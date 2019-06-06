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Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»

Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка. Об этом заявил сам руководитель ведомства на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход их мыслей», – сказал он. Материнский капитал направлен на поддержку семьи, а не только матери, подчеркнул министр.

В конце мая «Известия» написали со ссылкой на предложение в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, что в России может появиться «отцовский капитал» – субсидия, выплачиваемая после рождения третьего ребенка. По данным газеты, получить ее можно будет при условии, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. «Отцовский капитал» не будет исключать материнский, уточняло издание, и эти выплаты будут сопоставимы по размеру.