Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Додона
Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил премьера Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства. Такое решение суд принял утром 9 июня по запросу депутатов от Демпартии, сообщается на его сайте.
Причиной стало то, что президент отказался выполнить решение Конституционного суда и подписать указ о роспуске парламента. Теперь Филип должен будет распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
В пятницу, 7 июня, Конституционный суд обязал президента распустить парламент в связи с тем, что в течение трех месяцев после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано новое правительство. Три месяца истекли 8 июня.
Додон отказался исполнять решение суда. На заседании в субботу он заявил, что нет необходимости распускать парламент немедленно. «Не будем торопиться. В понедельник я приглашу все фракции парламента для проведения консультаций», – сказал президент, призвав всех сохранять спокойствие.
В течение последних двух лет Конституционный суд Молдавии уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда тот отказывался обнародовать какой-либо закон или назначать министров.