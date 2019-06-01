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В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщает телеканал CNN. Еще четверо пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел в муниципальном центре города, где работают государственные служащие. Стрелявший был ликвидирован полицией на месте преступления. Им оказался 40-летний инженер местного департамента ЖКХ Дуэйн Крэддок. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. По предварительным данным, он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

На месте происшествия были обнаружены винтовка и полуавтоматический пистолет.

Отмечается, что это самый серьезный случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец расстрелял 12 человек в баре в калифорнийском городе Таузанд-Окс.