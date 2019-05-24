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Рогозин за год работы в «Роскосмосе» получил почти 30 млн рублей

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за первый год работы в госкорпорации заработал более 29,5 млн руб., в том числе почти 23,5 млн руб. – по основному месту работы. Сведения о доходах работников «Роскосмоса» опубликованы на сайте госкорпорации. Супруга Рогозина за год получила более 3,3 млн руб.

По итогам прошлого года гендиректор госкорпорации задекларировал земельный участок площадью более 2300 кв. м и жилой дом в 780 кв. м. В собственности супруги находятся доли в квартире площадью 346 кв. м и трех машино-местах. Также у семьи есть три автомобиля – ГАЗ-21, Mercedes-Benz S 560 и Range Rover, а также мотоцикл BMW Adventure.

Предшественник Рогозина на посту гендиректора «Роскосмоса» Игорь Комаров в 2017 г. заработал более 108,5 млн руб., в том числе 71,5 млн руб. – на основном месте работы.

Рогозин возглавил госкорпорацию в конце мая 2018 г. До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. На этой должности он в позапрошлом году получил 24,2 млн руб. За прошедший год Рогозин приобрел жилой дом, в декларации за 2017 г. его не было. Также там не были указаны автомобили Mercedes-Benz и Range Rover.

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