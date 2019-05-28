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Напавший на журналиста чиновник из Хакасии пожаловался на него силовикам

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал заявление в правоохранительные органы после того, как напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР). Зайцев обвинил журналиста в публичном оскорблении представителя власти, заявил чиновник телеканалу 360.

«Он просит привлечь корреспондента к ответственности по ст. 319 УК РФ – оскорбление представителя власти», – уточнил представитель СКР. По его словам, проверка по заявлению чиновника займет не менее трех дней. Ранее сам Зайцев стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Дело против Зайцева было возбуждено после того, как «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть». На ней видно, как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.

27 мая президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак назвал поведение хакасского чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент – приступом «белой чиновничьей горячки».