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Der Spiegel: Германия планирует назначить новым послом в Москве бывшего разведчика

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Германия планирует сменить своего посла в Москве, узнал немецкий журнал Der Spiegel. Новым послом может стать бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр. Как пишет Der Spiegel, фон Гейр считается доверенным лицом министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Фон Гейр координировал международные контакты министра во всех ее заграничных поездках. Также он занимал должность заместителя руководителя Федеральной разведывательной службы Германии, которая занимается внешней разведкой.

Взаимоотношения с Россией – одно из ключевых направлений внешней политики для Германии, а представительство в российской столице является крупнейшей из дипломатических служб страны, отмечает Der Spiegel. По данным издания, фон Гейр имеет налаженные контакты с российскими коллегами и не раз посещал Москву в качестве представителя Германии для участия в переговорах. В Министерстве обороны характеризуют его как опытного политика, который обладает инсайдерской информацией в вопросах международной политики.

Сейчас чрезвычайным и полномочным послом Германии в России является Рюдигер фон Фрич. Он занимает этот пост с марта 2014 г. До назначения на должность посла в России он был послом Германии в Польше, а также руководил департаментом экономики и устойчивого развития МИД Германии.

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В московском метро второй раз за неделю застрял поезд

Ведомости
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На участке между станциями московского метро «Савеловская» и «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях, сообщается на странице метро в Twitter. В тоннеле застряли три поезда, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентств, неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение двум другим составам. В метро заявляют, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, остановившийся поезд уже ремонтируют.

В 21.26 мск на странице метро в Twitter сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. К 21.38 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было возобновлено.

Ранее на этой неделе, 21 мая, три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Эвакуировали более тысячи пассажиров. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.

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Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Ведомости
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Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube. Это временная мера, рассказал «Ведомостям» Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которая является правообладателем сериала. «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», – отметил он. О каких именно вопросах идет речь, уточнять не стал. Сейчас «Слуга народа» недоступен на сервисе не только российским зрителям, но и всей аудитории Youtube, однако сериал доступен на сайте канала «1+1».

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Политика
Новости

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Ведомости
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Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, сообщает «Коммерсантъ». Она должна была участвовать в закрытой международной конференции, которая проходила в Москве 20–21 мая. В МИД России газете пояснили, что Нуланд внесена в черный список.

Черный список был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме, отмечает «Коммерсантъ».

По информации газеты, Нуланд попала в черный список из-за своей роли в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Она принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине, в том числе посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг. Кроме того, она высказалась в поддержку ужесточения санкций против России.

Нуланд занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013–2017 гг. После этого она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS).

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомости
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Котировки ВТБ по итогам торгов на Московской бирже выросли на 10,13% до 3,87 коп. за бумагу, обновив максимум с ноября 2018 г., следует из материалов биржи. Объем торгов превысил 3,9 млрд руб., а с учетом всех сделок – 6,3 млрд руб. Капитализация ВТБ превысила 502,2 млрд руб. Таким образом рынок отреагировал на новости о новой стратегии развития банка, в которой заложено повышение выплат дивидендов на ближайшие четыре года.

Вечером 23 мая агентство «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на презентацию ВТБ, о том, что банк заложил в новую стратегию выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В 2018 г. банк планировал направить на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли.

Согласно презентации, в 2019 г. банк планирует получить около 200 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. – около 230 млрд руб. В 2021 г. банк надеется на 270 млрд руб., в 2022 г. – на 300 млрд руб. чистой прибыли.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,76% и составил 2618,61 пункта. Индекс РТС опустился на 1,34% до 1275,42 пункта. Индекс «голубых фишек» упал на 0,76% до 17 815,26 пункта.

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Стиль жизни
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Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Ведомости
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Сборная России обыграла американскую команду в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 4:3. Эта победа позволила российским хоккеистам выйти в полуфинал соревнований.

Встреча сборных России и США прошла в Братиславе. В российской команде шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Соперником сборной России в полуфинале, который пройдет 25 мая, станет победитель матча Финляндия – Швеция. В другом полуфинале сыграют Канада и победитель матча Чехия – Германия. Финал чемпионата состоится 26 мая.

Технологии
Новости

Amediateka покажет новый сериал с Расселом Кроу и «Противостояние» по Стивену Кингу

Ведомости
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Amedia TV (объединяет Amediateka, Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2) подписала новое долгосрочное соглашение с CBS Studios International, по которому российский сервис получит права на показ сериалов производства CBS и Showtime, сообщается на сайте американской корпорации.

Amedia TV будет показывать оригинальные программы CBS All Access, среди которых «Сумеречная зона» Джордана Пила и сериалы Showtime – «Шучу» с Джимом Керри, «Черный понедельник» и др. Кроме того, сервис получил эксклюзивные права на показ сериалов «Миллион мелочей» и «Во тьме».

