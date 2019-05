Напавший на журналиста чиновник из Хакасии пожаловался на него силовикам

Стиль жизни

Умер основатель Human Rights Watch

Американский издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, основатель Human Rights Watch, скончался вечером 27 мая в больнице Нью-Йорке, передает The New York Times. Ему было 96 лет. Смерть Бернштейна подтвердил его сын Питер.

Бернштейн родился в Нью-Йорке в 1923 г., в 1944 г. окончил Гарвард. В издательский бизнес он пришел в 1946 г. и до занятия правозащитной деятельностью успел построить там карьеру, возглавив в 1966 г. издательство Random House и проработав на этом посту 25 лет. Под его руководством Random House стало крупнейшим книжным издательством США, а годовая выручка компании выросла с $40 млн to $850 млн, отмечает The New York Times. Бернштейн лично отбирал авторов, с которыми сотрудничало издательство. В Random House печатались, в частности, лауреаты Пулицеровской премии Уильям Стайрон, Джеймс Миченер и Тони Моррисон, а также советские диссиденты Елена Боннэр и Андрей Сахаров.

В 1970-е гг. Бернштейн занялся правозащитной деятельностью, которая связала его с Советским Союзом. В 1976 г. он приезжал в СССР, чтобы познакомиться с представителями диссидентского движения. В 1978 г. он создал неправительственную организацию Helsinki Watch, которая следила за выполнением Советским Союзом условий Хельсинкских соглашений. Впоследствии эта организация была переименована в Human Rights Watch и стала одной из самых влиятельных правозащитных организаций мира. Она занимается расследованием нарушений прав человека, занимается проблемами беженцев, детей, мигрантов и политических заключенных.