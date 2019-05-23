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В московском метро второй раз за неделю застрял поезд

На участке между станциями московского метро «Савеловская» и «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях, сообщается на странице метро в Twitter. В тоннеле застряли три поезда, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентств, неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение двум другим составам. В метро заявляют, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, остановившийся поезд уже ремонтируют.

В 21.26 мск на странице метро в Twitter сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. К 21.38 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было возобновлено.

Ранее на этой неделе, 21 мая, три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Эвакуировали более тысячи пассажиров. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.