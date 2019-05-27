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Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

Российские следователи за три года не возбудили ни одного уголовного дела по материалам «панамского досье» из-за того, что власти Панамы не позволяют ознакомиться с документами, которые подтвердили бы описанные в расследовании нарушения, пишет РБК со ссылкой на копию ответа помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.

Генпрокуратура проверила обнародованные журналистами данные «в пределах компетенции» на предмет возможного нарушения законодательства России о противодействии коррупции. Проверка проводилась в отношении ряда должностных лиц, в том числе глав отдельных российских субъектов, отметили в надзорном ведомстве. «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой необходимые документы запрашивались у компетентных органов республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов <...> отказано», – говорится в ответе. В связи с этим у прокуроров нет оснований для возбуждения уголовных дел из-за отсутствия «сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения». РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

В 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование об офшорных компаниях, принадлежащих политикам, бизнесменам и знаменитостям из различных стран. В расследовании принимали участие более 100 СМИ. Обнародованные материалы получили название «панамское досье». Базой для досье стали более 11 млн документов юридической компании-консультанта Mossack Fonseca. Эти материалы попали к журналистам в результате утечки. Всего в архиве компании содержалась информация о компаниях, трастах и фондах 21 налоговой юрисдикции – от Гонконга до Невады (США). Публикации привели к политическим скандалам и отставкам по всему миру.

В досье также упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и занимавший на тот момент должность министра экономического развития Алексей Улюкаев. Помимо этого в материалах расследования были упомянуты известный виолончелист Сергей Ролдугин, 16 российских миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым в соответствии с законодательством запрещено заниматься бизнесом.

«Панамская» реакция