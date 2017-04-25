Фонды однокурсника Медведева оказались крупнейшими благотворителями страны

Четыре фонда, которые ФБК связал с премьером, получили на 1,5 млрд рублей больше фонда «Подари жизнь»

Более 3,5 млрд руб. потратили в 2016 г. на уставную деятельность некоммерческий фонд «Дар» и три других фонда, работающие под руководством Ильи Елисеева, однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева, следует из их отчетов, размещенных сегодня на сайте Минюста.

В начале марта Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовали расследование, в котором утверждали, что Елисеев и возглавляемые им фонды действуют в интересах премьера. Уже в апреле Медведев назвал это расследование «чушью и какими-то бумажками» и отказался комментировать его по существу в Госдуме.

Судя по отчетам, фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» потратил на осуществление уставной деятельности и свое содержание 1,37 млрд руб., Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта – 691,67 млн руб. на ведение основной деятельности, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов (Соцгоспроект) – 716,504 млн руб, а некоммерческий фонд содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава» – 768,134 млн руб.

С таким объемом расходов они сопоставимы с крупнейшими российскими благотворительными фондами. Например, основанный актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой фонд «Подари жизнь», собирающий средства на лечение тяжелобольных детей, отчитался за прошлый год о тратах примерно в 2,3 млрд руб.

По объему собранных пожертвований фонды под руководством Елисеева входили и в число крупнейших некоммерческих организаций страны. Так в 2015 г. фонд «Дар» сообщил Минюсту, что на начало отчетного периода располагал средствами в 7,48 млрд руб., а за год собрал в виде добровольных взносов и пожертвований 1,394 млрд руб. «Подари жизнь» за тот же 2015 г. отчитывался о пожертвованиях и взносах в 1,8 млрд руб. и остатке средств в 908 млн руб. За 2016 г. некоммерческие организации такие данные еще не раскрывали.

Елисеев категорически отрицает связь возглавляемых им организаций с Медведевым.

Для сравнения, траты Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является супруга премьер-министра Светлана Медведева, в 2016 г. судя по отчету были гораздо скромнее. Фонд израсходовал 14,75 млн руб, полученных из бюджета на организацию и проведение XIII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Еще 1,45 млн руб бюджетных средств потрачено на проведение творческих школ «Мастерские искусств». На уставную деятельность фонд также потратил 150 млн руб, полученных от российских компаний и граждан.