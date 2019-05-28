Макрон заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия, передает «РИА Новости».
«Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», – заявил Макрон. Он уточнил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где он намерен обсудить возможность возобновления переговоров с участием лидеров четырех стран, в том числе и его встречу с Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате. Однако он подчеркивал, что ясности в этом вопросе пока нет. Российские власти намерены подождать окончания формирования команды Зеленского, указывал Песков. По его словам, подобная встреча требует тщательной подготовки. Для Кремля важно понимать, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Макрон, отмечал он.