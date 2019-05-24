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В центре Лиона произошел взрыв

В центре французского города Лион около 17.40 произошел взрыв, пишет Le Parisien. По информации издания, взорвалась коробка на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Источник газеты в полиции рассказал, что ранения получили по меньшей мере 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Полиция пока не решила, является ли взрыв терактом. «Был дым, и люди были покрыты белой пылью», – рассказал очевидец.

По данным источника BFMTV, пострадавших семеро, в том числе один ребенок. Взорвавшаяся коробка была начинена болтами, сообщил телеканал. Место происшествия оцеплено.

Позже местная префектура уточнила число пострадавших – легкие ранения получили 8 человек. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

Прокуратура города начала расследование по статье «попытка преднамеренного убийства». По информации Le Parisien, расследование дела поручено судебной полиции Лиона, а не подразделению по борьбе с терроризмом.