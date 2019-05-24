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В центре Лиона произошел взрыв

Ведомости
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В центре французского города Лион около 17.40 произошел взрыв, пишет Le Parisien. По информации издания, взорвалась коробка на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Источник газеты в полиции рассказал, что ранения получили по меньшей мере 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Полиция пока не решила, является ли взрыв терактом. «Был дым, и люди были покрыты белой пылью», – рассказал очевидец.

По данным источника BFMTV, пострадавших семеро, в том числе один ребенок. Взорвавшаяся коробка была начинена болтами, сообщил телеканал. Место происшествия оцеплено.

Позже местная префектура уточнила число пострадавших – легкие ранения получили 8 человек. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура города начала расследование по статье «попытка преднамеренного убийства». По информации Le Parisien, расследование дела поручено судебной полиции Лиона, а не подразделению по борьбе с терроризмом.

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США отправят 1500 военных на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США отправят 1500 военных на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном, передает Reuters. По данным телеканала CNN, на Ближний Восток США отправляют также зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для «сдерживания иранских угроз».

Ранее ряд американских СМИ сообщили о том, что американские власти могут направить на Ближний Восток своих военных на случай нападения Ирана на американские силы в регионе или ускорения работы Тегерана над ядерным оружием. The New York Times писала о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн предложил отправить на Ближний Восток до 120 000 военнослужащих. Собеседники Associated Press говорили о 10 000 военных. По данным Reuters, в зону конфликта планировалось отправить 5000 солдат.

Ранее Трамп предостерег Тегеран от вмешательства в интересы США. Иран встретит «великую силу», если нанесет удар по объектам США на Ближнем Востоке, говорил американский президент. Для защиты своих интересов США уже направили на Ближний Восток авианосец «Авраам Линкольн» и ядерные бомбардировщики.

Иран официально прекратил выполнять ряд обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 г. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.

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Бизнес
Новости

Сбербанк планирует продать Антипинский НПЗ

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Антипинского НПЗ, сообщил журналистам в пятницу глава Сбербанка Герман Греф, передает Reuters. По его словам, банк намерен продать актив той компании, «которая имеет опыт в ведении этого бизнеса». «Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурированные сделки», – отметил Греф.

Собеседник «Ведомостей», близкий к банку, говорит, что вопрос может быть решен до июля.

17 апреля Сбербанк получил 100% в кипрской структуре, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, а уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Директор предприятия Максим Андриасов, по данным представителя предыдущего владельца Антипинского НПЗ – New Stream, был назначен при согласовании со Сбербанком. Представитель банка это не подтверждает.

Общая задолженность перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорят три собеседника «Ведомостей», близкие к предприятию.

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Политика
Новости

Нидерланды не поддержали евроскептиков на выборах в Европарламент

Ведомости
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Нидерланды и Великобритания первыми проголосовали в четверг на выборах в Европарламент. Несмотря на опасения, что многие избиратели в европейских странах поддержат ультраправые партии, в Нидерландах этого не произошло, сообщает агентство Reuters. Поддерживающие Евросоюз традиционные центристские партии набрали 70%, на 3 процентных пункта больше, чем на предыдущих выборах в 2014 г., показал опрос Ipsos на выходах с избирательных участков. Наибольшее число голосов получила Трудовая партия (18%), которую возглавляет Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии.

Тиммерманс также является главным кандидатом от европейских левоцентристов на пост председателя ЕК – на смену занимающему его сейчас Жан-Клоду Юнкеру.

Ультраправые партии набрали 19%, на 1 п. п. меньше, чем на выборах 2014 г., согласно экзитполу Ipsos (его погрешность – 2%), в том числе антииммигрантская Партия свободы Герта Вилдерса – 4%, что стало ее худшим результатом с момента образования в 2006 г. Явка оказалась самой высокой за три десятилетия – 41% (пять лет назад – 37%).

Крупные европейские и транснациональные американские компании в Европе накануне выборов призывали своих сотрудников принять участие в голосовании. «Люди, выступающие против Европы, встают и идут голосовать, – говорил Пьер Гаттаз, президент BusinessEurope – ассоциации европейских торговых палат. – А люди, выступающие за Европу, наверное, отправляются на пикник».

По некоторым прогнозам, делавшимся накануне выборов, правые популисты могут получить до 25% мест в Европарламенте.

В Ирландии и Чехии голосование проходит в пятницу, в остальных 24 странах ЕС – в воскресенье.

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Технологии
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Вице-премьер Акимов не увидел рисков для пользователей Huawei в России

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов не увидел рисков для российских пользователей продукции Huawei из-за разрыва сотрудничества китайской технологической компании и американской Google. «Я не думаю, что здесь для пользователей и для потребителей существуют какие-то риски, в том числе и для российских потребителей. Я думаю, что здесь все будет устойчиво», – передает ТАСС.

По мнению Акимова, разрыв отношений Google и Huawei могут стать проявлением «технологической войны между США и государствами ядра западного мира с Китаем», который стремительно наращивает свое технологическое могущество. По его мнению, сложные отношения между двумя странами могут негативно сказаться на темпах мирового экономического роста и российской экономике.

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американское ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

Материнская компания Google – Alphabet Inc. – приостановила сотрудничество с Huawei, выполняя предписания американского правительства. Ее примеру последовали и другие крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Cотрудничество с китайской компанией может прекратить и Microsoft, писал Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

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Финансы
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Греф назвал Систему быстрых платежей ЦБ небезопасной

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф назвал Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка небезопасной. «Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», – сказал он на годовом собрании акционеров банка. По словам топ-менеджера, Сбербанк продолжает переговоры с Центробанком по поводу подключения к СБП.

Для безопасного подключения к системе необходимы два условия – «уверенность в том, что это безопасно для наших клиентов» и выгодные экономические условия, отметил Греф. Топ-менеджер считает неправильным обязательное присоединение банков к СБП. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть своя подобная система. К ней подключены «Тинькофф банк», Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney.

«У нас большая доля рынка, но знаете, это был не подарок, который пришел к нам с историей, достался по наследству. Мы сами выстроили свое конкурентное преимущество за 10 лет, мы начинали с очень низкой базы. У всех банков была та же возможность. Мы этой возможностью воспользовались: сейчас у нас хорошая доля рынка в цифровом банкинге», – сказал Греф. На сложившемся рынке распределение долей, по его словам, выглядит следующим образом: у лидера – 60%, у второго игрока – 30%, а все остальные делят между собой 10%. И на рынке цифровых услуг ситуация будет аналогичной, «если у нас будет открытая конкуренция без такого огромного влияния государства на рынок», сказал Греф.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в пилотном режиме 28 января, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Ранее Греф в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Сбербанк ведет переговоры с ЦБ о подключении к СБП. Банк будет подключен к ней, но на определенных экономических условиях, отметил он. Если Сбербанк присоединят к системе принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться, добавил он. По его словам, он не понимает, зачем регулятору создает «альтернативно-принудительное счастье» вместо отслеживания недискриминационного партнерства.

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Финансы
Новости

Нацбанк Украины обжаловал решения суда о незаконной национализации Приватбанка

Ведомости
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Нацбанк Украины обжаловал решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка, говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк подал апелляционные жалобы на решения суда от 18 апреля. «На сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», – отмечается в сообщении регулятора. Нацбанк считает, что, вынося решение, киевский суд проигнорировал установленные регулятором требования о докапитализации Приватбанка, невыполнение банков и его бывшими акционерами программы финансового оздоровления кредитной организации, что «стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных». «Суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений Нацбанка Украины», – говорится в сообщении.

Нацбанк считает, что отмена национализации подорвет сотрудничество Киева с Международным валютным фондом, который предоставляет стране кредиты для сохранения финансовой стабильности.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк, признав его неплатежеспособным. Бывшие собственники Приватбанка считают такое решение незаконным и оспаривают национализацию в судах. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не планирует добиваться возвращения себе актива, но рассчитывает вернуть $2 млрд капитала.

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Экономика
Новости

Греция подделала статистические данные для вступления в еврозону

Ведомости
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild заявил, что Греция в 2001 г. вступила в еврозону после подделки необходимых для этого документов. «Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», – сказал он, добавив, что до сих пор винит себя в этом.

Юнкер также отметил, что с 2001 г. процедура вступления страны в еврозону претерпела серьезные изменения. Сейчас независимая служба Евростат может тщательно проверить статистические данные всех стран – членов ЕС. «Европа учится на своих ошибках», – добавил он, заявив, что не хотел бы выхода Греции из еврозоны.

Начиная с 2003 г. Греция несколько раз пересматривала ВВП. Еврокомиссия требовала от руководства страны привести методы оценки экономики к нормам Евростата. В 2006 г. в еврозоне произошел скандал. Руководитель национальной статистической службы Греции Манополис Контопиракис заявил, что ВВП страны на 25% выше, чем считала статслужба. Амелиа Торрес, занимавшая на тот момент пост пресс-секретаря еврокомиссара по экономике и денежной политике ЕС, заявила, что страны ЕС зачастую переоценивают ВВП, но, как правило, на 1–2%. В случае с Грецией необходим беспрецедентный пересмотр, говорила она. «Пересмотренный ВВП будет включать в себя доходы от нелегальной активности, в том числе от контрабанды сигарет и алкоголя, проституции и отмывания денег», – обещал Контопиракис.

