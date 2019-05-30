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Пентагон запретил пользоваться услугами России при пусках коммерческих спутников

Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Документ об этом опубликован на сайте Федерального реестра – журнала федерального правительства США, содержащего принятые государственными учреждениями правила.

Запрет начнет действовать с начала 2023 г. К пускам, которые будут совершаться до 31 декабря 2022 г., ограничение применяться не будет.

В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Услуги всех этих стран признаны «создающими неприемлемый риск кибербезопасности».

Запрет не нанесет существенного урона российской космической отрасли, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. По его мнению, «это им [США] больше грозит»: «Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется».