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В Будапеште затонуло судно с туристами

В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters. На борту судна были граждане Южной Кореи. По меньшей мере семь человек погибли, около 20 туристов считаются пропавшими без вести. Спасти удалось только семерых южнокорейцев, сообщает агентство со ссылкой на полицию.

Судно затонуло после столкновения с другим туристическим катером, ЧП произошло напротив здания венгерского парламента вечером в среду, уточняет Reuters.

По данным Reuters, затонувшее судно – это 27-метровый двухэтажный прогулочный катер «Русалка». Его вместимость – 60 человек, сообщил агентству владелец судна – компания Panorama Deck Ltd. Катер принадлежит компании и используется ею с 2003 г. По информации реестра лодок Hajoregiszter.hu, судно было построено в СССР в 1949 г., новый двигатель венгерского производства был установлен в 1980-х гг.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что на борту двухэтажного катера в момент аварии находились 30 туристов и три гида, а также команда из двух венгров. Президент Южной Кореи Мун Джэин подписал срочный указ о сотрудничестве с правительством Венгрии по спасению туристов. Южнокорейские власти направили в Будапешт 18 чиновников и аварийно-спасательную команду, которая окажет помощь семьям погибших.

Сейчас спасатели уже обследовали русло реки на несколько километров вниз по течению. Спасательные работы не прекращались всю ночь. Вероятность найти выживших крайне мала, так как на месте опрокидывания катера сильное течение, а температура воды составляет 10–12 градусов. Сам катер был обнаружен на дне Дуная в сотнях метров от городского причала.