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На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

У Никулинского суда Москвы, где 8 июня должно пройти заседание по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, начались задержания. Об этом сообщил в Facebоok член федерального совета движения «Голос» Станислав Андрейчук.

По данным «МБХ медиа», задержали журналиста «Таких дел» Сергея Карпова и главного редактора этого портала Анастасию Лотареву, а также Александру Чугорину. Они участвовали в одиночных пикетах. Информацию о задержании Карпова подтверждает специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Журналиста увезли в «ОВД Раменки», написал он в Faceboоk.

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге — у Гостиного двора. В столице пикеты длились почти 18 часов. По данным «ОВД-инфо», в общей сложности на них были задержаны 17 человек, большинство из них отпустили без протокола после проверки документов.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям — о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Как утверждает МВД, при личном досмотре после задержания у журналиста были обнаружены пять свертков с наркотическим средством метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным полиции, был найден кокаин.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова