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Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

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Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Кулаков подозревается в причастности к гибели Евгении Исаенковой, зампредседателя общественной палаты Раменского района. По данным агентства, тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, экспертиза показала, что она была убита. 

Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что причиной убийства стал личный конфликт. По его словам, Исаенкова была задушена.

Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев.

Согласно информации на официальном портале Раменского района, Кулакову 44 года. Он родился в Московской области, по образованию — инженер. В разные годы работал контролером на птицефабрике, инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского, замглавы администрации Вялковского сельского округа Раменского района, был главой администрации поселка Удельная. 

Раменским районом Кулаков руководил с ноября 2016 г. Является членом партии «Единая Россия».

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Госдума заказала анализ ущерба Крыму от политики Украины

Ведомости
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Госдума заказала исследование для оценки вероятного ущерба, который был нанесен действиями украинских властей в период с 1991 по 2014 г., следует из материалов на портале госзакупок.

Исследование должно также сопоставить социально-экономическое и законодательное регулирование ключевых сфер жизни в Крыму и Севастополе в период СССР, в составе Украины и составе России. Начальная стоимость экспертно-аналитического исследования - почти 10 млн руб.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину необходимо обязать компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу Володина, отмечал, что в Кремле такой вопрос не рассматривался. Для оценки ущерба депутаты создали специальную рабочую группу. В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что рабочая группа оценивает ущерб боле чем в 1,5 трлн руб.

В 2014 г. полуостров вошел в состав России после референдума, на котором большинство выступило за то, чтобы полуостров стал частью России. После этого Украина, ЕС и США называли произошедшее аннексией и ввели против Москвы санкции.

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Бизнес
Новости

«Мираторг» подал иск о защите деловой репутации из-за видеоролика в интернете

Ведомости
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации, свидетельствуют данные в судебной картотеке. Ответчики в опубликованных данных не указаны. По одному из исков предварительное заседание назначено на 13 июня, а по второму — на 18 июня. В определении о принятии к производству второго иска компания требует признать «несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ООО «АПХ «Мираторг» информацию, распространенную в видеозаписи». О какой видеозаписи идет речь, не поясняется.

«Ответчика по иску нет, поскольку иск предъявлен о признании несоответствующей действительности информации, содержащейся в видеоролике», — говорится в сообщении холдинга (цитата по RNS). «Мираторг» подчеркнул, что является одной из немногих компаний, которые поставляют конкурентоспособный продукт на экспорт, а на видео в интернете «имеет место утверждение автора о том, что продукция компании не соответствует действующим в пищевой промышленности нормативам и не пригодна для употребления». В ролике нет ни одного факта, кроме утверждения самого автора, прямо или косвенно подтверждающего его слова, подчеркнул холдинг.

Telegram-канал «Медиатехнолог» ранее 31 мая опубликовал текст иска «Мираторга» о защите деловой репутации от 13 мая. В иске говорится о том, что 27 марта 2019 г. в социальной сети «В контакте» «неустановленным лицом [была] распространена заведомо ложная, не соответствующая действительность информация, порочащая деловую репутацию» компании.

Бизнес
Новости

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Ведомости
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. во время торгов по состоянию на 20.55 мск снизилась на 4,58% до $62,34 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. В последний раз цена нефти этого сорта была ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 г. При этом цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 3,85% до $54,41 за баррель.

Стоимость нефти продолжает падать второй день подряд на глобальных рисках вокруг энергетического сектора. На цены влияет негативная статистика из США, а также опасения эскалации напряженности в торговых отношениях между США и другими странами, в том числе и с Китаем. В итоге торговый конфликт может оказать сдерживающее влияние на темпы роста мировой экономики и снизить спрос на нефть.

Как отмечает «Интерфакс», применение жесткого экономического давления со стороны США на другие страны также оказывает негативное влияние на котировки. Президент Дональд Трамп обещал ввести 10 июня 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в США из Мексики. Он заявил о намерении наращивать пошлину, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Бизнес
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Аэропорт «Домодедово» впервые за много лет получил убыток

Ведомости
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Аэропорт «Домодедово» закончил 2018 г. с убытком в 833 млн руб., следует из отчетности по МСФО. В 2017 г. он получил прибыль в размере 9,3 млрд руб. Убыток за 2018 г. – бумажный, поскольку аэропорт потерял 7 млрд руб. на курсовых разницах, следует из отчетности.

«Домодедово» получило убыток впервые как минимум за семь лет: в 2012–2017 гг. оно было прибыльным, отчетности за более ранний период на сайте аэропорта нет.