Соглашение распространяется и на предстоящие премьеры – «Самый громкий голос в комнате» с Расселом Кроу, Why Women Kill, «Страшные сказки: город ангелов» и «Противостояние» по роману Стивена Кинга.

У Amedia TV ранее было соглашение с CBS, но оно недавно истекло. Сервис также сотрудничает со студиями HBO, FOX, Sony Pictures Television, Starz, ABC, ВВС и др. Среди их сериалов, доступных на российском сервисе, – «Игра престолов», «Убивая Еву», «Настоящий детектив», «Острые предметы», «Отчаянные домохозяйки» и другие.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

Политика
Новости

Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Ведомости
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Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС. Защита Абызова просила перевести его под домашний арест, однако суд счел, что подозреваемый может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, и отказался освободить бывшего чиновника.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Помимо Абызова в преступную группу вошли один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов и бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев. Все они также находятся под стражей. Все фигуранты дела своей вины не признают.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого успел поработать в РАО ЕЭС – был заместителем Анатолия Чубайса, был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков (впоследствии обанкротилась). Forbes оценивает состояние Абызова в $600 млн.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

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Политика
Новости

Росрыболовство назвало предполагаемые сроки освобождения косаток и белух в Приморье

Ведомости
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Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье, предположительно, в июле-августе этого года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росрыболовства.

Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства, рассказали в ведомстве. Если всех животных не получится выпустить в летний сезон 2019 г., оставшуюся часть могут выпустить в следующем году.

Ранее гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», заявил, что не планирует отпускать животных на волю. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его права собственности, так как сам он такое решение принимать не собирается. Позже он сказал «Интерфаксу», что компания поступит в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны.

В Кремле удивлены отказом «Афалины» выпускать косаток и белух, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что поручения Путина по ситуации с «китовой тюрьмой», как минимум частично, не выполняются. Ранее президент поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г.

Политика
Новости

Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью «Коммерсанта» о своей отставке

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью газеты «Коммерсантъ» о ее возможной отставке, сообщает телеканал «Дождь». «Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка», — сказала Матвиенко.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

20 мая два журналиста «Коммерсанта» — специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов — сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители — всего 11 человек. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин объяснил увольнение Сафронова и Иванова нарушением редакционных стандартов, но деталей не раскрыл.

Представитель Усманова заявил, что тот узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к их увольнению. «Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно. Так ведут себя истеричные люди. Я не отношу себя к ним», — сказала она. Сегодня Матвиенко вновь заявила, что не причастна к увольнению авторов статьи. При этом она признала, что у нее был разговор с Усмановым, но они говорили на общие темы. «Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно, откуда взятую, я ещe должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим», — сказала спикер Совета Федерации.

Бизнес
Новости

«Транснефть»: чистая нефть поступит в Польшу по нефтепроводу «Дружба» в начале июня

Ведомости
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Россия представила на переговорах в Варшаве технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной, по возобновлению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу. Об этом рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, передает «РИА Новости». По его словам, чистая нефть в Польшу попадет 9–10 июня.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела. Ими стали гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Последний написал явку с повинной, остальные попытались опротестовать свой арест, но Самарский районный суд признал его законным. Двое других подозреваемых (бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев) были объявлены в розыск.

Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от их действий в $100 млн.

Прокачка нефти в Европу должна была возобновиться в понедельник, 20 мая. Белоруссия по договоренности с «Транснефтью» готова возобновить прокачку в направлении Украины и Польши. Но Польша до сих пор не согласовала ее параметры.

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Политика
Новости

Зеленский заявил о планах провести опрос о диалоге с Россией, а не референдум

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум, сообщила президентская пресс-служба.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по этому вопросу. Украинский лидер декларировал в своих выступлениях, что думает об оформлении каких-то договоренностей и вынесении их на референдум, говорил он. Речь шла о вопросах, связанных с конфликтом в Донбассе. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – подчеркивал Богдан.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете», – пояснил Зеленский. Он добавил, что речь идет о «нормальном разговоре» с украинцами. В то же время опрос не имеет законодательной инициативы и является лишь инструментом для выяснения общественного мнения, добавил он.

После победы на выборах Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина относительно того, что у России и Украины «много общего» и что это «братские народы». «Реальность такова, – констатировал Зеленский, – что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница». Россия должна вернуть «контроль над каждым миллиметром с украинской стороны», подчеркнул новый украинский президент, и только тогда страны смогут продолжить поиски «общего». 23 мая он исключил возможность переговоров с Россией.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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