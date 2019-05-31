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Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Кулаков подозревается в причастности к гибели Евгении Исаенковой, зампредседателя общественной палаты Раменского района. По данным агентства, тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, экспертиза показала, что она была убита.

Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что причиной убийства стал личный конфликт. По его словам, Исаенкова была задушена.

Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев.

Согласно информации на официальном портале Раменского района, Кулакову 44 года. Он родился в Московской области, по образованию — инженер. В разные годы работал контролером на птицефабрике, инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского, замглавы администрации Вялковского сельского округа Раменского района, был главой администрации поселка Удельная.

Раменским районом Кулаков руководил с ноября 2016 г. Является членом партии «Единая Россия».