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В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Ведомости
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Жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщает телеканал CNN. Еще четверо пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел в муниципальном центре города, где работают государственные служащие. Стрелявший был ликвидирован полицией на месте преступления. Им оказался 40-летний инженер местного департамента ЖКХ Дуэйн Крэддок. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. По предварительным данным, он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

На месте происшествия были обнаружены винтовка и полуавтоматический пистолет.

Отмечается, что это самый серьезный случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец расстрелял 12 человек в баре в калифорнийском городе Таузанд-Окс.

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Трамп пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщила администрация президента Украины в Faceboоk.

«Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение нанести официальный визит в Вашингтон», — говорится в сообщении. 

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Кремль раздал президентские гранты на 3,4 млрд рублей

Ведомости
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По итогам первого конкурса президентских грантов за 2019 г. победителями стали 1644 организации. Об этом на заседании Координационного комитета объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Всего в конкурсе участвовали 9011 проектов из всех российских регионов, до независимой экспертизы был допущен 8251 проект.

Общий объем грантовой поддержки на первом этапе конкурса составил 3,4 млрд руб., сообщил Кириенко, отметив, что средний размер одного гранта остается стабильным и составляет 2 млн руб.

Кириенко подчеркнул, что среди победителей почти 87% проектов представлены организациями не из Москвы. Почти четверть проектов-победителей (440 организаций) приняли участие в конкурсе грантов впервые, добавил он: «А есть организации, которые четыре раза проигрывали и на пятый раз получили грант».

Председатель объединенного экспертного совета конкурса грантов Андрей Клепач сообщил, что больше всего среди победителей организаций, работающих по направлениям: охрана здоровья граждан (271 проект), культура (217 проектов), историческая память (193 проекта) и образование (191 проект). Самую большую поддержку получат проекты в области культуры – на них придется 478 млн руб. Победителями среди правозащитников стали лишь 54 проекта, среди экологов – 64 проекта.

Самый большой грант в размере 66 млн получил проект фестиваля «Добрая волна», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди победителей четыре НКО – иностранных агента, а также четыре организации, которые были в реестре иноагентов, но вышли из него.

Бизнес
Новости

«Газпром» разместил трехлетние бонды на 15 млрд рублей

Ведомости
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«Газпром» разместил трехлетние облигации на 15 млрд руб. со ставкой первого купона 7,99% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка, являющегося одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.

По его информации, сделка вызвала интерес у 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 млрд руб. Шулаков отметил, что в сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, в том числе «дочка» иностранного банка в России, а также физические лица.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков рублевых облигаций «Газпрома» общим объемом 70 млрд руб., а также шесть выпусков облигаций «Газпром капитала» на 60 млрд руб.

Помимо Газпромбанка организаторами выступают «ВТБ капитал» и «Сбербанк КИБ». Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июня

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Политика
Новости

Белый дом не подтвердил информацию об одобрении Трампом группы по С-400

Ведомости
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Белый дом не стал подтверждать информацию турецких СМИ о том, что президент Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для решения спора по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС.

Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. До этого Турция также заказала у США партию бомбардировщиков F-35. США неоднократно выступали против закупки Турцией российского вооружения. В частности, угрожали прекратить обучение турецких военных летчиков пилотированию американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники 30 мая сообщал, что российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400, поскольку это может усугубить напряжение на Ближнем Востоке. В свою очередь турецкие СМИ писали, что президенты Турции и США планируют обсудить вопрос закупки Анкарой российских систем ПВО во время встречи на саммите G20 в Осаке в июне этого года.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения

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Политика
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Госдума заказала анализ ущерба Крыму от политики Украины

Ведомости
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Госдума заказала исследование для оценки вероятного ущерба, который был нанесен действиями украинских властей в период с 1991 по 2014 г., следует из материалов на портале госзакупок.

В рамках исследования требуется также сопоставить социально-экономическое и законодательное регулирование ключевых сфер жизни в Крыму и Севастополе в период СССР, в составе Украины и составе России. Начальная стоимость экспертно-аналитического исследования – почти 10 млн руб.

Заявки принимаются до 27 июня, исполнитель будет выбран 11 июля по итогам конкурса.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину необходимо обязать компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу Володина, отмечал, что в Кремле такой вопрос не рассматривался. Для оценки ущерба депутаты создали специальную рабочую группу. В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что рабочая группа оценивает ущерб боле чем в 1,5 трлн руб.

В 2014 г. полуостров вошел в состав России после референдума, на котором большинство выступило за то, чтобы полуостров стал частью России. После этого Украина, ЕС и США назвали произошедшее аннексией и ввели против Москвы санкции.

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Бизнес
Новости

«Мираторг» подал иск о защите деловой репутации из-за видеоролика в интернете

Ведомости
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации, свидетельствуют данные в судебной картотеке. Ответчики в опубликованных данных не указаны. По одному из исков предварительное заседание назначено на 13 июня, а по второму – на 18 июня. В определении о принятии к производству второго иска компания требует признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ООО «АПХ «Мираторг» информацию, распространенную в видеозаписи». О какой видеозаписи идет речь, не поясняется.

«Ответчика по иску нет, поскольку иск предъявлен о признании не соответствующей действительности информации, содержащейся в видеоролике», – говорится в сообщении холдинга (цитата по RNS). «Мираторг» подчеркнул, что является одной из немногих компаний, которые поставляют конкурентоспособный продукт на экспорт, а на видео в интернете «имеет место утверждение автора о том, что продукция компании не соответствует действующим в пищевой промышленности нормативам и непригодна для употребления». В ролике нет ни одного факта, кроме утверждения самого автора, прямо или косвенно подтверждающего его слова, подчеркнул холдинг.

Telegram-канал «Медиатехнолог» ранее 31 мая опубликовал текст иска «Мираторга» о защите деловой репутации от 13 мая. В иске говорится о том, что 27 марта 2019 г. в социальной сети «В контакте» «неустановленным лицом [была] распространена заведомо ложная, не соответствующая действительности информация, порочащая деловую репутацию» компании.

Бизнес
Новости

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Ведомости
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. во время торгов по состоянию на 20.55 мск снизилась на 4,58% до $62,34 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. В последний раз цена нефти этого сорта была ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 г. При этом цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 3,85% до $54,41 за баррель.

Стоимость нефти продолжает падать второй день подряд на глобальных рисках вокруг энергетического сектора. На цены влияет негативная статистика из США, а также опасения эскалации напряженности в торговых отношениях между США и другими странами, в том числе и с Китаем. В итоге торговый конфликт может оказать сдерживающее влияние на темпы роста мировой экономики и снизить спрос на нефть.

Как отмечает «Интерфакс», применение жесткого экономического давления со стороны США на другие страны также оказывает негативное влияние на котировки. Президент Дональд Трамп обещал ввести 10 июня 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в США из Мексики. Он заявил о намерении наращивать пошлину, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Ведомости
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Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Кулаков подозревается в причастности к гибели Евгении Исаенковой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района. По данным агентства, тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, экспертиза показала, что она была убита.

Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что причиной убийства стал личный конфликт. По его словам, Исаенкова была задушена.

Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев.

Согласно информации на официальном портале Раменского района, Кулакову 44 года. Он родился в Московской области, по образованию – инженер. В разные годы работал контролером на птицефабрике, инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского, замглавы администрации Вялковского сельского округа Раменского района, был главой администрации поселка Удельная.

Раменским районом Кулаков руководил с ноября 2016 г. Является членом партии «Единая Россия».

Бизнес
Новости

Аэропорт «Домодедово» впервые за много лет получил убыток

Ведомости
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Аэропорт «Домодедово» закончил 2018 г. с убытком в 833 млн руб., следует из отчетности по МСФО. В 2017 г. он получил прибыль в размере 9,3 млрд руб. Убыток за 2018 г. – бумажный, поскольку аэропорт потерял 7 млрд руб. на курсовых разницах, следует из отчетности.

«Домодедово» получило убыток впервые как минимум за семь лет: в 2012–2017 гг. оно было прибыльным, отчетности за более ранний период на сайте аэропорта нет.

Операционная прибыль «Домодедово» в прошлом году не изменилась и составила 10,5 млрд руб., а выручка выросла на 5,6% до 42,9 млрд руб. «С учетом повышения конкуренции на рынке аэропортовых услуг Московского региона позитивная динамика доходов свидетельствует об устойчивости бизнеса группы», – сказал представитель аэропорта.

Показатель EBITDA «Домодедово» по итогам прошлого года составил 14,8 млрд руб., что на 1,3% выше уровня 2017 г. Рентабельность группы по показателю EBITDA сохраняется на высоком уровне и составила 35%, добавил собеседник.

Бизнес
Новости

Мордашов реструктурирует машиностроительный бизнес

Ведомости
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Управляющая компания «Севергрупп» Алексея Мордашова сообщила об обновлении бизнес-модели группы «Силовые машины» в соответствии с новой стратегией развития. Принято решение децентрализовать активы «Силовых машин», разделив их на четыре самостоятельные бизнес-единицы.

Каждая из четырех компаний будет специализироваться на определенном типе продуктов: за крупную генерацию будет отвечать ПАО «Силовые машины», за малую и среднюю генерацию – ОАО «Калужский турбинный завод», за теплообменное оборудование – ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», за электротехнику – ООО «Силовые машины – завод «Реостат».

Для управления этими бизнес-единицами создана отдельная управляющая компания «Нордэнергогрупп», являющаяся «дочкой» «Севергрупп». Ее гендиректором стал Мордашов. По его словам, главной целью изменений является обеспечение большей гибкости и оперативности в принятии решений.

Децентрализация активов «Силовых машин» необходима для того, чтобы каждая из производственных площадок стала самостоятельной бизнес-единицей, с полным циклом производства продукции, пояснил «Ведомостям» представитель группы компаний. «Это сделает нас более гибкими и оперативными», – отметил он, подчеркнув, что решение никак не связано с санкциями США, под которые «Силовые машины» попали полтора года назад.

Одним из направлений «Нордэнергогрупп» станет расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые перспективные направления и небольшие технологические компании, отмечается в пресс-релизе «Севергрупп».

Финансы
Новости

ЦБ заподозрил сотрудников страховщика «Наско» в выводе активов

Ведомости
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Временная администрация «Национальной страховой компании Татарстан» («Наско») не смогла получить доступ к необходимой документации, это может указывать на вывод активов сотрудниками страховщика, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В материале указано, что бывшее руководство компании не передало администрации, назначенной ЦБ после лишения страховщика лицензии, бухгалтерские и учредительные документы, а также информацию об имуществе и обязательствах. Это существенно затрудняет проведение оценки активов общества, отмечает регулятор.

ЦБ передал информацию о противоправных действиях сотрудников «Наско» в Генпрокуратуру и МВД. «Наско» лишилась лицензии с 14 мая из-за систематических нарушений прав потребителей и умышленного уклонения от исполнения обязательств.

В 2018 г. «Наско» занимала 24-е место по сборам – 9,2 млрд руб. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), компания входила в число лидеров по ОСАГО: по итогам прошедшего года была 11-й, а по результатам I квартала 2019 г. – 8-й по сборам (1,3 млрд руб., 272 000 полисов). Без лицензии компания обязана выполнять обязательства по ранее заключенным договорам. Если она этого не делает, выплаты по ОСАГО осуществляет РСА из компенсационного фонда. РСА оценил выплаты по обязательствам «Наско» в 7 млрд руб.

Также сообщалось, что в «Наско» застрахована ответственность 143 туроператоров. В течение 45 дней после отзыва лицензии «Наско» операторам необходимо заключить новые договоры и отчитаться перед Ростуризмом.

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