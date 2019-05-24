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Лидер лейбористов призвал провести досрочные выборы в Великобритании

«Тереза Мэй правильно сделала, что ушла в отставку. Она приняла то, что страна знает уже не один месяц: ни она, ни ее разделенная и разобщенная партия не могут управлять», – сказал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что необходимо провести досрочные выборы, чтобы определить, кто должен руководить Великобританией в этот сложный период.

Премьер-министр в пятницу объявила об отставке. До 7 июня она сохранит пост лидера консервативной партии, чтобы та могла выбрать ее преемника.

«Последнее, что нужно стране, – еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр. Кто бы ни стал следующим лидером консервативной партии, он должен дать народу принять решение о будущем нашей страны через немедленное проведение всеобщих выборов», – заявил Корбин.

Его поддержал мэр Лондона Садик Хан. «Экстремисты – сторонники Brexit в консервативной партии – сделали работу Терезы Мэй невозможной. Совершенно неприемлемо, чтобы будущее Британии определяли эти же самые люди», – написал он в Twitter.

По данным букмекерской конторы Ladbrokers, месяц назад главным претендентом на пост премьера считался один из лидеров кампании за выход из ЕС и впоследствии министр иностранных дел в правительстве Мэй Борис Джонсон. Его шансы оценивались как 6:1, сообщает Financial Times. Джонсон в Twitter назвал пятничное выступление Мэй «очень достойным заявлением» и поблагодарил «за мужественную службу стране и консервативной партии». «Пришло время последовать ее настойчивым призывам – собраться и осуществить Brexit», – добавил он.

«Какой лицемер», – отреагировала на эти слова в Twitter первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.