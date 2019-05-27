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Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключили из «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Он назвал поведение хакасского чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент – приступом «белой чиновничьей горячки».

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки», – подчеркнул секретарь генсовета «Единой России». По его словам, если чиновник не умеет отвечать на неудобные вопросы и общаться с людьми, ему не место во власти.

Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», на которой видно как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24». Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. СКР отметил, что проверит информацию о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которой говорили журналисты.