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В Дзержинске после взрывов на заводе введен режим чрезвычайной ситуации

В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации после взрывов на оборонном заводе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. Мэр Дзержинска Иван Носков пояснил, что режим ЧС позволит сразу же начать ремонтные работы, в частности, по восстановлению выбитых взрывной волной окон.

По словам Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. «Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб», – добавил он.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. По предварительным данным, пострадали 38 человек – сотрудники завода и жители близлежащих домов.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии