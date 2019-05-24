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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Ведомости
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Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе утвердил решение о том, что чемпионат мира 2023 г. пройдет в России, передает ТАСС. Полугодовой конгресс IIHF еще в сентябре 2018 г. озвучивал выбор Санкт-Петербурга для проведения соревнования, теперь решение утверждено. Также в 2023 г. в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд.

Российские города уже заняты подготовкой инфраструктуры и ледовых арен для проведения соревнований. Так, бизнесмен Геннадий Тимченко в 2018 г. обещал помочь с реконструкцией СКК «Петербургский», чтобы провести там игры чемпионата 2023 г. Он утверждал, что готов построить в Петербурге «самый большой хоккейный дворец в мире».

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.

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РБК: Партия Порошенко сменит лидера и название

Ведомости
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Партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» планирует сменить название и лидера, пишет РБК со ссылкой на два источника – в аппарате партии и во фракции в Верховной раде. По данным издания, новым лидером может стать Ирина Геращенко, которая является депутатом Рады последних трех созывов и занимает пост первого вице-спикера.

Закрытый съезд партии состоится 24 мая, а через неделю, 31 мая, – официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах. Как рассказал РБК официальный представитель партии в Раде Александр Черненко, на ребрендинг мало времени. Члены партии планируют убрать имя Порошенко и рассматривают вариант названия «Европейская солидарность».

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16–21 мая 2019 г., выяснила, что за блок Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержат 51,9% опрошенных.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

Кроме того, 13 мая украинская прокуратура начала досудебное расследование о возможном давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.

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Финансы
Новости

Mastercard опровергла запуск сервиса снятия наличных по QR-кодам

Ведомости
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Компания Mastercard опровергла планы по созданию в России сервиса для снятия наличных через QR-код в банкоматах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Мы не планируем развивать в России технологию QR-кодов для снятия наличных в банкоматах. Тем не менее, мы продолжаем обсуждать с нашими партнерами различные платежные технологии, где могут быть задействованы разные решения, и используя нашу глобальную экспертизу даем консультации банками в случае их заинтересованности», — заявили в компании.

Mastercard указала, что продолжает развивать в России бесконтактную технологию оплаты. «Именно эту технологию мы развиваем и в банкоматах», — пояснили в пресс-службе. Ранее РБК сообщил со ссылкой на несколько источников, что Mastercard ведет с некоторыми российскими банками переговоры о запуске проекта по снятию денег через QR-код в банкоматах. 

Технологии
Новости

Вайнштейн предложил выплатить $44 млн пострадавшим от домогательств

Ведомости
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Продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, готов выплатить $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам, сотрудничавшим с Weinstein Company до ее банкротства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов продюсера.

В частности, Вайнштейн выразил намерение передать около $30 млн кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам Weinstein Company, а также пострадавшим от его действий женщинам. Еще $14 млн он может потратить на судебные издержки своих бывших помощников и подчиненных, которые являются ответчиками в различных судебных разбирательствах. Если мировое соглашение будет одобрено, оно не коснется уголовных дел против Вайнштейна, расследования по ним будут продолжены.

В июне в Нью-Йорке начнется другой суд над Вайнштейном, он будет проходить в закрытом режиме. Там предстоит определить, будут ли заслушаны показания женщин, публично обвинявших Вайнштейна в насилии, но не подававших официальных исков против него.

Вайнштейн являлся одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока издания The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. статьи о его распущенном поведении. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них голливудские звезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Скандал сделал фактически невозможной работу продюсерской компании, основанной братьями Харви и Робертом Вайнштейнами. Она была близка к банкротству, но в конечном итоге была продана за $310 млн.

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Политика
Новости

Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии

Ведомости
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Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Павла Ивлева, экс-юриста ЮКОСа и одного из фигурантов «большого» дела ЮКОСа, к 10 годам колонии по делу о присвоении нефти более чем на 1 трлн руб., сообщает «Интерфакс». Адвокат Ивлева Сергей Купрейченко заявил, что приговор будет обжалован.

Процесс проходил в заочной форме в связи с тем, что Ивлев покинул Россию в 2004 г. Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания и заключения под стражу. В России Ивлева обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере (ст. 160 УК) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК).

