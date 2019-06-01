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Кремль раздал президентские гранты на 3,4 млрд рублей

По итогам первого конкурса президентских грантов за 2019 г. победителями стали 1644 организации. Об этом на заседании Координационного комитета объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Всего в конкурсе участвовали 9011 проектов из всех российских регионов, до независимой экспертизы был допущен 8251 проект.

Общий объем грантовой поддержки на первом этапе конкурса составил 3,4 млрд руб., сообщил Кириенко, отметив, что средний размер одного гранта остается стабильным и составляет 2 млн руб.

Кириенко подчеркнул, что среди победителей почти 87% проектов представлены организациями не из Москвы. Почти четверть проектов-победителей (440 организаций) приняли участие в конкурсе грантов впервые, добавил он: «А есть организации, которые четыре раза проигрывали и на пятый раз получили грант».

Председатель объединенного экспертного совета конкурса грантов Андрей Клепач сообщил, что больше всего среди победителей организаций, работающих по направлениям: охрана здоровья граждан (271 проект), культура (217 проектов), историческая память (193 проекта) и образование (191 проект). Самую большую поддержку получат проекты в области культуры – на них придется 478 млн руб. Победителями среди правозащитников стали лишь 54 проекта, среди экологов – 64 проекта.

Самый большой грант в размере 66 млн получил проект фестиваля «Добрая волна», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди победителей четыре НКО – иностранных агента, а также четыре организации, которые были в реестре иноагентов, но вышли из него.