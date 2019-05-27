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КПРФ назвала причину нападения на редакцию ее газеты в Ставрополе

Человек, который напал на сотрудников редакции газеты КПРФ «Родина» и членов партии в Ставрополе, требовал опубликовать свою статью о Сталине, сообщил руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия.

«Главный редактор Николай Федосеевич Бондаренко сказал, что такие политически важные темы обсуждаются на редакционной коллегии, а [пришедший] на это говорит: «Раз так, то я буду вас убивать», – рассказал Лозовой. По его словам, нападавший состоит на учете в психиатрической больнице.

Состояние Бондаренко оценивается как средней тяжести, отметил депутат. Дочь главного редактора «Родины» сообщила агентству, что он был ранен в щеку, его прооперировали. Кроме Бондаренко пострадали трое членов крайкома КПРФ, которые задерживали нападавшего.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил на своей странице в Instagram, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина». Нападавшего задержала полиция.