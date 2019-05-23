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Der Spiegel: Германия планирует назначить новым послом в Москве бывшего разведчика

Германия планирует сменить своего посла в Москве, узнал немецкий журнал Der Spiegel. Новым послом может стать бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр. Как пишет Der Spiegel, фон Гейр считается доверенным лицом министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Фон Гейр координировал международные контакты министра во всех ее заграничных поездках. Также он занимал должность заместителя руководителя Федеральной разведывательной службы Германии, которая занимается внешней разведкой.

Взаимоотношения с Россией – одно из ключевых направлений внешней политики для Германии, а представительство в российской столице является крупнейшей из дипломатических служб страны, отмечает Der Spiegel. По данным издания, фон Гейр имеет налаженные контакты с российскими коллегами и не раз посещал Москву в качестве представителя Германии для участия в переговорах. В Министерстве обороны характеризуют его как опытного политика, который обладает инсайдерской информацией в вопросах международной политики.

Сейчас чрезвычайным и полномочным послом Германии в России является Рюдигер фон Фрич. Он занимает этот пост с марта 2014 г. До назначения на должность посла в России он был послом Германии в Польше, а также руководил департаментом экономики и устойчивого развития МИД Германии.