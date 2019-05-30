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Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили члены семьи, а также законные представители пациента. Вскоре Минздрав разработает порядок организации посещения пациента.

Путин поручил обеспечить доступ родственников к пациентам в реанимации еще в 2016 г. В мае депутаты приняли соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что его ждут «сотни тысяч наших граждан». Он подчеркивал, что закон, после вступления в силу, должен заработать «как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Авторы инициативы поясняли, что сейчас право пустить или не пустить родных в реанимацию к человеку остается «жестом доброй воли главного врача», что часто вызывает негативную реакцию людей. 

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Бизнес
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ВЦИОМ зафиксировал рост числа пьющих алкоголь россиян

Ведомости
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Доля выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилась на 9 п.п. и составила 67%. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, проводившемся 28 мая, на которое ссылается ТАСС. Годом ранее о периодическом употреблении алкоголя социологам рассказали 58% респондентов.

Как отмечается в исследовании, 27% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 18% – два-три раза в месяц, 16% – раз в месяц, а 6% пьют несколько раз в неделю. Исследование проводилось по телефону среди 1600 российских респондентов старше 18 лет. Доля непьющих россиян, как следует из опроса, за год сократилась на 7 п.п. – с 40% до 33%. В 2009 г. о полном воздержании от алкоголя заявляли 26%.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2018 г. потребление алкоголя в России выросло на 8,3%, или на 1,1 литра на человека. Отчасти это связано с легализацией алкогольного рынка за счет системы ЕГАИС. В конце 2018 г. правительство запретило продавать любые спиртосодержащие жидкости дешевле алкоголя.

В первом квартале 2019 г. эксперты впервые за 10 лет зафиксировали рост продаж пива в России. Так, по данным Nielsen, они выросли на 5,8% до 100,1 млрд руб., а в натуральном выражении – на 3,4% до 102,5 млн дал. Компании во многом связывали это с проходившим в России в 2018 г. чемпионатом мира по футболу. 

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Политика
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Путин ограничил право иностранцев служить в российской армии по контракту

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе в России только один раз. Соответствующий документ, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» опубликован на сайте официальном правовой информации.

В действующей редакции закона подобных ограничений нет. Первый контракт заключается на пять лет и может быть перезаключен, спустя какое-то время. Теперь право на заключение нового контракта у солдат, матросов, сержантов, старшин и спасателей иностранцев «появится только в случае приобретения гражданства» России.

Право служить по контракту в российской армии у иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет появилось в 2003 г. В отличие от российских граждан, иностранные контрактники вместо присяги приносят обязательство соблюдать Конституцию, законы России и нормы международного права, а также беспрекословно выполнять приказы команди¬ров, хранить государственную и военную тайну.

В 2015 гг. Путин подписал указ, уточняющий, что иностранцев-контрактников. можно привлекать к боевым операциям. Они могут участвовать «в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством РФ», отмечалось в документе.

Политика
Новости

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Закон устанавливает ее третий этап на период с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Предыдущие два этапа амнистии капиталов проходили в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Физические лица могли предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России декларацию об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами страны. В обмен они освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если совершенные правонарушения были связаны с покупкой имущества, валютными операциями, открытием и зачислением денежных средств на счета.

В феврале президент предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит бизнес в Россию и регистрирует его в специальных административных районах. Путин отмечал, что одновременно участники третьего этапа амнистии капиталов будут освобождены «от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства». 

Первоначально новый этап планировали запустить с 1 мая, однако перенесли его начало на 1 июня.

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Парламент Израиля объявил о самороспуске и новых выборах

Ведомости
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Члены парламента Израиля (Кнессет) проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов, сообщает The Jerusalem PostСамороспуск поддержали 74 депутата, а 45 голосовали против. Новые парламентские выборы пройдут 17 сентября.

На такой шаг парламентарии пошли в связи с тем, что действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию из партий, избранных в парламент 9 апреля. Об этом он перед голосованием сообщил своей партии «Ликуд». Президент Израиля Реувен Ривлин говорил, что готов сделать все возможное, чтобы избежать новых выборов. Но в «Ликуде» решили инициировать голосование о самороспуске парламента, чтобы не дать ему сформировать правительство без Нетаньяху и его сторонников. 

CNN отмечает, что этот случай является первым в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства. The Times of Israel называет решение о повторных парламентских выборах «беспрецедентным» событием.

По итогам прошедших 9 апреля парламентских выборов возглавляемая Нетаньяху правая партия «Ликуд» получила 35 из 120 мандатов. Такого же результата добился и ее главный соперник — центристский блок «Кахоль-лаван» во главе с экс-начальником генштаба страны Бени Ганцем и бывшим министром финансов Яиром Лапидом. Однако Ривлин поручил формирование правительства Нетаньяху, поскольку у него были шансы сформировать коалиционное правительство. Нетаньяху обещал получить поддержку 65 депутатов при необходимом минимуме в 61. На переговоры у него, согласно закону, было 42 дня.

Нетаньяху на шествии «Бессмертный полк» в Москве

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Политика
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В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Ведомости
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В Высшей школе экономики (ВШЭ) отменили съемки студенческого ток-шоу «В точку! Персона», куда 30 мая была приглашена юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, ток-шоу решили закрыть. Об этом Соболь сообщила в своем Twitter. 

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. «Время подводить итоги и выставлять оценки студентам», — объяснил он. В то же время The Vyshka отмечает, что проект, согласно программе, завершается 31 мая, то есть на день позже отмененного эфира. 

Один из студентов сообщил «МБХ Медиа» на условиях анонимности, что проект факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ закрывается навсегда. Он подтвердил также, что 30 мая планировались съемки с участием Соболь. Шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк заявила изданию DOXA, что «руководство сообщило о закрытии проекта без объяснения причин».

Студенческое ток-шоу «В точку! Персона» выходило три года. В марте прошлого года в съемках участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе эфира он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Позже Песков заявил, что договаривался со студентами о встрече не под запись. В результате создатели ток-шоу не стали выкладывать выпуск в интернет, а позже шеф-редактор сообщил, что он «по необъяснимым причинам» удалился после записи. Студенты обвинили руководство факультета в цензуре. Позже преподаватели извинились перед студентами.

Стиль жизни
Новости

«Челси» Абрамовича выиграл Лигу Европы

Ведомости
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Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы, победив в финале еще один английский клуб, «Арсенал» со счетом 4:1

Все голы команды забили во втором тайме. «Челси» повел 3:0 после голов Ольвье Жиру, Родригеса Педро и Эдена Азара с пенальти. Отыграв один гол на 69 минуте после удара Алекса Ивоби, «Арсенал» пропустил еще один гол от Азара через три минуты.

Это третья победа «Челси» в международном турнире после того, как в 2004 г. клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович. В 2012 г. лондонцы выиграли Лигу Чемпионов, в 2013 г. – Лигу Европы.

Бизнес
Новости

Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Ведомости
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Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.

Пользователям в этих двух странах будет предложено ознакомиться с правилами поведения. Речь в них идет о том, что, в частности, необходимо вежливо себя вести и не оставлять мусор в автомобиле.

Запрет вступит в силу, если рейтинг пассажира упадет до уровня «значительно ниже среднего», уточняет Uber. Какой именно это показатель, не указывается. Business Insider сообщал в 2015 г., что для водителя рейтинг, составляющий 4,6 или ниже, может стать основанием для потери доступа к сервису. У клиента будет «несколько возможностей улучшить свой рейтинг».

Осенью прошлого года Uber ввел аналогичные правила для пользователей в Австралии и Новой Зеландии. В России такие правила пока не действуют. Представители «Яндекс.Такси» и Uber Russia рассказали vc.ru, что сейчас в обоих приложениях рейтинги пассажиров не отображаются. Они будут видны в будущем.

Политика
Новости

Песков прокомментировал данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

Ведомости
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Олег Дерипаска – очень крупный предприниматель, который действует в интересах своего бизнеса, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал опубликованный предпринимателем отчет минфина США, в котором введение санкций против Дерипаски объясняется тем, что он действовал в интересах Владимира Путина.

По словам Пескова, «ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах [не своих]». Путин, отметил он, «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов». Государство защищает интересы российского бизнеса, добавил представитель Кремля: «Это обязанность любого государства».

29 мая на сайте Дерипаски был опубликован отчет минфина США, в котором санкции против бизнесмена объясняются его действиями в интересах Путина. Дерипаска отверг обвинения, подчеркнув, что материал американского ведомства «изобилует ложными утверждениями и фактическими неточностями».

