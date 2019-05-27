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Руководитель района в Хакасии напал на корреспондента «России 24»

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Руководитель Ширинского района в республике Хакасия Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, который брал у него интервью для программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на сайте «Вести.Ru».

«Мы пришли к государственному служащему Зайцеву, выполняя свои профессиональные обязанности. Хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», — сопроводил видео нападения Литомин. На кадрах видно, как Зайцев пытается отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокидывает его на пол.

Телеканал попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «провести всестороннюю проверку» действий Зайцева, а также и привлечь его к ответственности по ст. 144 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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Финляндия обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

Ведомости
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Сборная Финляндии обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Капитан финнов Марко Антилла отметился дублем, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился защитник Ши Теодор.

Финская команда в третий раз выиграла чемпионат мира. В предыдущие разы это происходило в 1995 и 2011 гг. Канада стала обладателем серебра в 15-й раз.

Сборная Россия получила на чемпионате бронзу, обыграв команду Чехии. Победитель определился по итогам серии буллитов.

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Россия завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Ведомости
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Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии, обыграв команду Чехии в матче за третье место. Победитель определился по итогам серии буллитов.

Встреча, которая проходила в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 в пользу России. В составе российской сборной в основное время шайбы забросили Михаил Григоренко (14-я минута) и Артем Анисимов (21-я). У чехов заброшенными шайбами отметились Михал Ржепик (14-я) и Доминик Кубалик (19-я).

Основное время игры завершилось вничью – 2:2, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались россияне – победную шайбу забросил Илья Ковальчук.

Выигранные бронзовые медали стали для сборной России пятыми в истории чемпионатов мира по хоккею. В финале вечером 26 мая сыграют команды Канады и Финляндии.

Стиль жизни
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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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Финалистка шестого сезона «Голос.Дети» Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, впервые прокомментировала итоги шоу. В сообщении в Instagram она поблагодарила своих друзей и подписчиков за то, что они поддерживали и голосовали за нее, «Первый канал», а также организаторов и наставников проекта.

«Моя мечта – выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта – стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» – написала Абрамова. Она также поздравила всех финалистов проекта с победой.

Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона «Голос.Дети» по итогам зрительского голосования в финале, который прошел 26 апреля. Однако на следующий день «Первый канал» объявил, что проверит результаты, поскольку обнаружил в них «некоторые аномальности». Привлеченная к проверке компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу Микеллы. В итоге результаты финала были аннулированы.

В пятницу, 24 мая, состоялся специальный выпуск шоу «Голос.Дети», в котором Абрамова отказалась принимать участие. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в финале спецвыпуска прокомментировал проведенное расследование, заявив, что не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование. Он также объявил победителями шестого сезона «Голос.Дети» всех финалистов Ержана Максима, Нино Чеснер, Валерия Кузакова, Ренату Таирову, Роберта Багратяна, Анастасию Сисаури, Михаила Григоряна, Мариам Абделькадер и Микеллу Абрамову.

Новости СМИ2
Недвижимость
Новости

Патриарх: РПЦ строит в сутки по три храма

Ведомости
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Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем по три храма в сутки, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил после освящения храма Всех Святых во французском Страсбурге.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки – я не ошибаюсь, за 24 часа», – подчеркнул патриарх (его цитирует «Интерфакс»). За 10 лет было построено 30 000 храмов, подытожил патриарх. По его словам, это происходит не оттого, что у РПЦ много денег и она не знает, куда их девать, а потому, что люди, прошедшие через годы атеизма, поняли, что без Бога ничего не получается.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в Страсбурге неподалеку от важнейших европейских институтов – Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Его строительство началось в 2013 г., участок под возведение храма был передан властями города русской православной общине в аренду на 99 лет.

Высота храма – 41 м, длина – 30 м, ширина – 15 м. Он рассчитан на 300 человек. Строительные работы велись местными предприятиями, но купола, кресты, шатер и апсида были изготовлены в России. Храм построен на частные пожертвования.

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Политика
Новости

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу Украины

Ведомости
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Коломойский считает, что Украина могла бы в этом вопросе последовать примеру Греции или Аргентины. «По моему, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. А сколько раз Аргентина объявляла дефолт? Восемь! И что – они провели его реструктуризацию. Это нормально», – сказал предприниматель.

Победа Зеленского на выборах говорит о том, что украинцы хотят перерыва в проведении реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции, добавил Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время противостояния с Россией. «Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – только предлог», – заключил бизнесмен.

После первого тура президентских выборов Коломойский говорил, что готов помогать Зеленскому советом в случае его победы. Он подчеркнул, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Коломойский вернулся на Украину после победы Зеленского во втором туре выборов президента. С июня 2017 г. предприниматель не был на территории Украины. Он сначала проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Политика
Новости

Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Ведомости
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Об этом он заявил на встрече с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом во время визита в Багдад.

«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона – на столе», – заявил Зариф (цитату приводит «РИА Новости»). Министр добавил, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами Персидского залива и будет приветствовать любые меры по ослаблению напряженности в регионе.

В последнее время наблюдается обострение ситуации в Персидском заливе. В частности, США сосредоточили неподалеку от Ирана как минимум семь военных кораблей и доставили в залив зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США направят на Ближний Восток 1500 военных из-за эскалации конфликта с Ираном.

Ранее Трамп говорил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи в свою очередь заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

Авто
Новости

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии

Ведомости
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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, переговоры находятся на продвинутой стадии.

О том, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры, сообщает также Financial Times. Однако, по данным издания, стороны обсуждают соглашение о создании «расширенных связей» для решения структурных задач.

Официального подтверждения этой информации нет. Представитель Fiat Chrysler отказался отвечать на вопросы Reuters. Представитель Renault заявил, что он не может ничего сказать по этому поводу.

Как отмечает Reuters, совокупная рыночная капитализация Fiat Chrysler и Renault составляет почти 33 млрд евро (или $37 млрд), в общей сложности они продают около 8,7 млн автомобилей в год по всему миру. Помимо увеличения масштаба слияние может помочь автопроизводителям исправить недостатки, которые есть у обеих сторон, пишет агентство. Например, у Fiat Chrysler есть высокодоходный бизнес по производству грузовых автомобилей в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ограничений на вредные выбросы. Renault же, наоборот, является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса, замечает Reuters.

Обсуждаемый компаниями план по слиянию может включать передачу части капитала, добавил один из собеседников агентства. «Это не просто еще одно партнерство – это нечто большее», – уточнил он. При этом собеседники агентства подчеркнули, что исход переговоров пока остается неясным.

Новинки Женевского автосалона

Стиль жизни
Новости

Объявлен лауреат литературной премии «Национальный бестселлер»

Ведомости
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Лауреатом всероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» в этом году стал писатель Андрей Рубанов. Он получил награду за роман «Финист – Ясный Сокол».

Всего в короткий список премии попали шесть произведений. Помимо Рубанова финалистами стали Александр Етоев («Я буду всегда с тобой»), Упырь Лихой («Славянские отаку»), Евгения Некрасова («Калечина-малечина»), Александр Пелевин («Четверо») и Михаил Трофименков («XX век представляет. Кадры и кадавры»).

Лауреат премии получит миллион рублей. Остальным финалистам вручат по 60 000 руб.

Роман Рубанова «Финист – Ясный Сокол» рассказывает о девушке, которая ищет своего возлюбленного. Произведение основано на русских народных сказках и былинах. Сам писатель определил жанр своей книги как «славянское фэнтези».

«Национальный бестселлер» – это ежегодная всероссийская литературная премия, была учреждена в 2001 г. Вручается в Петербурге за лучшее, по мнению жюри, произведение, созданное на русском языке в текущем году.

Бизнес
Новости

NYT назвала самых высокооплачиваемых американских топ-менеджеров

Ведомости
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Газета The New York Times (NYT) представила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний. Список, как и в прошлом году, возглавил гендиректор Tesla Илон Маск. При этом по сравнению с 2017 г. его заработок увеличился на 4 575 310% и составил почти $2,3 млрд.

Следом за Маском в рейтинге идет президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав, заработавший в прошлом году $129 млн, что на 207% больше, чем годом ранее. Значительное увеличение заработка позволило ему подняться с 10-го места на вторую строчку.

Замыкает первую тройку бизнесмен индийского происхождения Никеш Арора, возглавляющий компанию Palo Alto Networks. В прошлом году его вознаграждение составило $125 млн. Арора впервые попал в рейтинг NYT.

В первую десятку также вошли содиректор Oracl Марк Хёрд ($108 млн), гендиректор Oracle Сафра Кац ($108 млн), главный исполнительный директор T-Mobile Джон Легер ($67 млн), президент The Walt Disney Роберт Айгер ($66 млн), исполнительный директор PTC Джеймс Хеппельманн ($50 млн), президент Estee Lauder Фабрицио Фреда ($48 млн) и главный исполнительный директор J2 Global Вивек Шах ($45 млн).

Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году. Рейтинг Forbes

Политика
Новости

Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы каждый украинец мог свободно реализовывать свои инициативы в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», – написал Зеленский.

Сообщение политика было посвящено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Президент отметил, что этот знаменитый украинец является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.

Авиаконструктор Сикорский родился 25 мая 1889 г. в Киеве. Он считается создателем четырехмоторного самолета «Русский витязь», тяжелого бомбардировщика, самолета «Илья Муромец» и трансатлантического гидроплана.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Технологии
Новости

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Ведомости
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились. «Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан», – добавил основатель Telegram.

Утром 25 мая шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев сообщил, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту в Telegram с испанского ip-адреса. Позже он добавил, что неизвестные также пробовали взломать аккаунты главного редактора нижнетагильского агентства «Между строк» Натальи Вахониной, создателя Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрея Варкентина и главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова.

О попытке взлома аккаунтов в Telegram с испанского ip-адреса также рассказали директор коммуникационного агентства Magic Inc. Платон Маматов, журналист «Медузы» Дмитрий Андреев и корреспондент «МБХ медиа» и «Радио Свобода» в Псковской области Людмила Савицкая.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители

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