариев.

Заявление «Т плюса» пока к производству не принято. Аналогичную сумму, равную также сумме включенных в реестр требований кредиторов, с этих лиц пытаются взыскать кредиторы «Группы Е4» Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. Суд должен был рассмотреть их иск 22 мая, но отложил заседание до 10 июля в связи с заявлением «Т плюса». Если оно будет принято, заявления будут объединены в одно производство, сообщил «Интерфакс». 20 мая Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск «Группы Е4» к Абызову, его бывшей жене и экс-главе компании, но сумма его требований не раскрывается.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике