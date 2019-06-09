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Петицию с требованием освободить Голунова подписали более 100 000 человек

Число подписавших петицию за освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова превысило 100 000 человек. Петиция опубликована на портале Change.org на двух языках – русском и английском, она адресована Генеральной прокуратуре. «Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», – говорится в тексте петиции.

На момент публикации документ подписали 102 348 человек.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова