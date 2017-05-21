Как структуры Тимченко и Елисеева приватизировали государственные пансионаты

Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС

Фотография «Тобольский Кремль».

Михаил Зингаревич – давний знакомый и бывший работодатель Медведева, семь лет назад помог ему войти в самых дорогих фотохудожников. Зингаревич заплатил за фото Медведева «Тобольский Кремль» на благотворительном аукционе рекордные 51 млн руб. А через год связанные с Ильей Елисеевым и Зингаревичем структуры приняли участие в проекте реконструкции санатория им. Орджоникидзе в Сочи.

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