Операционная прибыль «Домодедово» в прошлом году не изменилась и составила 10,5 млрд руб., а выручка выросла на 5,6% до 42,9 млрд руб. «С учетом повышения конкуренции на рынке аэропортовых услуг Московского региона позитивная динамика доходов свидетельствует об устойчивости бизнеса группы», – сказал представитель аэропорта.

Показатель EBITDA «Домодедово» по итогам прошлого года составил 14,8 млрд руб., что на 1,3% выше уровня 2017 г. Рентабельность группы по показателю EBITDA сохраняется на высоком уровне и составила 35%, добавил собеседник.

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Бизнес
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Мордашов реструктурирует машиностроительный бизнес

Ведомости
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Управляющая компания «Севергрупп» Алексея Мордашова сообщила об обновлении бизнес-модели группы «Силовые машины» в соответствии с новой стратегией развития. Принято решение децентрализовать активы «Силовых машин», разделив их на четыре самостоятельные бизнес-единицы.

Каждая из четырех компаний будет специализироваться на определенном типе продуктов: за крупную генерацию будет отвечать ПАО «Силовые машины», за малую и среднюю генерацию – ОАО «Калужский турбинный завод», за теплообменное оборудование – ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», за электротехнику – ООО «Силовые машины – завод «Реостат».

Для управления этими бизнес-единицами создана отдельная управляющая компания «Нордэнергогрупп», являющаяся «дочкой» «Севергрупп». Ее гендиректором стал Мордашов. По его словам, главной целью изменений является обеспечение большей гибкости и оперативности в принятии решений.

Децентрализация активов «Силовых машин» необходима для того, чтобы каждая из производственных площадок стала самостоятельной бизнес-единицей, с полным циклом производства продукции, пояснил «Ведомостям» представитель группы компаний. «Это сделает нас более гибкими и оперативными», – отметил он, подчеркнув, что решение никак не связано с санкциями США, под которые «Силовые машины» попали полтора года назад.

Одним из направлений «Нордэнергогрупп» станет расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые перспективные направления и небольшие технологические компании, отмечается в пресс-релизе «Севергрупп».

Финансы
Новости

ЦБ заподозрил сотрудников страховщика «Наско» в выводе активов

Ведомости
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Временная администрация «Национальной страховой компании Татарстан» («Наско») не смогла получить доступ к необходимой документации, это может указывать на вывод активов сотрудниками страховщика, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В материале указано, что бывшее руководство компании не передало администрации, назначенной ЦБ после лишения страховщика лицензии, бухгалтерские и учредительные документы, а также информацию об имуществе и обязательствах. Это существенно затрудняет проведение оценки активов общества, отмечает регулятор.

ЦБ передал информацию о противоправных действиях сотрудников «Наско» в Генпрокуратуру и МВД. «Наско» лишилась лицензии с 14 мая из-за систематических нарушений прав потребителей и умышленного уклонения от исполнения обязательств.

В 2018 г. «Наско» занимала 24-е место по сборам – 9,2 млрд руб. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), компания входила в число лидеров по ОСАГО: по итогам прошедшего года была 11-й, а по результатам I квартала 2019 г. – 8-й по сборам (1,3 млрд руб., 272 000 полисов). Без лицензии компания обязана выполнять обязательства по ранее заключенным договорам. Если она этого не делает, выплаты по ОСАГО осуществляет РСА из компенсационного фонда. РСА оценил выплаты по обязательствам «Наско» в 7 млрд руб.

Также сообщалось, что в «Наско» застрахована ответственность 143 туроператоров. В течение 45 дней после отзыва лицензии «Наско» операторам необходимо заключить новые договоры и отчитаться перед Ростуризмом.

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Экономика
Новости

Чистая прибыль ВЭБа составила 17,6 млрд рублей

Ведомости
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Чистая прибыль ВЭБа по МСФО по итогам I квартала 2019 г. составила 17,6 млрд руб. против убытка в 21,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкорпорации.

Чистый процентный доход вырос на 35,8% до 16,7 млрд руб., а операционный доход вырос в два раза – до 20,1 млрд руб. Активы ВЭБа на 31 марта составили 3,25 трлн руб., сократившись на 3,2% из-за снижения кредитного портфеля и остатков денежных средств на счетах в банках.

