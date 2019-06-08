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На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомости
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У Никулинского суда Москвы, где 8 июня должно пройти заседание по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, начались задержания. Об этом сообщил в Facebоok член федерального совета движения «Голос» Станислав Андрейчук.

По данным «МБХ медиа», задержали журналиста «Таких дел» Сергея Карпова и главного редактора этого портала Анастасию Лотареву, а также Александру Чугорину. Они участвовали в одиночных пикетах. Информацию о задержании Карпова подтверждает специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Журналиста увезли в «ОВД Раменки», написал он в Faceboоk. 

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге — у Гостиного двора. В столице пикеты длились почти 18 часов. По данным «ОВД-инфо», в общей сложности на них были задержаны 17 человек, большинство из них отпустили без протокола после проверки документов.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям — о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Как утверждает МВД, при личном досмотре после задержания у журналиста были обнаружены пять свертков с наркотическим средством метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным полиции, был найден кокаин.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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Авто
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Правительство Франции готово сократить свою долю в Renault в интересах альянса с Nissan

Ведомости
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Франция готова рассмотреть вопрос о сокращении своей доли в автопроизводителе Renault в интересах консолидации альянса с японским холдингом Nissan. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Сейчас правительству Франции принадлежит 15,01% акций Renault. По словам Ле Мэра, сокращение этой доли не будет для Парижа проблемой, если это поможет создать более прочный альянс с Nissan и укрепить автомобильный сектор Франции.

6 июня стало известно, что правительство Франции попросило отложить голосование по вопросу объединения Renault с автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles. Предполагалось, что в объединенной компании сторонам будет принадлежать на 50% акций. В результате совет директоров Renault по итогам многочасового заседания так и не смог принять решение об объединении. Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии, обвинив Париж в срыве сделки.

По словам министра финансов Франции, Renault «следует консолидировать альянс» с Nissan, прежде чем обсуждать другие сделки по объединению. «Все нужно выполнять в правильном порядке», – подчеркнул он.

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Технологии
Новости

NASA оценило стоимость путешествия космических туристов на МКС

Ведомости
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Затраты на доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю, а также месяц пребывания в космосе составят $59 млн. Такие данные привел финдиректор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джефф Девит, сообщает CBS News.

Пребывание космических туристов на МКС будет стоить $35 000 за ночь, или около $1 млн за месяц. Основные затраты придутся на трансфер. Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon обойдутся в $58 млн, уточнил Девит. Однако конечная цена зависит от компании – владельца космического корабля.

Стоимость места на борту российского «Союза» для США составляет $80 млн, уточнил финдиректор NASA.

Коммерциализация полетов на МКС позволит NASA аккумулировать средства на проект высадки астронавтов на Луну к 2024 г. Это станет первым этапом устойчивого присутствия человека на Луне и подготовки к полетам на Марс, заявляли ранее представители агентства.

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Технологии
Новости

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Ведомости
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«Первый канал» планирует новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст, передает «РИА Новости». Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.

Победительницей финала шестого сезона, состоявшегося 26 апреля, стала Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако уже на следующий день «Первый канал» заявил о проверке результатов из-за «некоторых аномальностей» при голосовании.

Специалисты Group-IB, проводившие проверку, выявили массированную автоматизированную отправку sms-сообщений в пользу Абрамовой. Как сообщалось, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Стоимость такой накрутки могла составлять около 2–3 млн руб., отмечала Group-IB.

После этого «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона проекта и объявил о проведении спецвыпуска в с участием всех финалистов. Абрамова отказалась участвовать в нем. Все финалисты были объявлены победителями конкурса и получили приз в 1 млн руб. Абрамова отдала свой приз на благотворительность.

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Политика
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Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу своей страны с Колумбией, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. Погранпереходы в штате Тачира будут открыты с 8 июля. «Мы – мирный народ, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение», – заверил Мадуро.

Венесуэла закрыла сухопутную границу с Колумбией в феврале. Причиной этого стали подозрения в возможном ввозе оружия под видом гуманитарной помощи США. О планирующихся поставках гуманитарной помощи через соседние с Венесуэлой государства ранее заявляла оппозиция. После этого Мадуро также распорядился закрыть границу с Бразилией.