По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб. Около 133 млрд руб. из этих средств были легализованы, причем Ивлев обеспечивал «видимость юридической чистоты сделок», указывалось в материалах дела.

Следователи полагают, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям – подконтрольным участникам организованной группы компаниям «Дансли лимитед» и «Нассаубридж менеджмент лимитед».

В начале марта 2018 г. Ивлев заявил, что расследование его дела завершено, причем ущерб по нему увеличен с 925 млрд руб. «Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – говорил он. Ивлев называл обвинения абсурдными и выразил надежду, что Генпрокуратура вернет обвинительное заключение следователям.

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Финансы
Новости

В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют

Ведомости
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В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил Центробанк.

Президент Владимир Путин дал ЦБ право вводить требования к размещению информации о курсах валют в декабре 2018 г., подписав соответствующий закон. 23 апреля регулятор опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах вне банков. Оно вступило в силу спустя 30 дней.

В пресс-службе Банка России поясняли, что меры направлены на борьбу с незаконными точками обмена валюты и на защиту прав потребителей. Регулятор отмечал, что «как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка». Банки же размещают такую информацию на стендах внутри помещений.

Как рос и падал рубль на уличных табло с курсами валют

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Финансы
Новости

РБК: Дворкович и Галушка стали кандидатами в наблюдательный совет Россельхозбанка

Ведомости
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В состав наблюдательного совета Россельхозбанка (на 100% принадлежит государству) могут войти два бывших члена правительства – бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение кабинета министров. Подлинность документа изданию подтвердил источник в аппарате правительства.

Сейчас Дворкович – президент шахматной федерации ФИДЕ и председатель фонда «Сколково». Галушка в распоряжении правительства указан без должности. Дворкович уже состоит в набсовете банка и до отставки из правительства возглавлял его. После ухода Дворковича с поста вице-премьера эту должность занял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Патрушев номинирован и в новый состав. Всего в набсовет банка выдвинули восемь кандидатов, среди них два новичка, в том числе Галушка и заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует в министерстве вопросы управления федеральным имуществом.

Из нынешнего состава не войдут в набсовет экс-руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков (сейчас статс-секретарь «Норникеля») и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров. В новый состав набсовета также не войдет независимый директор Евгений Генис, состоявший в нем с 2016 г.

Россельхозбанк, четвертый по активам в России (3,3 трлн руб.), кредитует агропромышленный комплекс и входит в список системно значимых банков. Банк долгое время был убыточным и поддерживался государством. В 2018 г. в его капитал влили 40 млрд руб. В 2019 и 2020 гг. сумма вливаний в РСХБ должна снизиться до 15 млрд и 10 млрд руб. соответственно.

Политика
Новости

Счетная палата: ликвидацию отходов Байкальского ЦБК не начали даже после выделения 4 млрд рублей

Ведомости
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Счетная палата выявила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) выделено уже более 4 млрд руб. из федерального бюджета, но необходимые мероприятия так и не начались, говорится в отчете контрольного ведомства.

Также выявлены нарушения со стороны Минприроды при реализации программы «Охрана озера Байкал». В материале указывается, что в 2018 г. министерство не справилось с задачами по исполнению трех госпрограмм и двух федеральных целевых программ. «Показатели выполнены на достаточно низком уровне», – указывается в сообщении.

Кроме того, подведомственные учреждения Минприроды должны были в 2018 г. начать строить объекты инфраструктуры, необходимые для развития экологического туризма возле озера Байкал. На момент проверки использовано немногим более половины выделенных на это средств, уже наблюдается отставание от плановых сроков завершения работ.

Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале приняли в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. помощник президента России Андрей Белоусов заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.

Финансы
Новости

Mastercard запускает сервис снятия наличных в банкоматах по QR-кодам

Ведомости
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Mastercard обсуждает с российскими банками запуск сервиса для снятия наличных через QR-код в банкоматах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания направила соответствующие предложения в кредитные организации. Предполагается, что некоторое время такая функция будет доступна только владельцам карт Mastercard тех банков, которые присоединятся к проекту.

Позже Mastercard начнет подключать к сервису карты других платежных систем. При этом для работы проекта и реализации нового функционала банкам придется обновить программное обеспечение в своих банкоматах.

