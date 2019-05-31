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Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Влиятельный «Клуб 1 июля», в который входят несколько десятков академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей в России за присвоение и лишение ученых степеней. «В результате ротации из состава (комиссии.— ред.) оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации В[ладимира]. Р. Мединского»,— приводит «Коммерсантъ» фрагмент заявления академического клуба.

Новый состав ВАК при Минобрнауки утвердил премьер Дмитрий Медведев 22 мая. В него вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отмечал РБК. Из состава ВАК были исключены сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд, биолог Михаил Гельфанд, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и ряд других ученых.

Члены академического клуба обратили внимание на ситуацию с «третьим сроком» председателя ВАК Владимира Филиппова, а также некоторых членов комиссии. Несмотря на запрет «третьего срока», содержащийся в «Положении о ВАК» от 2014 г. и обновленном в 2016 г., в новом составе комиссии оказались сразу 18 ученых, уже отработавших в ней два срока. «ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России»,— говорится в заявлении клуба. О нелегитимности нового состава ВАК ранее заявляли и представители «Диссернета».

Академический клуб предложил передать контроль над ВАК от Минобрнауки Российской академии наук, чтобы она могла «полностью реорганизовать ее работу». В Минобрнауки это предложение не прокомментировали. Накануне ведомство опубликовало официальный ответ на претензии «Диссернета», который был основан на заключении Института законодательства и сравнительного правоведения. В нем отмечалось, что в «Положении о ВАК» от 2016 г. ничего не говорится о том, как оно соотносится с положением 2014 г., а значит, отсчет сроков нахождения в составе ВАК для его членов должен начинаться с 30 апреля 2016 г.