В январе спикер национальной ассамблеи Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали большинство стран Запада, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. Однако, несмотря на ужесточение санкций Запада против Мадуро и его окружения, а также новые ограничения против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, оппозиции не удалось добиться отставки действующего лидера.

В начале мая Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка госпереворота в Венесуэле закончилась провалом. В числе допущенных оппозицией ошибок он назвал расчет на поддержку со стороны армии. Также Гуайдо заявил о готовности принять военную помощь США, если она будет предложена.

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Бизнес
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Boeing планировал исправить ошибки в системе 737 Mах в 2020 году

Ведомости
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Корпорация Boeing обнаружила недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Mах еще в 2017 г., но не собиралась исправлять их до 2020 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидеров комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре, занимающегося расследованием аварий Boeing, Питера ДеФацио и Рика Ларсена. Такие данные они получили от представителей компании.

Речь идет о дефекте в работе системы оповещения в кабине пилотов, предупреждающей о неисправности датчиков угла атаки. Это могло привести к включению системы улучшения характеристик маневренности – MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой в работе которой имел место перед крушениями 737 Mах в Индонезии и Эфиопии. Исправить эту ошибку в системе оповещения Boeing планировал лишь после выпуска более вместительной модификации пассажирского лайнера в 2020 г.

«Мы не смогли внедрить оповещение о некорректной работе датчика угла атаки и теперь предпринимаем шаги по исправлению этого недочета, чтобы больше такого не повторилось», – приводит агентство слова представителя авиакомпании Гордона Джондро. Об установке дополнительных сигнальных ламп в кабине пилота в концерне заговорили после первой авиакатастрофы с участием 737 Mах в Индонезии. Представитель Boeing заверил, что полеты этой модели возобновятся лишь после установки необходимого оборудования.

29 октября 2018 г. в Индонезии разбился Boeing 737 Mах 8 авиакомпании Lion Air, в авиакатастрофе погибли 189 человек. 10 марта 2019 г. в Эфиопии потерпел крушение такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате погибли 157 человек. После этого во многих странах мира, в том числе США, ЕС и России, полеты этих типов лайнеров были приостановлены.

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Политика
Новости

США и Мексика заключили миграционное соглашение

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам. Таким образом, введение 5%-ных пошлин на весь мексиканский импорт, которое Вашингтон планировал в случае провала переговоров, «приостановлено на неопределенный срок», отметил Трамп в своем Twitter.

Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для пресечения нелегальной миграции, в том числе развернет силы национальной гвардии по всей территории страны, особый акцент будет сделан на охране южной границы. Об этом говорится в опубликованной на сайте госдепартамента США совместной американо-мексиканской декларации. Также Мексика обязалась принять меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.

Беженцы, которые пересекут границу с США в поисках убежища, «будут быстро возвращены в Мексику, где они могут дождаться рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища». Мексика обязалась этому не препятствовать. США пообещали прилагать усилия для ускорения рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и завершения процедуры выдворения.

О намерении ввести 5%-ные пошлины на весь мексиканский импорт с 10 июня в случае сохранения проблемы нелегальной миграции Трамп объявил в конце мая. США планировали увеличивать пошлины ежемесячно на 5% – до 25% к 1 октября, если Мексика не «предпримет эффективных мер» для разрешения миграционного кризиса.

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Политика
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МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

Ведомости
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В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД. «Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 г», – говорится в сообщении. В нем не называется имя Голунова, однако приведенные данные указывают на него. Сообщается, что речь идет о 36-летнем жителе столицы, который был задержан на Цветном бульваре в Москве. Также в сообщении МВД отмечается, что дело в отношении задержанного вызвало повышенный интерес СМИ.

Голунов был задержан сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками «в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств», следует из сообщения. При личном досмотре у журналиста были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось метилэфедроном массой около 4 г, утверждает МВД.

В сообщении полиции подчеркивается, что информация об избиении подозреваемого при задержании не соответствует действительности. «После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат», – отмечается в сообщении. Также МВД опровергло информацию о том, что Голунову намеренно не давали сдать смывы с рук и срезы ногтевых пластин для исследования. По версии полиции, он сам отказался это делать в присутствии понятых. «После прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы с рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», – добавило МВД.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили. Своему адвокату Дмитрию Джулаю он рассказал, что после задержания его избили и не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Финансы
Новости

Минэкономразвития выступило против контроля ЦБ над частными банками

Ведомости
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Регулятор банковского рынка не должен владеть коммерческими банками, иначе происходит конфликт интересов. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском экономическом форуме. «Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Орешкина, в последние годы происходит огосударствление в банковском секторе, а ЦБ – его «главный пропонент». «Мы считаем, что банковская сфера – это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», – заключил он.

