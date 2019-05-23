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Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, сообщает «Коммерсантъ». Она должна была участвовать в закрытой международной конференции, которая проходила в Москве 20-21 мая. В МИД России газете пояснили, что Нуланд внесена в черный список.

Черный список был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме, отмечает «Коммерсантъ».

По информации газеты, Нуланд попала в черный список из-за своей роли в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Она принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине, в том числе посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг. Кроме того, она высказалась в поддержку ужесточения санкций против России.

Нуланд занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013-2017 гг. После этого она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS).