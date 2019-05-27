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Руководитель района в Хакасии напал на корреспондента «России 24»

Руководитель Ширинского района в республике Хакасия Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, который брал у него интервью для программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на сайте «Вести.Ru».

«Мы пришли к государственному служащему Зайцеву, выполняя свои профессиональные обязанности. Хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», — сопроводил видео нападения Литомин. На кадрах видно, как Зайцев пытается отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокидывает его на пол.

Телеканал попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «провести всестороннюю проверку» действий Зайцева, а также и привлечь его к ответственности по ст. 144 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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