Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

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ВЦИОМ зафиксировал рост числа пьющих алкоголь россиян

Доля выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилась на 9 п.п. и составила 67%. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, проводившемся 28 мая, на которое ссылается ТАСС. Годом ранее о периодическом употреблении алкоголя социологам рассказали 58% респондентов.

Как отмечается в исследовании, 27% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 18% – два-три раза в месяц, 16% – раз в месяц, а 6% пьют несколько раз в неделю. Исследование проводилось по телефону среди 1600 российских респондентов старше 18 лет. Доля непьющих россиян, как следует из опроса, за год сократилась на 7 п.п. – с 40% до 33%. В 2009 г. о полном воздержании от алкоголя заявляли 26%.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2018 г. потребление алкоголя в России выросло на 8,3%, или на 1,1 литра на человека. Отчасти это связано с легализацией алкогольного рынка за счет системы ЕГАИС. В конце 2018 г. правительство запретило продавать любые спиртосодержащие жидкости дешевле алкоголя.

В первом квартале 2019 г. эксперты впервые за 10 лет зафиксировали рост продаж пива в России. Так, по данным Nielsen, они выросли на 5,8% до 100,1 млрд руб., а в натуральном выражении – на 3,4% до 102,5 млн дал. Компании во многом связывали это с проходившим в России в 2018 г. чемпионатом мира по футболу.