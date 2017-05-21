Жилая недвижимость

Как структуры Тимченко и Елисеева приватизировали государственные пансионаты

Первым удалось удержать активы, выкупленные у управделами президента, а у вторых возникли проблемы
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