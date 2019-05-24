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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе утвердил решение о том, что чемпионат мира 2023 г. пройдет в России, передает ТАСС. Полугодовой конгресс IIHF еще в сентябре 2018 г. озвучивал выбор Санкт-Петербурга для проведения соревнования, теперь решение утверждено. Также в 2023 г. в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд.

Российские города уже заняты подготовкой инфраструктуры и ледовых арен для проведения соревнований. Так, бизнесмен Геннадий Тимченко в 2018 г. обещал помочь с реконструкцией СКК «Петербургский», чтобы провести там игры чемпионата 2023 г. Он утверждал, что готов построить в Петербурге «самый большой хоккейный дворец в мире».

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.