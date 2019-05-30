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В Будапеште затонуло судно с туристами

Ведомости
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В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters. На борту судна были граждане Южной Кореи. По меньшей мере семь человек погибли, около 20 туристов считаются пропавшими без вести. Спасти удалось только семерых южнокорейцев, сообщает агентство со ссылкой на полицию.

Судно затонуло после столкновения с другим туристическим катером, ЧП произошло напротив здания венгерского парламента вечером в среду, уточняет Reuters.

По данным Reuters, затонувшее судно – это 27-метровый двухэтажный прогулочный катер «Русалка». Его вместимость – 60 человек, сообщил агентству владелец судна – компания Panorama Deck Ltd. Катер принадлежит компании и используется ею с 2003 г. По информации реестра лодок Hajoregiszter.hu, судно было построено в СССР в 1949 г., новый двигатель венгерского производства был установлен в 1980-х гг.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что на борту двухэтажного катера в момент аварии находились 30 туристов и три гида, а также команда из двух венгров. Президент Южной Кореи Мун Джэин подписал срочный указ о сотрудничестве с правительством Венгрии по спасению туристов. Южнокорейские власти направили в Будапешт 18 чиновников и аварийно-спасательную команду, которая окажет помощь семьям погибших.

Сейчас спасатели уже обследовали русло реки на несколько километров вниз по течению. Спасательные работы не прекращались всю ночь. Вероятность найти выживших крайне мала, так как на месте опрокидывания катера сильное течение, а температура воды составляет 10–12 градусов. Сам катер был обнаружен на дне Дуная в сотнях метров от городского причала.

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Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку

Ведомости
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Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы — высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Не менее 62% опрошенных негативно относятся к планам властей повысить цену за парковку. Еще 15% респондентов отметили проблемы с пробками и гастарбайтерами. Проблема «плохих дорог» и необходимость их ремонта волнует 14% опрошенных. Замыкает топ-5 проблем Москвы здравоохранение, состоянием которого обеспокоены 14% москвичей.

Жителей столицы также волнуют высокие цены на продукты, озеленение и благоустройство общественного пространства (12%), низкие пенсии, зарплаты и безработица (11%), грязь на улицах (10%), плохая экология (10%) и проблемы системы образования, в частности нехватка мест в детских садах и школах (8%).

Проблемами в сфере ЖКХ озабочены 7% опрошенных, еще 7% москвичей обеспокоены перенаселением и расширением столицы. Около 6% респондентов главной проблемой города считают коррупцию и бюрократию, столько же опрошенных проголосовали за проблему вывоза и сортировки мусора.

Согласно данным опроса «Левада-центра», 74% респондентов положительно оценили программу реновации и переселение жителей в новые дома.

Опрос проводился 20-29 апреля среди 505 москвичей в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Что изменили платные парковки

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Назарбаев получил второй почетный пост за два дня

Ведомости
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил статус «почетного сенатора», передает NUR.KZ. Такое решение единогласно приняли депутаты на пленарном заседании казахстанского сената.

Депутат Талгат Мусабаев заявил, что таким образом они отметили заслуги Назарбаева «в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма».

Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Это высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Присвоить это звание Назарбаеву предложил президент России Владимир Путин.

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана в марте. Его полномочия перешли к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Он будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов, которые пройдут в апреле 2020 г.

Политика
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Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них москвичи смогут выбрать способ голосования – традиционный или дистанционный. Электронное голосование не предполагает использования бумажного носителя. Для того чтобы проголосовать в электронной форме, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до голосования. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Подача заявления не лишит избирателя права принять участие в голосовании традиционным способом, однако если он проголосовал дистанционно, он будет исключен из списков.

Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Ранее правительство Москвы представило экспертам проект технических требований к работам по обеспечению дистанционного голосования. В требованиях уточняется, что выбор каждого избирателя должен быть зашифрован без передачи данных по сети, прямо в браузере пользователя. Транзакция, содержащая зашифрованный голос избирателя, должна подписываться случайно сгенерированным аккаунтом и случайно перемешиваться перед отправкой в блокчейн для защиты от сопоставления пользователей и транзакций по временным меткам. Информация о ходе голосования будет в режиме реального времени передаваться на печатающие устройства, установленные на избирательных участках.

До 19 июня власти назовут три округа, где пройдет эксперимент, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов. Зампред Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что их определят по итогам голосования москвичей в «Активном гражданине».

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Политика
Новости

Ректор ВШЭ прокомментировал закрытие учебного ток-шоу перед эфиром с Соболь

Ведомости
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Приглашать политического деятеля, находящегося в активной избирательной кампании, было бы нарушением устава Высшей школы экономики (ВШЭ), запрещающего политическую деятельность в стенах университета. Так ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал новость о закрытии учебного шоу перед эфиром с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

«Никакого официального приглашения Любови Соболь Вышка не направляла и не планировала», – приводятся слова Кузьминова в официальной группе ВШЭ во «В контакте».

Ранее Соболь написала на своей странице в Twitter, что 30 мая ее пригласили в учебное ток-шоу ВШЭ «В точку! Персона». Но за день до съемки программы ей сообщили, что шоу закрыли. Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. При этом в газете отмечается, что проект завершается 31 мая.

В конце марта Соболь сообщила о намерении баллотироваться в Мосгордуму. Она будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

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«Коммерсантъ» узнал о планах властей ужесточить краткосрочную сдачу жилья

Ведомости
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Владельцев жилья, которые сдают его в аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минэкономразвития. Предполагается, что свой идентификационный номер собственник жилья будет обязан указывать во всех объявлениях о краткосрочной аренде на всех публичных площадках. За неисполнение этого требования планируется штрафовать не только владельцев квартир, но и системы бронирования. Таким образом в правительстве планируют бороться с нелегальной сдачей квартир и увеличить поступления налогов в бюджет.

По данным источника «Коммерсанта», поправки планируется внести к существующему ФЗ-132 об основах туристской деятельности. Над ними министерство будет работать совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД. Все они не стали комментировать эту тему. Первая версия законопроекта может быть готова к июню.

Необходимость закона о туристическом жилье обсуждается с марта 2019 г. Инициатором его выступила «Опора России». Организация обосновала свое предложение тем, что в некоторых регионах сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует половину всего объема средств размещения туристов. Выводы «Опоры» основывались на данных Краснодарского края: в 2018 г. регион посетили 17 млн человек, но в гостиницах переночевали 6,62 млн.

Сейчас легально сдать квартиру в аренду можно несколькими способами. Один из них – сдавать квартиру как физическое лицо и платить НДФЛ по ставке 13%. Второй способ – зарегистрировать юридическое лицо и работать по упрощенной системе налогообложения (ставка 6%) или приобрести патент, стоимость которого зависит от срока сдачи в аренду (от 1 месяца до 1 года), региона и площади жилья, рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС.

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Бизнес
Новости

Крупнейший акционер Petropavlovsk инвестирует в кобальтовый проект в Казахстане

Ведомости
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Компания Fincraft Resources казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, основного акционера золотодобывающей компании Petropavlovsk, планирует вложить $200–300 млн в одно из крупнейших кобальто-никелевых месторождений Казахстана – Горностаевское. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого предпринимателя.

К 2022 г. на месторождении, расположенном в 110 км от Семипалатинска, должен заработать «кластер из нескольких полностью оборудованных рудников», рассказал Ракишев. Сейчас на месторождении завершены опытно-технологические работы и заложены скважины, а также инфраструктура первого рудника. Запасы Горностаевского оцениваются в 54,7 млн т руды, содержащей 406 000 т никеля и 29 800 т кобальта.

Наиболее перспективными экспортными рынками Ракишев считает Южную Корею, Китай и Россию. Предприниматель рассказал, что его проект предполагает выпуск «не только никеля, но и концентратов на его основе», спрос на которые растет. В связи с этим он видит возможности для экспорта своей продукции в США, Японию и Европу.

О планах развития проекта Ракишев рассказывал «Ведомостям» в апреле. Его перспективы бизнесмен связывал с нестабильностью в Конго, где сосредоточено основное производство кобальта, использующегося для производства аккумуляторов для электромобилей. «Большие компании могут не рискнуть инвестировать большие деньги туда. А если мы предложим хорошие запасы и понятный проект в Казахстане, вероятность заинтересовать инвесторов возрастет», – пояснял он. По словам Ракишева, он видит перспективы проекта при цене кобальта не ниже $40 000 за тонну, тогда как сейчас она держится на уровне $60 000–70 000 за тонну.

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Бизнес
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Boeing прогнозирует сложности с поставками 737 Mах даже после сертификации

Ведомости
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Концерн Boeing может испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 Mах даже после того, как авиарегулятор сертифицирует его оборудование, заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург. «Нам придется адаптировать наши планы», – приводит его слова The Wall Street Journal (WSJ).

Многие компании рассчитывали начать эксплуатацию новых лайнеров к началу летнего сезона. Однако после двух катастроф самолетов этой модели было принято решение о приостановке полетов. Они могут возобновиться не ранее августа, предупреждал директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк. Если это произойдет, клиенты Boeing могут отложить приобретение самолетов на более поздний срок, допустил Мюленбург. При этом он отметил, что некоторые покупатели хотели бы получить самолеты раньше намеченного срока.

Ранее собеседники WSJ допускали, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, из-за решения властей США проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737. В апреле компания сократила планы по производству 737 Max с 52 до 42 самолетов в месяц.

Приостановка полетов Boeing 737 Mах произошла после двух катастроф с участием этой модели менее чем за пять месяцев. 29 октября 2018 г. в Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air, все находившиеся на борту 189 человек погибли. 10 марта аналогичная катастрофа произошла в Эфиопии с самолетом Ethiopian Airlines, ее жертвами стали 157 человек. Предварительные данные расследования выявили схожесть причин обоих крушений. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, и обновил программное обеспечение 737 Max.

В Индонезии упал в море пассажирский Boeing 737

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Бизнес
Новости

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Ведомости
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Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров. В них также участвуют представители правительства Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения – фирма «НИТА».

В «Яндекс.Такси» обсуждение идеи подтвердили. В компании уточнили, что в августе планируют подписать со всеми участниками переговоров соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности». Переговоры о создании системы городского воздушного транспорта подтвердил и директор по сервису и послепродажному обслуживанию входящего в «Вертолеты России» ООО «ВР-технологии» Илья Михальченко.

Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow составляет 46 000 руб., отмечается на ее сайте.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»

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Бизнес
Новости

ВЦИОМ зафиксировал рост числа пьющих алкоголь россиян

Ведомости
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Доля выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилась на 9 п. п. и составила 67%. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа, проводившемся 28 мая, на которое ссылается ТАСС. Годом ранее о периодическом употреблении алкоголя социологам рассказали 58% респондентов.

Как отмечается в исследовании, 27% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 18% – два-три раза в месяц, 16% – раз в месяц, а 6% пьют несколько раз в неделю. Исследование проводилось по телефону среди 1600 российских респондентов старше 18 лет. Доля непьющих россиян, как следует из опроса, за год сократилась на 7 п. п. – с 40 до 33%. В 2009 г. о полном воздержании от алкоголя заявляли 26%.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в прошлом году потребление алкоголя в России выросло на 8,3%, или на 1,1 л на человека. Отчасти это связано с легализацией алкогольного рынка за счет системы ЕГАИС.

В I квартале 2019 г. эксперты впервые за 10 лет зафиксировали рост продаж пива в России. По данным Nielsen, они выросли на 5,8% до 100,1 млрд руб., а в натуральном выражении – на 3,4% до 102,5 млн дал. Компании во многом связывали это с проходившим в России в 2018 г. чемпионатом мира по футболу.

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Политика
Новости

Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили члены семьи, а также законные представители пациента. Вскоре Минздрав разработает порядок организации посещения пациента.

Путин поручил обеспечить доступ родственников к пациентам в реанимации еще в 2016 г. В мае депутаты приняли соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что его ждут «сотни тысяч наших граждан». Он подчеркивал, что закон после вступления в силу должен заработать «как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Авторы инициативы поясняли, что сейчас право пустить или не пустить родных в реанимацию к человеку остается «жестом доброй воли главного врача», что часто вызывает негативную реакцию людей.

Политика
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Путин ограничил право иностранцев служить в российской армии по контракту

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе в России только один раз. Соответствующий документ, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован на сайте официальной правовой информации.

В действующей редакции закона подобных ограничений нет. Первый контракт заключается на пять лет и может быть перезаключен спустя какое-то время. Теперь право на заключение нового контракта у солдат, матросов, сержантов, старшин и спасателей-иностранцев «появится только в случае приобретения гражданства» России.

Право служить по контракту в российской армии у иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет появилось в 2003 г. В отличие от российских граждан иностранные контрактники вместо присяги приносят обязательство соблюдать Конституцию, законы России и нормы международного права, а также беспрекословно выполнять приказы командиров, хранить государственную и военную тайну.

В 2015 г. Путин подписал указ, уточняющий, что иностранцев-контрактников можно привлекать к боевым операциям. Они могут участвовать «в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством РФ», отмечалось в документе.

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