По информации источников издания, для использования сервиса владельцам карт будет необходимо установить специальное приложение и просканировать QR-код с экрана банкомата. После этого потребуется подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон (для этого подойдет и отпечаток пальца, и система распознавания лица). После этого банкомат выдаст затребованную сумму. С помощью приложения можно будет искать на карте ближайшие банкоматы и сравнивать установленную за снятие наличных комиссию.

Издание указывает, что банки ВТБ и «Русский стандарт» рассматривают участие в проекте. Райффайзенбанк сообщил, что готов использовать QR-коды, но только в долгосрочной перспективе. Банк «ФК Открытие» планирует самостоятельно внедрять соответствующую технологию. При этом в Сбербанке на данный момент уже тестируют похожий сервис, поэтому не стали комментировать предложение Mastercard. Представители Тинькофф банка заявили изданию, что знают об инициативе Mastercard. Сроки запуска проекта пока не определены. 

Позже компания Mastercard опровергла информацию о планах по запуску сервиса.

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Финансы
Новости

Греф назвал «принудительным счастьем» подключение к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры с ЦБ о подключении к Системе быстрых платежей (СБП), в итоге банк будет подключен к ней, но на определенных экономических условиях, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту».

Греф подчеркнул, что если банк присоединят к системе принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть своя подобная система, к которой подключены «Тинькофф банк», Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney. Греф подчеркнул, что есть еще банки, готовые подписать соглашения о присоединении. «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», – отметил он.

Банк России запустил СБП в начале года. В конце января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к ней должно стать обязательным для системно значимых банков, среди которых Сбербанк. Согласно проекту указания регулятора, такие банки могут обязать присоединиться к ней с сентября, банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2020 г.

Греф неоднократно критиковал идею обязательного присоединения банков к СБП. В марте он заявлял, что Сбербанк готовит совместные подходы с ЦБ, которые помогут урегулировать ситуацию.

Бизнес
Новости

В лизинговой компании «Ильюшин финанс» сменился гендиректор

Ведомости
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Гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК) Александр Рубцов покинул свой пост, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Совет директоров компании принял соответствующее решение 23 мая. Рубцов уходит по соглашению сторон и продолжит карьеру «в смежной отрасли», отмечает издание.

Новым руководителем «Ильюшин финанса» 28 мая будет назначен заместитель Рубцова по экономике и финансам Сергей Туркин. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ключевом акционере «Ильюшин финанса», газете подтвердили уход Рубцова.

В Минпромторге и «ВЭБ.РФ» (у последнего 21,39% в лизинговой компании) не стали комментировать отставку Рубцова. Рубцов руководил компанией «Ильюшин финанс» с момента ее создания в 1999 г. и является ее миноритарным акционером (3,14%). В апреле он покинул пост руководителя «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и вице-президента «Иркута».

«Ведомости» ранее писали со ссылкой на источники в ОАК, что предшественники Рубцова в ГСС не справлялись с обязанностями, он тоже хотел уйти. Рубцов устал бороться с многолетними проблемами ГСС, главная из которых – отсутствие системы постпродажного обслуживания самолетов SSJ100, не позволяющее эффективно эксплуатировать самолет, говорили собеседники «Ведомостей».

Бизнес
Новости

На магистральном газопроводе в Пермском крае произошла авария

Ведомости
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Пожар на магистральном газопроводе «СРТО – Урал» в Пермском крае начался около 5.50 по местному времени (3.50 мск), сообщается на сайте регионального управления МЧС. Причиной возгорания стал разрыв трубы диаметром 1400 мм, пояснили «Интерфаксу» в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

Пострадавших в результате аварии нет, уточнили в МЧС. Ближайший населенный пункт расположен от места пожара в 7 км. Угрозы возгорания леса спасатели также не наблюдают.

Диспетчер газопровода ООО «Газпромтрансгаз Чайковский» сообщил в МЧС о падении давления на газопроводе. Компания отключила аварийный участок трубопровода на 1555 – 1647 км, отметили в Минэнерго. Для транспортировки газа в компании задействовали дополнительные мощности, сейчас она осуществляется в прежних объемах.

Это уже шестая авария на магистральных объектах «Газпрома» с начала 2019 г., напоминает «Интерфакс». В 2018 г. на объектах магистрального транспорта газа произошло 10 ЧП, что как минимум вдвое превышает аварийность годом ранее. 

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