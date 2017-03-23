Геннадий Тимченко станет ресторатором

В декабре ООО «Главный ресторан ВСХВ» получило в аренду на 49 лет здание бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ, свидетельствуют данные Росреестра. 100% долей в этой компании принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель Тимченко это подтвердил.

Ресторан располагается в самой дальней от главного входа части ВДНХ. С 1937 по 1954 г. он назывался «Главный ресторан». В 1954 г. одноэтажное здание было перестроено в двухэтажное, а вывеска сменилась на «Золотой колос».

Ресторан считался одним из самых престижных в Москве наряду с «Прагой» и «Москвой», уточняется на сайте ВДНХ. В конце 1980-х гг. ресторан был закрыт на модернизацию, работы продолжались до конца 1990-х гг. А вплоть до 2013 г. здание использовалось как склад. Сейчас здание находится в крайне изношенном состоянии, фасад обшарпан, отдельные его части отколоты. Никаких ремонтных работ не ведется.

Несколько лет назад московские власти начали реконструировать ВДНХ и стали искать инвестора для ряда объектов выставочного комплекса, в том числе и для ресторана. Город ожидал, что инвесторы сделают из него «прекрасный ресторан, какой он был в 50-е гг.», передавал ТАСС летом 2014 г. слова мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда он говорил, что объект будет выставлен на аукцион по программе «1 руб. за 1 кв. м» аренды в год. В 2015 г. городские власти выставили ресторан на торги, но они были отменены. В 2016 г. здание было передано ВДНХ для дальнейшего поиска инвестора.

Площадь здания согласно выписке из Росреестра составляет 3893,4 кв. м. Главный фасад является объектом культурного наследия федерального значения, указано на сайте ВДНХ. По данным оценки МосгорБТИ, износ здания в 2006 г. составлял 54%, приводил данные последнего обследования департамент Москвы по конкурентной политике в 2015 г. на сайте торгов. Компания Тимченко проведет полный ремонт и реставрацию здания, рассказывает представитель бизнесмена. Исторический вид главного фасада будет сохранен, добавляет он.

Срок реализации проекта – до семи лет, говорит представитель Тимченко. «Главный ресторан ВСХВ» обязался использовать здание под ресторан в течение всего срока аренды. Концепция заведения не раскрывается. В нем будет сделан акцент на блюдах, приготовленных из продуктов отечественных производителей, рассказывает человек из окружения Тимченко. Также в ресторане будет предусмотрена отдельная зона для проведения презентаций продукции российских производителей, знает собеседник «Ведомостей». Представитель бизнесмена это не комментирует.

Проект имеет важное историческое и социальное значение, подчеркивает представитель Тимченко. Бизнесмен сам предложил ВДНХ стать инвестором этого проекта. Для него это не только бизнес-проект, но и вклад в развитие городской инфраструктуры, а также «дань уважения к историческому наследию города и страны», продолжает он.

Ресторатор Аркадий Новиков тоже получал предложение об аренде и реконструкции «Золотого колоса», но отказался, рассказал он «Ведомостям». Объект очень непростой, большой, выполнен в стиле сталинского ампира. «Сейчас не время для таких проектов», – отметил ресторатор. В любом случае объект потребовал бы глобальнойперепланировки и перестройки, говорит он.

Будет ли это дорогой ресторан или эконом-класс, зависит от того, можно ли к нему подъехать на автомобиле, рассуждает владелец «Рестконсалта» Сергей Миронов. Если нет, то только заведение эконом-класса. К тому же ВДНХ традиционно является летней площадкой. Самый удачный вариант для такого большого здания – объединить в нем несколько ресторанов с разной концепцией. Предварительно, исходя из площади здания, инвестиции в проект Миронов оценивает примерно в 300 млн руб.

Представитель ВДНХ на вопросы не ответил.