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Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Геннадий Тимченко откроет главный ресторан

Геннадий Тимченко станет ресторатором

Его компания реконструирует историческое здание ресторана «Золотой колос» на территории ВДНХ
Ресторан располагается в самой дальней от главного входа части ВДНХ
Ресторан располагается в самой дальней от главного входа части ВДНХ
Альберт Гарнелис / ТАСС

В декабре ООО «Главный ресторан ВСХВ» получило в аренду на 49 лет здание бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ, свидетельствуют данные Росреестра. 100% долей в этой компании принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель Тимченко это подтвердил.

Ресторан располагается в самой дальней от главного входа части ВДНХ. С 1937 по 1954 г. он назывался «Главный ресторан». В 1954 г. одноэтажное здание было перестроено в двухэтажное, а вывеска сменилась на «Золотой колос».

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Ресторан считался одним из самых престижных в Москве наряду с «Прагой» и «Москвой», уточняется на сайте ВДНХ. В конце 1980-х гг. ресторан был закрыт на модернизацию, работы продолжались до конца 1990-х гг. А вплоть до 2013 г. здание использовалось как склад. Сейчас здание находится в крайне изношенном состоянии, фасад обшарпан, отдельные его части отколоты. Никаких ремонтных работ не ведется.

Несколько лет назад московские власти начали реконструировать ВДНХ и стали искать инвестора для ряда объектов выставочного комплекса, в том числе и для ресторана. Город ожидал, что инвесторы сделают из него «прекрасный ресторан, какой он был в 50-е гг.», передавал ТАСС летом 2014 г. слова мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда он говорил, что объект будет выставлен на аукцион по программе «1 руб. за 1 кв. м» аренды в год. В 2015 г. городские власти выставили ресторан на торги, но они были отменены. В 2016 г. здание было передано ВДНХ для дальнейшего поиска инвестора.

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Площадь здания согласно выписке из Росреестра составляет 3893,4 кв. м. Главный фасад является объектом культурного наследия федерального значения, указано на сайте ВДНХ. По данным оценки МосгорБТИ, износ здания в 2006 г. составлял 54%, приводил данные последнего обследования департамент Москвы по конкурентной политике в 2015 г. на сайте торгов. Компания Тимченко проведет полный ремонт и реставрацию здания, рассказывает представитель бизнесмена. Исторический вид главного фасада будет сохранен, добавляет он.

Срок реализации проекта – до семи лет, говорит представитель Тимченко. «Главный ресторан ВСХВ» обязался использовать здание под ресторан в течение всего срока аренды. Концепция заведения не раскрывается. В нем будет сделан акцент на блюдах, приготовленных из продуктов отечественных производителей, рассказывает человек из окружения Тимченко. Также в ресторане будет предусмотрена отдельная зона для проведения презентаций продукции российских производителей, знает собеседник «Ведомостей». Представитель бизнесмена это не комментирует.

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Проект имеет важное историческое и социальное значение, подчеркивает представитель Тимченко. Бизнесмен сам предложил ВДНХ стать инвестором этого проекта. Для него это не только бизнес-проект, но и вклад в развитие городской инфраструктуры, а также «дань уважения к историческому наследию города и страны», продолжает он.

Ресторатор Аркадий Новиков тоже получал предложение об аренде и реконструкции «Золотого колоса», но отказался, рассказал он «Ведомостям». Объект очень непростой, большой, выполнен в стиле сталинского ампира. «Сейчас не время для таких проектов», – отметил ресторатор. В любом случае объект потребовал бы глобальнойперепланировки и перестройки, говорит он.

Будет ли это дорогой ресторан или эконом-класс, зависит от того, можно ли к нему подъехать на автомобиле, рассуждает владелец «Рестконсалта» Сергей Миронов. Если нет, то только заведение эконом-класса. К тому же ВДНХ традиционно является летней площадкой. Самый удачный вариант для такого большого здания – объединить в нем несколько ресторанов с разной концепцией. Предварительно, исходя из площади здания, инвестиции в проект Миронов оценивает примерно в 300 млн руб.

Представитель ВДНХ на вопросы не ответил.

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