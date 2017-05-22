В чем давний знакомый Путина Геннадий Тимченко успешнее однокурсника Медведева Ильи Елисеева

На неудачной попытке выкупить у управления делами президента знаменитый санаторий им. Орджоникидзе в Сочи (на фото) структуры Ильи Елисеева могли потерять несколько сотен миллионов рублей

Зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев управляет в интересах премьер-министра Дмитрия Медведева различной недвижимостью – особняками, усадьбами, земельными участками и виноградниками на Кубани и в Италии, заявил в начале марта ФБК Алексея Навального. Расследование «Он вам не Димон» собрало в YouTube более 21 млн просмотров. Елисеев и Медведев обвинения отвергли.

Одна из ключевых компаний в расследовании Навального – кипрская группа Waidelotte. Она управляет, например, принадлежащим Елисееву офшором, который владеет винодельней в Тоскане и яхтами Fotinia. Как выяснили «Ведомости», через нее же Елисеев поучаствовал в начавшейся шесть лет назад приватизации пансионатов управления делами президента. Руководивший тогда управделами Владимир Кожин распродавал недостроенные или пришедшие в упадок дома отдыха на выгодных условиях: покупатель строений мог приобрести земельные участки под ними за несколько процентов от кадастровой стоимости. Елисееву из выставленных на торги шести объектов достались два пансионата на Черном море. Но удержать их бизнесмен не смог. Спустя несколько лет государство добилось расторжения сделок.

Впрочем, Waidelotte обслуживала интересы не только Елисеева. «Ведомости» обнаружили у компании и ее директоров еще одного крупного клиента – давнего друга президента России Владимира Путина Геннадия Тимченко. Тот тоже поучаствовал в сделках с управделами – его компания купила пансионат в столичных Сокольниках.

Правосудие для дворца

В марте 2015 г. интернет-портал Rosphoto.com опубликовал список 16 самых дорогих фотографий в мировой истории. Единственным российским автором в нем оказался Медведев – его работа «Тобольский кремль» стоимостью $1,7 млн заняла 11-е место. Войти в число самых высокооплачиваемых фотографов Медведеву помог один из его давних работодателей – совладелец группы «Илим палп» Михаил Зингаревич. Медведев в 90-х работал корпоративным юристом в «Илим палп» братьев Зингаревичей и Захара Смушкина и с 1993 по 1997 г. был совладельцем ЗАО «Финцелл», создавшего в свою очередь компанию «Илим палп энтерпрайз». В январе 2010 г. на благотворительном аукционе «Рождественская азбука» Зингаревич заплатил 51 млн руб. за фото Тобольского кремля размером 50 х 60 см.