Минфин США ввел санкции против Дерипаски и восьми его компаний, в частности En+, UC Rusal, «Евросибэнерго», в апреле 2018 г. В январе американские власти сняли ограничительные меры против этих трех компаний.

В марте 2019 г. Дерипаска подал иск к минфину, потребовав отменить санкции.

Политика
Новости

Россия ответила на заявление США о возможном нарушении ею запрета на ядерные испытания

Ведомости
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Заявление США о том, что Россия, вероятно, нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний, – это «перевод стрелок». Об этом «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Теперь, отметил он, «чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию». «Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает», – подчеркнул он, добавив, что США также пытаются отвлечь внимание от своей «деструктивной линии» по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кроме того, Ульянов обратил внимание на то, что США в своем заявлении о нарушении Россией моратория использовали слово «возможно». «Нечто подобное мы слышали в связи с делом [Сергея и Юлии] Скрипалей – "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявление звучат крайне несолидно», – сказал он. По его мнению, при отсутствии уверенности и доказательств «бросаться такими обвинениями просто неприлично».

Ранее 29 мая руководитель разведывательного управления в министерстве обороны США Роберт Эшли заявил, что Россия, вероятно, совершает ядерные испытания низкой мощности в нарушение ратифицированного ею Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Договор в 1996 г. был одобрен Генассамблеей ООН. Он запрещает испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Россия ратифицировала его в 2000 г. Однако не все страны, имеющие ядерный потенциал, его ратифицировали, в частности это не сделали США, Израиль, Иран и Египет. Поэтому документ не вступил в силу.

Бизнес
Новости

ФАС вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза за прогноз цен на бензин

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову из-за его прогнозов о возможном росте цен на бензин, говорится на сайте ведомства. ФАС напомнила Баженову, что действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопустимы. «Под такими действиями подразумеваются публичные заявления... о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10–13%», – отметили в ведомстве.

Как уточнили в ФАС, речь идет о комментариях Баженова, содержащихся в статье «Резкий скачок: цены на бензин взлетят летом». Материал был опубликован 21 мая на сайте издания «Газета.Ру».

Баженов прокомментировал «Ведомостям» вынесение предостережения. «Мы живем в стране, где заявление руководителя общественной организации – это, согласно решению органа, "обеспечивающего" конкурентный порядок в экономике нашей страны, действие, которое может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов», – отметил он. По его словам, ФАС не видит реальную координацию, не хочет фиксировать доминирующее положение. «Но за заявление – предостережение выпишем, – добавил Баженов. – Все в духе времени. Лайки, репосты, неуважение к власти, заявление в СМИ... В общем, будем считать, что это орден за заслуги перед рынком!»

В четверг, 28 мая, Баженов заявил «Ведомостям», что рост цен на бензин в России связан в первую очередь с договоренностями нефтяных компаний с правительством о корректировке цены на инфляцию. По его мнению, в мае сложилась ситуация, когда оптовые цены начали расти из-за нехватки топлива на внутреннем рынке, однако на продажи в рознице это не повлияло. В сложившейся ситуации никто из нефтяников не вышел из соглашения с правительством. Это привело к тому, что рентабельность независимых АЗС в мае снизилась до критического уровня – 4–6%. По словам Баженова, после того как ФАС предписала компаниям увеличить поставки на внутренний рынок, оптовые цены перестали расти.

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Политика
Новости

Саакашвили прилетел на Украину после решения Зеленского вернуть ему гражданство

Ведомости
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Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Долгожданное возвращение. Наконец-то в Киеве», – написал он. Саакашвили сопроводил пост видеозаписью украинского телеканала NewsOne, на которой показано, как толпа людей встречает его в аэропорту «Борисполь».

Также он опубликовал видеозапись своего выступления перед людьми, которые его встречали. «Украине не надо ждать 50 лет, как говорят эксперты, чтобы догнать другие страны. Это унизительно. Украине можно сделать рывок, Украина обязательно будет самой успешной страной Ервопы. Я верю в вас, я верю украинцам. <...> Я очень счастлив, я верю, что у Украины все выйдет. Сегодня меня просто переполняют эмоции», – сказал он.

На вопрос о том, пойдет ли на выборы в Верховную раду, он ответил: «Знаете, дайте мне оглядеться вокруг. Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, избавлению от подбарыжников и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду делать все, чтобы пришло много новых людей».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.

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