Экс-руководителя волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора
Бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщается на сайте СК.
Задержание осуществляли сотрудники СК и ФСБ. Имя задержанного в сообщении не называется. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила «РИА Новости», что речь идет о Михаиле Музраеве. Он возглавлял региональное управление СК с мая 2011 г. по декабрь 2018 г.
По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома губернатора региона Андрея Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ.
В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.