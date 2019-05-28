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СК завел уголовное дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения на сотрудников газеты КПРФ «Родина» в Ставрополе, сообщается на сайте ведомства.

Фигурантом дела стал 72-летний мужчина. Следствие попросит суд заключить его под стражу.

Накануне мужчина ранил ножом главного редактора «Родины» Николая Бондаренко и троих членов крайкома КПРФ. Бондаренко был доставлен в больницу и прооперирован.

Руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия, рассказал, что мужчина набросился с ножом на Бондаренко после отказа публиковать в газете его статью о Сталине. По словам депутата, нападавший состоит на учете в психиатрической больнице.