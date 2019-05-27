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СК завел дело против руководителя района в Хакасии из-за нападения на журналиста

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении руководителя Ширинского района в Хакасии Сергея Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. Следователи также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева, о которой заявили журналисты.

Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», в котором содержатся кадры нападения Зайцева на Литомина. По словам корреспондента, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Зайцев попытался отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а потом опрокинул его на пол.

Зайцев – член партии «Единая Россия». Руководитель комиссии партии по этике Евгений Ревенко принес извинения журналистам и добавил, что в ближайшее время они вынесут решение по инциденту.