В настоящий момент у ЦБ есть контрольный пакет в Сбербанке. Фонд консолидации банковского сектора, который был ЦБ создан в 2017 г. для санации банков, контролирует другие крупные банки, в числе которых «ФК Открытие» (объединен с Бинбанком), «Промсвязьбанк», «Траст», Московский индустриальный банк и др.

Похожую идею ранее высказывал и глава ВТБ Андрей Костин, который предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.

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Финансы
Новости

Орешкин допустил смягчение предложения о запрете на покупку госбанками частных банков

Ведомости
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Минэкономразвития рассмотрит идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, а не всех, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Главная задача – поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать ее, сказал он.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. В последние годы происходит большое огосударствление в банковском секторе, но в этой сфере должно быть больше конкуренции и больше частного капитала, отметил Орешкин.

Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.

А президент ВТБ Андрей Костин заявил, что нужно ограничить срок владения ЦБ банками 5–7 годами. «ЦБ вообще не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – прокомментировал идею Орешкин. ЦБ владеет контрольным пакетом в Сбербанке, а через Фонд консолидации банковского сектора контролирует несколько банков, подпавших под санацию.

Бизнес
Новости

«Ростех» допустил продажу доли в гражданском дивизионе ОАК инвесторам

Ведомости
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«Ростех» может продать часть своих акций в гражданском дивизионе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Что касается гражданского дивизиона, он останется в периметре «Ростеха», но мы будем приглашать в капитал дивизиона инвесторов. При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании – пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые. Но пока мы не объявляли о продаже и ни с кем переговоры не вели», – передает слова Чемезова на Петербургском экономическом форуме «Интерфакс».

Чемезов не уточнил, какой пакет акций планируется выставить на продажу, но контрольный пакет «в любом случае останется за "Ростехом"». По его словам, рассматриваются разные варианты: и стратегическое партнерство, и IPO. Также не назвал он и конкретных сроков продажи, отметив, что первоочередная задача – реструктуризация ОАК, ее финансовое оздоровление.

Также Чемезов на ПМЭФ-2019 поделился планами «Ростеха» объединить гражданский дивизион ОАК и холдинг «Вертолеты России» в одну большую авиастроительную компанию. «В дальнейшем, я считаю, что необходимо будет провести разделение [ОАК] на гражданский и военный дивизионы. Не исключаю, что объединим ОАК и "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing», – цитирует его ТАСС.

ОАК, которая принадлежит «Ростеху» на 92%, контролирует 95,7% авиастроительной корпорации «Иркут» (выпускает компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320 и ближне-среднемагистральные пассажирские самолеты МС-2) и 100% компании «Гражданские самолеты Сухого» (выпускает ближнемагистральные лайнеры SSJ100). Ранее ОАК заявляла, что на базе «Иркута» планирует создать единый холдинг гражданского авиастроения, чтобы потом продать контрольный пакет в нем инвесторам.

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Финансы
Новости

Сбербанк и McDonald's задумались об открытии совместных точек обслуживания

Ведомости
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Сбербанк и McDonalds изучают возможность открытия совместных точек обслуживания, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Мы сейчас прорабатываем с McDonald's интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки. У McDonald's большой клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и помогать клиентам получать то, что им нужно», — цитирует его «Интерфакс».

Ведяхин рассказал, что скоро планируется открыть «пилотную» точку обслуживания, однако деталей сотрудничества Сбербанка с сетью ресторанов быстрого питания он не раскрыл.

Это не первый пример подобного сотрудничества на российском рынке. Например, банк «Открытие» и сеть кофеен Starbucks запустили в отделениях банка пункты самообслуживания. Этот формат в виде стойки заказа с кофемашиной, интерактивным экраном и возможностью оплаты позволяет получить выход на покупателя практически везде и в любое время. В других странах такие пункты самообслуживания работают не только в банках, но и на автозаправках, в кинотеатрах, супермаркетах, аэропортах, университетах, больницах и т. д.

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