В 2006 г. Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии писала, что Афины не раз фальсифицировали экономическую отчетность. Статистические данные были подделаны Грецией и в 1981 г. для вступления в Евросоюз. Выяснилось это только девять лет спустя, утверждал источник газеты.

Евро отмечает свое 20-летие

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Новости

Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра»

Ведомости
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Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и компаний, связанных с бизнесменом, следует из материалов Мещанского районного суда. Все иски касаются взыскания сумм по кредитным договорам или договорам поручительства. Первым на это внимание обратил РБК.

Заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитных соглашениях, отметил представитель Альфа-банка. По его словам, банк вел переговоры об урегулировании ситуации: «Сторона заемщика не откликнулась на намерение банка решить ситуацию в досудебном порядке, в связи с чем мы были вынуждены обратиться в суд за защитой интересов банка и его вкладчиков».

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у «Югры», поскольку видел угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков и неустойчивое финансовое положение банка. На тот период «Югра» входила в топ-30, а по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.

Спор Альфа-банка с Хотиным начался в октябре 2017 г., когда кредитная организация подала в Мещанский районный суд иски к владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, а также к 10 юрлицам. Мещанский суд требования Альфа-банка к Хотину на общую сумму $700 млн по договорам поручительства удовлетворил. В декабре 2017 г. Хотин и его структуры подписали с Альфа-банком мировое соглашение. Стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме, отмечалось в тексте соглашения, передавал «Интерфакс».

Представители Хотина пока не прокомментировали иски Альфа-банка. Сам Хотин в апреле 2019 г. стал фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии

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Политика
Новости

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки произведений литературы и искусства

Ведомости
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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской («Единая Россия») внесла на рассмотрение парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа. Документ размещен в базе данных парламента.

Как указывают авторы в пояснительной записке, формальное следование закону привело к тому, что издательства перестраховываются и указывают маркировку «18+» для произведений классической литературы, а это приводит к тому, что «шедевры мировой литературы оказываются запрещенными для детей». Депутаты предлагают распространять книги школьной программы без знака информационной маркировки.

Кроме того, депутаты предлагают не распространять действие закона о защите детей от вредной информации на распространение культурных ценностей музеями, дворцами культуры, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами и другими учреждениями культуры. Также документ предлагает наделить правительство России полномочиями для определения критериев, по которым продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу в 2012 г. Он ввел возрастную маркировку информационной продукции, чтобы оградить детей и подростков от опасных книг, фильмов, аудиозаписей, театральных постановок и других видов искусства. Согласно закону маркировке «18+» подвергается информация, побуждающая к рискованному поведению или самоубийству, оправдывающая противоправное поведение, провоцирующая употреблять наркотики, алкоголь или табак, заниматься проституцией, бродяжничать и играть в азартные игры, ставящая под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, а также содержащая нецензурную лексику или порнографию.

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Финансы
Новости

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости
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Акционеры Сбербанка на годовом собрании переизбрали Германа Грефа президентом – председателем правления кредитной организации еще на четыре года, сообщает «Интерфакс». За его переизбрание проголосовали владельцы 16 млрд 507,1 млн обыкновенных акций, против – 22,1 млн акций, воздержались – 1,5 млн акций.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на заседании 19 марта. Тогда Греф говорил, что курс, который выбрал банк, заключается в построении цифровой экосистемы. В интервью газете «Коммерсантъ» Греф говорил, что надеется на ее создание к 2024 г., к завершению своего нового контракта. Он также упоминал, что после окончания работы в Сбербанке не хотел бы вернуться на работу в правительство.

На собрании акционеров 24 мая Греф признал, что Сбербанк «косячит еще много», и призвал акционеров критиковать банк за недоработки. Он добавил, что считает справедливой жесткую оценку от клиентов, и уточнил, что сегодня число недочетов уменьшилось.

Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.

Как прошло годовое собрание акционеров Сбербанка

Технологии
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Facebook запустит свою криптовалюту в 2020 году

Ведомости
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В I квартале 2020 г. Facebook запустит свою криптовалюту, узнала BBC. Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году. По данным BBC, Facebook летом раскроет детали готовящегося запуска.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты, сообщает BBC. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.

О создании новой криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным Financial Times (FT), курс криптовалюты планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов – DRW, Jump, Coinbase и Gemini. По информации FT, Facebook подписал со всеми участниками переговоров соглашение о неразглашении.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, команда основателя Telegram Павла Дурова сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле она раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.

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