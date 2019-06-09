Петицию с требованием освободить Голунова подписали более 100 000 человек

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Число подписавших петицию за освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова превысило 100 000 человек. Петиция опубликована на портале Change.org на двух языках – русском и английском, она адресована Генеральной прокуратуре. «Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», – говорится в тексте петиции.
На момент публикации документ подписали 102 348 человек.
Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.
МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.
Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Максим Стулов / Ведомости
6 июня полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Он подозревается в преступлении по ст. 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), но сам журналист заявил, что наркотик ему подбросили. Иван Голунов известен своими расследованиями, связанными в том числе с коррупцией в органах власти. Профсоюз журналистов и работников СМИ назвал его задержание грубой и нелепой провокацией. В поддержку журналиста выходят с одиночными пикетами у здания МВД
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Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 16.00 воскресенья достигла 31 градуса выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Тем самым был повторен температурный рекорд дня, установленный 9 июня 1999 г.
Кроме того, 9 июня стало самым жарким днем в Москве с начала года. Предыдущие два дня — 7 и 8 июня — в городе было 30,9 градуса тепла.
Абсолютный температурный рекорд дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве побит не был: он был установлен 9 июня 1948 г., тогда температура воздуха в столице превысила 32 градуса.
Из-за жары в московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна. Гидрометцентр предупредил, что вечером 9 июня в Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с.
Синоптики обещают, что с понедельника в Москве станет немного прохладней, пройдут небольшие дожди, возможны грозы и град.
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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу. Инцидент произошел в горной местности. Как рассказал собеседник агентства, на борту Ан-2 находились два человека, один из членов экипажа выжил, поиски второго продолжаются. К месту крушения вылетел вертолет Ми-8.
По данным «РИА Новости», второго пилота тоже нашли живым. Самолет, как уточняет агентство, выполнял работы по опылению территории от шелкопряда.
Ан-2 — легкий транспортный самолет, биплан. Эксплуатируется с одним двигателем. Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
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Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
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Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
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AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Н. Калеева / РИА Новости
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Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
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Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
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Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным издания, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В случае слияния капитализация объединенной компании может составить $166 млрд.
Как рассказали источники издания, речь идет об объединении на паритетной основе. Предполагается, что гендиректор United Technologies Грег Хейс возглавит объединенную компанию, а гендиректор Raytheon Томас Кеннеди станет председателем совета директоров конгломерата.
По данным Forbes, капитализация Raytheon в 2019 г. достигла $51,1 млрд. Эта компания была основана в 1922 г., в ней работают 67 000 человек. Raytheon занимает 304-е место в списке крупнейших мировых компаний по версии журнала и 89-е место – в списке публичных компаний США по итогам 2018 г.
Капитализация United Technologies значительно больше – она составляет $118,1 млрд. По числу сотрудников она более чем в три раза превосходит Raytheon – в United Technologies работают 240 000 человек. В списке крупнейших мировых компаний она занимает 78-е место, в списке компаний США –34-е.
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе решение об отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте международной организации. ВФЛА до сих пор не выполнила все условия, необходимые для восстановления ее статуса, пояснил журналистам руководитель рабочей группы IAAF Руне Андерсен.
«Рабочая группа приняла во внимание последние заявления, что дисквалифицированные тренеры и врач продолжают работать с российскими атлетами. Если это так, возникают сомнения, способна ли ВФЛА обеспечить выполнение дисквалификации», – цитирует его «РИА Новости».
ВФЛА лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Международная организация обвинила российских легкоатлетов в систематическом употреблении допинга. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе, а до Олимпиады-2018 в Пхенчхане российских спортсменов допустили только под нейтральным флагом.
В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за нового допингового скандала. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, которого IAAF обвинила в нарушении антидопинговых правил.
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Оператор белорусского участка «Дружбы» – компания «Гомельтранснефть» провела ряд мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитка трубопровода. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим». Отмечается, что реверсом на территорию России было возвращено 450 000 т загрязненной нефти, она была замещена сырьем, соответствующим ГОСТу.
Проведенная работа позволила вечером 8 июня получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово». После проверки качества транспортировка нефти в направлении Польши и Германии была возобновлена. Поставки на Украину осуществляются по графику.
Белоруссия продолжит работу по замещению загрязненной нефти сырьем надлежащего качества. Реализация мер продолжится до середины августа.
В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело.
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Выступление «Машины времени» на сборном концерте по случаю Дня России, который состоится 12 июня на Красной площади, отменили. Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич. «Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил», – написал он в Faceboоk.