Капитал за I квартал достиг 330,6 млрд руб. (+16,4%). На капитал повлиял рост чистой прибыли и субсидии из федерального бюджета. Обязательства ВЭБа на 31 марта составили 2,92 трлн руб., сократившись с начала года на 5%. Кредитный портфель ВЭБа после вычета резерва под обесценение составил 1,52 трлн руб., снизившись на 2,7% за счет погашения кредитов.

В конце 2018 г. был принят закон, расширивший полномочия и финансирование ВЭБа. В частности, теперь предусматривается докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: средства предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах.

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Технологии
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«Пионер» решил показать полную версию фильма об Элтоне Джоне

Ведомости
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Сеть московских кинотеатров «Пионер» планирует показать оригинальную версию (с субтитрами) фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора киносети Мэри Назари. По ее словам, соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ партнершип».

Пресс-служба «Централ партнершип» сказала изданию, что не комментирует переговоры с партнерами.

В киносеть «Пионер» входят четыре кинотеатра, главный из которых расположен на Кутузовском проспекте. Управляет «Пионером» ООО «Чентромобиле – Пионер», которым на паритетных началах владеют холдинг A&NN Investments Александра Мамута и Millhouse Романа Абрамовича.

Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». Ведущий премьерного показа Михаил Козырев сообщил, что в российской версии фильма вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

О том, что в фильме вырезаны сцены, также рассказал телеканалу «Дождь» кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Компания «Централ партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству России».

Позже Министерство культуры прокомментировало ситуацию, заявив, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Экономика
Новости

Росстат проверит свое отделение в Тюмени после ошибки о добыче газа

Ведомости
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Росстат проведет в июне выездную комплексную проверку работы своего управления по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат). Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Росстата Павел Малков.

По его словам, сотрудники центрального аппарата Росстата выедут в Тюменскую область и автономные округа, где, в частности, проверят квалификацию сотрудников. По планам службы проверка будет проведена в течение июня, отметил он.

22 мая Росстат опубликовал доклад по промышленному производству за апрель, сообщив о рекордном с мая 2017 г. росте в 4,9% в годовом выражении. Также Росстат сообщал об увеличении добычи газа на 16%, хотя данные ЦДУ ТЭК указывали на рост всего на 3,5%.

На следующий день оценка роста была отозвана. Росстат пояснил, что была допущена ошибка: одно из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа.

После обнаружения ошибки и пересчета выяснилось, что добыча газа в апреле выросла не на 16%, а всего на 2,6%, добыча нефти – не на 7,4%, а на 2,5%. Это повлекло за собой снижение оценки роста добычи полезных ископаемых до 4,2% в годовом выражении с 6%, а всей промышленности – до 4,6% с 4,9%. Таким образом, рывка промышленности выявленная ошибка не отменила – темпы роста по-прежнему рекордные за два года.

Бизнес
Новости

Калви попросил СКР разрешить ему участие в Петербургском экономическом форуме

Ведомости
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Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, содержащегося под домашним арестом, подали прошение в Следственный комитет России (СКР) с просьбой разрешить бизнесмену участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «Интерфакс». «Подали прошение вчера», – уточнил агентству представитель Baring Vostok. По его словам, пока СКР не ответил на запрос.

В понедельник, 27 мая, Baring сообщил, что Калви зарегистрирован как участник форума.

ПМЭФ пройдет 6–8 июня. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФа. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман говорил, что отказался от участия в ПМЭФе из-за дела против Калви. Представитель госдепартамента 28 мая заявил ТАСС, что Вашингтон не будет отправлять правительственную делегацию на форум.

Калви, партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в середине февраля. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения: их отправили под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в следственном изоляторе. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии

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Финансы
Новости

«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Ведомости
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Совет директоров банка «ФК Открытие» рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2018 г. 2 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации.

Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее. О санации «ФК Открытие» ЦБ объявил в августе 2017 г., позже регулятор забрал на санацию и Бинбанк. В начале 2019 г. Бинбанк был присоединен к «ФК Открытие». Объединенный банк подконтролен ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Предправления банка Михаил Задорнов в апреле говорил о готовности выплатить ЦБ дивиденды. Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова отмечала, что выплата дивидендов прошедшими санацию банками является логичным шагом, поскольку ЦБ нуждается в возврате средств, потраченных на оздоровление банковского сектора в 2017–2018 гг.

Как указывалось в презентации банка, в 2019 г. он намерен увеличить корпоративный кредитный портфель на 58% до 963 млрд руб., розничный – на 64,4% до 355 млрд руб., портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на 120% до 198 млрд руб.

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