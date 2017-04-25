Фонды однокурсника Медведева богаче фонда «Подари жизнь» – Навальный

Некоммерческие фонды, которые возглавляет однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев («Дар», «Соцгоспроект», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта) превосходят по размерам расходов крупнейший благотворительный фонд России - «Подари жизнь». Это следует из опубликованной Минюстом отчетности указанных фондов. По состоянию на 15.45 мск ссылка была недоступна из-за наплыва посетителей.

Сайт оппозиционера Алексея Навального указывает, что расходы этих трех фондов и еще одного - фонда «Градислава», который Навальный ранее связал с женой Медведева Светланой (в сумме 3,7 млрд руб.), почти на 1,5 млрд руб. превышают расходы фонда «Подари жизнь», помогающего конкретным больным детям. «Это сотни прекрасных людей, самоотверженно работающих, чтобы помочь тысячам. Лечение, лекарства и т. д. И следы этой благотворительности отлично заметны. А тут, оказывается, такой айсберг рядом», - иронизирует Навальный.

Сам Илья Елисеев в интервью «Коммерсанту» говорил, что «Градислава» - фактически эксплуатационная структура «Дара». В этом же интервью он пообещал подать в суд на авторов и распространителей «баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей».

Упомянутые четыре фонда фигурируют в известном расследовании ФБК Навального о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной и финансирующейся через благотворительные фонды. Среди упомянутых ФБК объектов – старинная усадьба в Плесе Ивановской области, «имение» в родовом селе Медведевых в Курской области, особняк XVIII в. в Петербурге, виноградники на Кубани и в Италии, а также два земельных участка на черноморском побережье Краснодарского края.

Ранее в суд на Навального и ФБК подал фигурант расследования - бизнесмен Алишер Усманов. В расследовании утверждалось, что сокурсник Елисеев и фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка. В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.