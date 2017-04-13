Усманов подал в суд на Навального и ФБК

Миллиардер Алишер Усманов, совладелец USM Holdings, занимающий третью строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes ($12,5 млрд в 2016 г.), подал в суд на оппозиционера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) из-за расследования о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Заявление поступило в Люблинский суд Москвы 12 апреля и уже зарегистрировано, следует из материалов суда, подробностей пока нет. Суд в течение 5 дней решит вопрос о принятии иска.

О планах Усманова подать в суд на Навального стало известно накануне. Бизнесмен назвал расследование ФБК клеветой. «Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета», — говорил Усманов. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», — добавил он.

В расследовании Навального, обнародованном в начале марта, утверждалось, что сокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка. Директор ФБК Роман Рубанов в начале марта направил в Следственный комитет России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Медведева и Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 УК (дача взятки).

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском. Елисеев, которого Усманов прекрасно знал по работе в Газпромбанке, рассказал, что «Соцгоспроект» хочет строить на границе с участком бизнесмена пять больших особняков. «Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок — 12 га — на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом <...> Фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом — еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50 <...> Что это — взятка? Никакая не взятка!» — объяснял Усманов.

Навальный в Twitter прокомментировал заявление Усманова: «О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я «преступник» и он подаст на меня «заявление в органы». Позже он выразил мнение, что иск Усманова о защите чести и достоинства обернется давлением на него и ФБК со стороны правоохранительных органов.