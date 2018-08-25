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Тимченко пообещал Петербургу крупнейшую в мире ледовую арену к 2023 году

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА построит в городе крупнейший в мире ледовый дворец к 2023 г., заявил на презентации клуба его президент бизнесмен Геннадий Тимченко.

«Мы хотим построить в городе Петербурге самый большой хоккейный дворец в мире. Хотим поблагодарить руководство города за то, что они помогают нам в этом. Надеюсь, что в 2023 г. мы сможем в этом новом дворце провести игры чемпионата мира [по хоккею]», - сказал Тимченко.

Вместимость нового хоккейного стадиона, который планируется воздвигнуть на базе нынешнего спортивно-концертного комплекса «Петербургский», составит 22 500 зрителей. По словам Тимченко, стоимость проекта на данный момент оценить сложно, но она может составить около 20 млрд руб.

В мае администрация Санкт-Петербурга и клуб СКА подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает реконструкцию комплекса «Петербургский» в ледовую арену и комплексное развитие прилегающей территории.

На сегодняшний день самая крупная ледовая арена находится в Монреале. Канадский стадион Bell Centre вмещает более 21 200 зрителей. Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 г.

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