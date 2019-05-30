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Самолет «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево» из-за сработавшего датчика сигнализации

Пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus А320, летевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт «Шереметьево» после того, как у него сработал один из датчиков сигнализации, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к экстренным службам аэропорта.

Какой именно датчик сработал, собеседник не уточнил. По его словам, аварийной посадки не было. «Ведомости» направили запросы в «Аэрофлот» и «Шереметьево». О пострадавших не сообщается.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением сообщил, что командир A320 после вылета доложил о неисправности системы пожаротушения и решил вернуться в «Шереметьево».

ТАСС сначала сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что в «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, но позже уточнил, что это был самолет А320. По информации агентства, к месту посадки были направлены пожарные расчеты.