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ФСБ задержала министра лесного комплекса Иркутской области

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщается на сайте Следственного комитета.

Поводом для задержания чиновника стало согласование им сплошной санитарной вырубки леса в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь». Следствие полагает, что в заказнике незаконно вырубили около 120 га леса, причинен ущерб на общую сумму около 748 млн руб. Уточняется, что Шеверда был задержан сотрудниками ФСБ по поручению следователей СКР.

В ближайшее время следователи предъявят чиновнику обвинение, в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2018 г. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила сплошные вырубки реликтового леса в заказнике «Туколонь», расположенном на Байкальской природной территории. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области пыталась оспорить законность вырубок в суде, но в мае 2019 г. Арбитражный суд Иркутской области отказался признавать их незаконными.