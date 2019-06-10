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Суд досрочно освободил руководителя чеченского «Мемориала» из колонии-поселения

Суд досрочно освободил руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката правозащитника. Выездное заседание суда прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.

Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере 18 марта. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он отказался обжаловать приговор.

В соответствии с законом осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если отбыл не менее трети назначенного ему срока. Адвокат Титиева Петр Заикин пояснял, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока 9 мая. Защита Титиева подала ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО) 15 мая. В документе говорилось, что ему не требуется дальнейшее содержание в заключении, поскольку он «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

Дело Титиева в ходе расследования взял на контроль Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, а его председатель Михаил Федотов просил руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить задержание правозащитника. Позже Федотов призвал передать расследование дела из МВД Чечни в центральный аппарат. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Федотова за позицию по этому делу, после чего за СПЧ вступился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: совет нельзя обвинить в некомпетентности, поскольку это представительный орган, объяснял он.