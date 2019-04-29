Чистый убыток компании «Т плюс» в 2018 году вырос почти в пять раз

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WSJ: Трамп не разговаривал с ОПЕК об увеличении нефтедобычи

Президент США Дональд Трамп не говорил по телефону с генеральным секретарем ОПЕК или министром нефти Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. В пятницу, 26 апреля, Трамп заявил репортерам, что призвал картель помочь снизить цены на нефть, и написал в Twitter: «Говорил с Саудовской Аравией и с другими, они готовы увеличить нефтяной поток. Мы достигли соглашения». Из-за этого нефть в тот день подешевела на 3,6% по итогам дня.

Ни генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ни саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих не разговаривали с Трампом, утверждают источники WSJ. Также президент США не обсуждал снижение цен на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом, говорят саудовские чиновники.

Как утверждает представитель нефтяной отрасли Венесуэлы, он не знает о каких-либо переговорах между Трампом и венесуэльским министром нефти Мануэлем Кеведо, который сейчас занимает пост президента ОПЕК.

Трамп не объяснил, что именно он имел в виду. Возможно, он подразумевал какой-то из своих твитов, считает один из саудовских чиновников.

В последние годы ОПЕК вместе с Россией и рядом других стран ограничивают нефтедобычу, чтобы избежать избытка предложения на мировом рынке. В мае они встретятся, чтобы принять решение о продлении соглашения. У России нет информации о том, что Саудовская Аравия или какая-либо другая страна собирается выйти из него, заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Представитель Saudi Aramco заявил «Ведомостям» после слов Трампа, что достигнутые ранее договоренности ОПЕК+ не меняются.

В понедельник, 29 апреля, к 18.00 мск нефть Brent подорожала на 0,1% до $72,2 за баррель, а североамериканская WTI подешевела на 0,4% до $63,04.