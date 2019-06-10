Новости
Политика
Новости

Опубликована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство опубликовало 30-страничную концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующее поручение в марте дал премьер Дмитрий Медведев. Подготовкой концепции нового КоАП занимались Минюст и Минэкономразвития.

Концепция нового КоАП была представлена на совещании у Медведева и в целом одобрена 5 июня, говорится в сообщении. Она предусматривает сокращение числа видов административных правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний. Ввести в действие новый КоАП предлагается с 1 января 2021 г.

Авторы документа предлагают разделить административные правонарушения на категории в зависимости от их характера и степени общественной вредности, ввести сроки давности привлечения к ответственности и максимально допустимые штрафы. «Например, административные правонарушения, обладающие повышенной степенью общественной вредности, могут быть отнесены к категории грубых», – говорится в документе. При этом максимальный срок давности привлечения к ответственности по КоАП не должен превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности – два года, устанавливает концепция.

Нарушителям, совершившим негрубые правонарушения впервые, предлагается выносить предупреждение, а не штраф. Такая мера соответствует принципам гуманизма и позволяет реализовать «превентивную функции законодательства», говорится в документе. Говоря о прежнем КоАП, Медведев отмечал, что на него «невозможно уже смотреть без слез». Он подчеркивал, что нынешний Кодекс об административных правонарушениях практически неприменим из-за большого числа норм и поправок, а бизнес часто не успевает фиксировать, что нарушил в очередной раз.

Новости СМИ2
Политика
Новости

ОНК: Служба собственной безопасности МВД начала проверку по делу Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказала заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает «РИА Новости». По ее словам, результатов этой проверки пока не предоставили. «Результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», — сообщила Меркачева в эфире «Эха Москвы».

Новость дополняется...

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона».

Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова. Его доставили в ОВД, а затем в суд из спецприемника. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов уточнил в своем Twitter, что сейчас Волкова судят за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая была согласована и прошла 9 сентября 2018 г.

В прошлый раз Волков был задержан в Москве 21 мая. Поводом для его задержания стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая 9 сентября прошлого года в Москве. Оппозиционер утверждал, что полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». 22 мая Симоновский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и отправил под арест на 20 суток.

Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более 1000 человек.

Политика
Новости

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения. По его словам, это сокращение теневого сектора в экономике и рост потребительского кредитования, передает «Прайм». «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, – они тянут показатель реальных доходов вниз», – передает его слова агентство.

За I квартал 2019 г. реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле – на 1,6%, напомнил Силуанов.

В апреле Росстат отчитался о том, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Похожие данные привел ранее и Центробанк, который в конце мая опубликовал обзор финансовой стабильности. В нем он назвал продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки факторами риска для российской финансовой системы.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.

По словам Чудиновой, в издании разбита вся техника, размер ущерба пока не установлен, несколько сотрудников «Сноба» сейчас работают в офисе телеканала «Дождь».

Первый номер журнала «Сноб» вышел в свет в октябре 2008 г. До 2017 г. он входил в медиагруппу «Живи!», которая принадлежала группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем «Онэксим» продал 100% ООО «Сноб медиа» генеральному директор «Сноб медиа» Марине Геворкян.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Журналисты планируют в День России провести марш в поддержку Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа журналистов и активистов объявила о планах 12 июня, в День России, провести в Москве марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Мероприятие не согласовано с московскими властями. Как пишут организаторы акции, они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не стали согласовывать марш с властями. Организаторы выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.

«Ведомости» запросили комментарий представителя московской мэрии.

10 июня газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.

Голунов сотрудничает с «Медузой», а до этого работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня он был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, по этой статье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вины не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.

Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в биологическом материале Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста. Из показаний понятого следует, что при задержании у Голунова обнаружили пакетик с наркотическим веществом, но он был в его рюкзаке, который сотрудники полиции держали за его спиной, а сам пакетик лежал сверху, хотя он бы перемешался с вещами, если бы лежал там давно, говорил на суде один из адвокатов журналиста – Дмитрий Джулай.

Кто вступился за Голунова

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд признал Захарченко виновным в получении взятки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным в получении взятки, которая выразилась в незаконном оказании услуг имущественного характера, а также во вмешательстве в деятельность следователя. Приговор бывшему замначальника управления «Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел оглашает Пресненский суд.

