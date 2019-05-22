Компания Вексельберга подала иск к Абызову на 33,63 млрд рублей

Она требует привлечь его к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Группы Е4»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Последние несколько лет Абызов (слева) и Вексельберг судятся из-за акций «КЭС холдинга» (сейчас – «Т плюс») Дмитрий Астахов / ТАСС /

В понедельник, 20 мая, компания «Т плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд руб. находящегося под арестом основателя обанкротившейся «Группы Е4», экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко (по данным «РИА Новости», после развода с Абызовым в 2016 г. она стала бенефициаром компании) и экс-президента компании Андрея Малышева. Об этом в среду сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Представитель «Т плюса» подтвердил эту информацию, но отказался от дополнительных комментариев.

Заявление «Т плюса» пока к производству не принято. Аналогичную сумму, равную также сумме включенных в реестр требований кредиторов, с этих лиц пытаются взыскать кредиторы «Группы Е4» Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. Суд должен был рассмотреть их иск 22 мая, но отложил заседание до 10 июля в связи с заявлением «Т плюса». Если оно будет принято, заявления будут объединены в одно производство, сообщил «Интерфакс». 20 мая Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск «Группы Е4» к Абызову, его бывшей жене и экс-главе компании, но сумма его требований не раскрывается.