Как рассказал «МБХ медиа» пресс-секретарь группы Антон Чернин, об отмене выступления коллективу сообщили организаторы концерта – компания продюсера Игоря Крутого «Арс-медиа». Причины, по словам Чернина, музыкантам не озвучили, но за день до этого Макаревич высказался в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Я думаю, что решили не рисковать: побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова», – сказал Чернин.
Ранее сообщалось, что «Машина времени» выступит 12 июня у стен Кремля. На этой неделе группе исполнилось 50 лет.
Традиционный концерт к Дню России начнется на Красной площади в 19.30. В нем примут участие Григорий Лепс, Стас Михаилов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Николай Басков и другие. Концерт закончится исполнением гимна России и салютом.
Политика
Новости
Адвокат Голунова пожаловалась в СКР на задержавших журналиста полицейских
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Адвокат Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на полицейских, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.
В заявлении Динзе указала на то, что в отношении Голунова применялось «немотивированное физическое насилие», в результате чего журналисту были нанесены телесные повреждения в области спины и головы. Адвокат попросила СКР провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять соответствующие меры.
Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили, а также в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких. МВД опровергает эту информацию.
В изоляторе временного содержания Голунов почувствовал себя плохо. Приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у него перелом ребер и сотрясение мозга. Однако после обследования в больнице врачи пришли к выводу, что госпитализация корреспонденту не требуется.
Сам Голунов рассказал телеканалу «Дождь», что по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.
Ранее Генпрокуратура заявила, что готова провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Кроме того, в субботу столичный главк МВД сообщил, что дело журналиста передано в главное следственное управление.
Журналист «Медузы» в суде
Dmitry Serebryakov / AP
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили на два месяца под домашний арест. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Заседание должно было пройти в первой половине дня, но задержанный почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили перелом ребер и сотрясение мозга. После обследования главврач 71-й больницы объявил, что журналисту не требуется госпитализация и он может присутствовать в суде. Обвинение попросило арестовать Голунова
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил премьера Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства. Такое решение суд принял утром 9 июня по запросу депутатов от Демпартии, сообщается на его сайте.
Причиной стало то, что президент отказался выполнить решение Конституционного суда и подписать указ о роспуске парламента. Теперь Филип должен будет распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
В пятницу, 7 июня, Конституционный суд обязал президента распустить парламент в связи с тем, что в течение трех месяцев после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано новое правительство. Три месяца истекли 8 июня.
Додон отказался исполнять решение суда. На заседании в субботу он заявил, что нет необходимости распускать парламент немедленно. «Не будем торопиться. В понедельник я приглашу все фракции парламента для проведения консультаций», – сказал президент, призвав всех сохранять спокойствие.
В течение последних двух лет Конституционный суд Молдавии уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда тот отказывался обнародовать какой-либо закон или назначать министров.
Политика
Новости
Кремль официально объявил дату прямой линии с Путиным
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Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени, сообщается на сайте Кремля. Она будет транслироваться на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив sms- или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники».
Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что прямая линия назначена на 20 июня. По словам одного из собеседников, ее планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., при этом организаторы не хотят затрагивать мелкие темы. Ожидается, что акцент будет сделан на социальной тематике – медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину.
В прошлом году в студии во время прямой линии впервые не было гостей. Зато были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.
Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».
16 прямых линий Владимира Путина
Wikipedia
Дата проведения: 24.12.2001 Длительность: 140 минут Количество отвеченных вопросов: 47 Число прямых включений: 10
1/16
Кадр из видео / Kremlin.ru
Дата проведения: 19.12.2002 Длительность: 160 минут Количество отвеченных вопросов: 51 Число прямых включений: 10
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PhotoXpress
Дата проведения: 18.12.2003 Длительность: 170 минут Количество отвеченных вопросов: 69 Число прямых включений: 11
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Кадр из видео / Kremlin.ru
Дата проведения: 27.09.2005 Длительность: 173 минуты Количество отвеченных вопросов: 60 Число прямых включений: 12
4/16
PhotoXpress
Дата проведения: 25.10.2006 Длительность: 174 минуты Количество отвеченных вопросов: 55 Число прямых включений: 10
5/16
PhotoXpress
Дата проведения: 18.10.2007 Длительность: 186 минут Количество отвеченных вопросов: 67 Число прямых включений: 12
6/16
PhotoXpress
Дата проведения: 04.12.2008 Длительность: 186 минут Количество отвеченных вопросов: 46 Число прямых включений: 6
7/16
Алексей Дружинин / РИА Новости
Дата проведения: 03.12.2009 Длительность: 240 минут Количество отвеченных вопросов: 80 Число прямых включений: 8
8/16
Леся Полякова / РИА Новости
Дата проведения: 16.12.2010 Длительность: 266 минут Количество отвеченных вопросов: 88 Число прямых включений: 7
9/16
РИА Новости
Дата проведения: 15.12.2011 Длительность: 272 минуты Количество отвеченных вопросов: 96 Число прямых включений: 9
10/16
Александр Рюмин/ИТАР-ТАСС
Дата проведения: 25.04.2013 Длительность: 288 минут Количество отвеченных вопросов: 85 Число прямых включений: 6
11/16
Алексей Никольский / ИТАР-ТАСС
Дата проведения: 17.04.2014 Длительность: 234 минуты Количество отвеченных вопросов: 81 Число прямых включений: 4
12/16
Kremlin.ru
Дата проведения: 16.04.2015 Длительность: 237 минут Количество отвеченных вопросов: 74 Число прямых включений: 6
13/16
Максим Стулов / Ведомости
Дата проведения: 14.04.2016 Длительность: 220 минут Количество отвеченных вопросов: 80 Число прямых включений: 5
14/16
Kremlin.ru
Дата проведения: 15.06.2017 Длительность: 236 минут Количество отвеченных вопросов: 68 Число прямых включений: 11
15/16
Евгений Разумный / Ведомости
Дата проведения: 07.06.2018 Длительность: 257 минут Количество отвеченных вопросов: 73 Число прямых включений: 32
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В Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС. Заседание суда, вероятно, состоится после того, как корреспондента обследуют врачи.
Ранее адвокаты Голунова сообщили, что если их подзащитного госпитализируют, то суд может рассмотреть вопрос о его аресте либо без него, либо будет организовано выездное заседание.
Журналист был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов отказался признать вину и заявил, что наркотические вещества ему подбросили.
В субботу, 8 июня, корреспондент почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи заподозрили сотрясение мозга и перелом ребер. Голунова отвезли в больницу на обследование. По его результатам будет решаться вопрос о его госпитализации.
Политика
Новости
Калви не вернут деньги за неиспользованный бейдж ПМЭФ
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Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента Антона Кобякова (его цитирует «Интерфакс»).
«Он заплатил – думал, что выпустят. Но не выпустили», – заявил Кобяков, отвечая на вопрос о Калви. Он добавил, что бизнесмен мог бесплатно смотреть трансляции с сессий ПМЭФ в онлайн-режиме на сайте форума. «Мог и не платить. На что надеялся – не знаю», – констатировал Кобяков.
Калви находится под домашним арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Бизнесмен вину не признает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.
Адвокаты Калви просили разрешить их подзащитному принять участие в Петербургском форуме. А 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok среди участников ПМЭФ, но не уполномочены предоставить ему соответствующее разрешение.
О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ
Riccardo Pareggiani / AP
Про Владимира Зеленского: «Он хороший актер. Но одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то»
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что не стал поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины из-за его недружественной риторики. При этом Путин отметил, что Зеленский, вероятно, хорош в том, чем занимается всю жизнь, «но одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то»
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Евгений Разумный / Ведомости
Про нервозность бизнеса после ареста Майкла Калви: «Не воруй, веди себя прилично – и дело с концом!»
Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok. Он допустил, что бизнесмен может быть не виновен, но подчеркнул, что в этом должны разобраться правоохранительные органы. При этом, отвечая на вопрос, как на арест Калви реагировать инвесторам, Путин сказал, что им нужно ориентироваться на действующее российское законодательство
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Geety Images
Про торговую войну США и Китая «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это все закончится»
С этой китайской пословицы президент начал свой ответ на вопрос о торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином
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Dmitri Lovetsky / AP
Про отношения с Пекином: «У нас такой глубины и широты отношений, как с Китаем, нет ни с одной страной мира»
Путин и председатель Си Цзиньпин несколько раз обменивались любезностями во время пленарного заседания ПМЭФ. Сначала лидер КНР напомнил, что накануне они с президентом России катались на кораблике по Петербургу. Затем Путин рассказал, что они расстались после первого дня форума только около полуночи, и назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом
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Andy Wong / AP
Про Huawei: «Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, – это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной»
США подозревают Huawei в кибершпионаже в пользу правительства Китая. Поэтому в середине мая компания попала в черный список американского министерства торговли