Как говорится приговоре, воспользовавшись 50%-ной скидочной картой сети ресторанов La Marée, полученной в обмен на общее покровительство, Захарченко получил незаконное освобождение от имущественных обязательств на 2 949 754 руб.

Вина Захарченко полностью подтверждается полученными доказательствами, заявила судья. Кроме того, по ее словам, Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках.

Захарченко был временно исполняющим обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 294 Уголовного кодекса). С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает.

Гособвинитель ранее попросила приговорить полковника Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных около 900 000 клиентов банков и намерен заблокировать в России ресурс, где оказались украденные базы данных, говорится в сообщении ведомства.

«В данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд она выглядит вопиющей», – отметил представитель Роскомнадзора. По его мнению, нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.

Он пояснил, что базы данных оказались на платном форуме, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а серверы находятся на территории Германии. Ведомство планирует обратиться в суд с просьбой о блокировке данного ресурса в России.

Также Роскомнадзор займется проверкой, чтобы выяснить, повлекла ли эта утечка реальные последствия для клиентов банков. По результатам этого анализа ведомство примет меры в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Ведомство не исключает, что базы данных сформированы в результате фишинга, поэтому к изучению ситуации могут быть привлечены правоохранительные органы.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил об утечке персональных данных около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank). В открытом доступе оказались паспортные данные, номера телефонов, места работы и проживания, данные о кредитных лимитах клиентов. Все три банка проводят внутренние проверки после информации об утечке личных данных их клиентов в сеть.

Выбор редактора
Политика
Новости

Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации). Он опубликовал соответствующее заключение экспертов.

Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. «Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [наркотики] не обнаружены», – сказал Брюн «РИА Новости». Результаты такого анализа имеют юридическую силу, уточнил он.

Журналист Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для него домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Ранее пресс-служба МВД заявила, что после задержания у журналиста нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которым он занимался. Он сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить о задержании близких. Генпрокуратура сообщила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве передало дело Голунова в главное следственное управление ведомства.

Выбор редактора
Политика
Новости

Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело против трех участников преступной группы, занимавшихся кражей драгоценных камней из компании «Алроса», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, сотрудница «Алросы» Елена Канунникова похищала алмазы компании, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе был посредником, а россиянин Владимир Гординский отвечал за сбыт драгоценных камней.

В начале июня следователи и сотрудники ФСБ задержали преступную группу с поличным при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. Во время обысков в домах подозреваемых обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также наличные – более $2 млн и 500 000 евро. Кроме того, найдена ювелирная продукция известных мировых брендов – более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Подозреваемые заключены под стражу по решению суда, следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств деятельности преступной группы.

В компании «Алроса» подтвердили «Ведомостям» информацию о пресечении масштабной схемы хищений алмазов и уточнили, что кражи осуществлялись через Единую сбытовую организацию компании, а задержание предполагаемых преступников проведено при непосредственном участии службы безопасности «Алросы». «Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», – отмечается в сообщении. «Алроса» намерена продолжить искоренение случаев коррупции.

Как гранят российские алмазы

Выбор редактора
Политика
Новости

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, набрав 70,76% голосов, передает агентство «Казинформ». Такие данные озвучил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров. Второе место занял Амиржан Косанов с 16,02%.

Явка на выборах после закрытия участков составила 77,4%, сообщил на брифинге член Центризбиркома республики Ляззат Сулеймен. По данным ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдалась в Алма-Атинской (89%), Актюбинской (84,8%) и Туркестанской областях (84,8%). В Нур-Султане явка составила 68,9%, в Алма-Ате и Шимкенте – 52,2 и 67,6% соответственно.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев в марте сложил полномочия президента страны. Временно исполняющим обязанности президента страны стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Токаев был выдвинут на выборы главы государства от правящей партии по предложению Назарбаева.

Сотни человек задержаны на митинге в Нур-Султане

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Данные около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank), оказались в открытом доступе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DevicеLock.

В частности, в открытом доступе оказалось несколько баз данных, которые содержали паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы, а также информацию о кредитном лимите клиентов банков. Основная часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, но многие данные по-прежнему актуальны. Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных.

Издание пишет, что все клиенты из одной из украденных баз данных проживают в Северо-Западном федеральном округе. 

Читать ещё
Preloader more
Фото