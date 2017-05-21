Как структуры Тимченко и Елисеева приватизировали государственные пансионаты
Первым удалось удержать активы, выкупленные у управделами президента, а у вторых возникли проблемы
Фотография «Тобольский Кремль».
Михаил Зингаревич – давний знакомый и бывший работодатель Медведева, семь лет назад помог ему войти в самых дорогих фотохудожников. Зингаревич заплатил за фото Медведева «Тобольский Кремль» на благотворительном аукционе рекордные 51 млн руб. А через год связанные с Ильей Елисеевым и Зингаревичем структуры приняли участие в проекте реконструкции санатория им. Орджоникидзе в Сочи.
Михаил Зингаревич – давний знакомый и бывший работодатель Медведева, семь лет назад помог ему войти в самых дорогих фотохудожников. Зингаревич заплатил за фото Медведева «Тобольский Кремль» на благотворительном аукционе рекордные 51 млн руб. А через год связанные с Ильей Елисеевым и Зингаревичем структуры приняли участие в проекте реконструкции санатория им. Орджоникидзе в Сочи.
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Санаторий им. Орджоникидзе.
Одна из самых известных здравниц Сочи – санаторий им. Орджоникидзе – перешла от управделами президента структурам фонда «Дар» Ильи Елисеева и бизнесмена Михаила Зингаревича. Но им не удалось удержать актив: прокуратура Краснодарского края нашла в сделке нарушения закона приватизации и вернула все в собственность государства.
Одна из самых известных здравниц Сочи – санаторий им. Орджоникидзе – перешла от управделами президента структурам фонда «Дар» Ильи Елисеева и бизнесмена Михаила Зингаревича. Но им не удалось удержать актив: прокуратура Краснодарского края нашла в сделке нарушения закона приватизации и вернула все в собственность государства.
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Дом отыда «Туапсе».
Не повезло структурам Ильи Елисеева и с выкупленном у управделами президента в 2011 за 219 млн руб. домом отдыха «Туапсе» в курортном поселке Ольгинка. Покупатель получил в собственность недостроенные здания пансионата, но не смог оформить 24 га земли под ними в собственность
Не повезло структурам Ильи Елисеева и с выкупленном у управделами президента в 2011 за 219 млн руб. домом отдыха «Туапсе» в курортном поселке Ольгинка. Покупатель получил в собственность недостроенные здания пансионата, но не смог оформить 24 га земли под ними в собственность
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Спортивный городок в Сокольниках.
Спортивный городок в одном из старейших парков Москвы – Сокольниках в 2011 г Управделами президента продало кипрскому офшору, связанному с Геннадием Тимченко за 385 млн руб. По оценке экспертов только земля здесь стоит минимум 590 млн руб. Тимченко планирует развивать в Сокольниках спортивную инфраструктуру – теннис и хоккей.
Спортивный городок в одном из старейших парков Москвы – Сокольниках в 2011 г Управделами президента продало кипрскому офшору, связанному с Геннадием Тимченко за 385 млн руб. По оценке экспертов только земля здесь стоит минимум 590 млн руб. Тимченко планирует развивать в Сокольниках спортивную инфраструктуру – теннис и хоккей.
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Пансионат «Крылатское».
Разрушенный пансионат «Крылатское» в 2011 г выкупила у Управления делами президента неизвестная компания «Спортэстейт» за 820 млн руб. Сейчас она принадлежит топ-менеджеру компаний Геннадия Тимченко. За шесть лет здания пансионата окончательно превратились в руины.
Разрушенный пансионат «Крылатское» в 2011 г выкупила у Управления делами президента неизвестная компания «Спортэстейт» за 820 млн руб. Сейчас она принадлежит топ-менеджеру компаний Геннадия Тимченко. За шесть лет здания пансионата окончательно превратились в руины.
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Основной актив бывшего пансионата «Крылатское» – земля на берегу Москва-реки, неподалеку от престижного «Острова фантазий». Если здесь построить жилье, то квартиры можно продавать по $7000-12000 за кв.м., – считают в консалтинговых компаниях. А сам участок стоит как минимум 2 млрд руб.
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