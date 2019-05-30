Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили члены семьи, а также законные представители пациента. Вскоре Минздрав разработает порядок организации посещения пациента.
Путин поручил обеспечить доступ родственников к пациентам в реанимации еще в 2016 г. В мае депутаты приняли соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что его ждут «сотни тысяч наших граждан». Он подчеркивал, что закон, после вступления в силу, должен заработать «как можно скорее и без бюрократических проволочек».
Авторы инициативы поясняли, что сейчас право пустить или не пустить родных в реанимацию к человеку остается «жестом доброй воли главного врача», что часто вызывает негативную реакцию людей.