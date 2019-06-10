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Борис Джонсон попал в шорт-лист кандидатов на пост британского премьера

Ведомости
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Десять британских политиков включились в борьбу за пост лидера консервативной партии Великобритании и пост премьер-министра страны, заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции тори Шерил Гиллан, передает BBC. По ее словам, в шорт-лист кандидатов вошли бывший мэр Лондона Борис Джонсон, министр природных ресурсов Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Также в список кандидатов попали бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и экс-представитель минфина при палате общин Марк Харпер.

Хант, Рааб, Хэнкок и Гоув уже начали свои избирательные кампании, не дожидаясь официального объявления итогового списка кандидатов, передает BBC. Главным фаворитом гонки является Джонсон, пишет Reuters. По данным агентства, Джонсон лидирует у букмекеров, а также, согласно опросам, является самым популярным политиком среди 160 000 членов партии.

Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке 7 июня. О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.

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Полиция обнаружила ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками по делу Голунова

Ведомости
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Образцы ДНК нескольких человек были найдены на пакетах с наркотиками в рамках расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на прессс-службу главного управления МВД по Москве. «На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал собеседник агентства.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также поправках. По словам Пескова, расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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Бизнес
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«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой

Ведомости
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«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой. Об этом сообщил менеджер международных проектов компании Илья Красильщик в Facebook.

Проект называется «Яндекс.Лавка». «Пока что это эксперимент. Мы хотим построить идеальный продуктовый у дома», — подчеркнул Красильщик. По его словам, в рамках проекта товары будут храниться в собственном магазине. Их будут доставлять курьеры партнеров «Яндекс.Еды» «максимум за 15 минут», подчеркнул Красильщик.

Он отметил, что магазин открыт «для жителей Хамовников, живущих с внешней стороны Садового кольца». Для того, чтобы сделать заказ, необходимо установить приложение «Яндекс.Еда» и ввести адрес. «Если ваш дом в зоне доставки, вы увидите нас в первом же экране», — сообщил Красильщик.

Политика
Новости

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Ведомости
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Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил телеканалу «Дождь» о том, что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг, а заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по этому делу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил.

Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Новости СМИ2
Политика
Новости

Вертолет врезался в здание в центре Нью-Йорка

Ведомости
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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает пожарный департамент города на своей странице в Twitter. Один человек погиб, пишет CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Это произошло на Седьмой авеню на Манхэттене, отмечается в сообщении пожарной службы. Полиция Нью-Йорка уточняет, что вертолет совершил жесткую посадку на крыше здания. Возникший при посадке пожар был потушен.

На борту вертолета был один человек, передает CBS News. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что инцидент не связан с терроризмом. По предварительной информации, у вертолета возникли проблемы, и ему пришлось совершить посадку.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что собирают информацию об инциденте. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме.

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Минюст США предоставит конгрессу документы расследования спецпрокурора Мюллера

Ведомости
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После нескольких недель переговоров министерство юстиции США согласилось предоставить конгрессу ключевые доказательства, которые собрал спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования влияния России на выборы США и возможного сговора между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Москвой, пишет The New York Times.

«Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента специальным адвокатом», – цитирует газета представителя комитета Джерролда Надлера. По его словам, все члены комитета – демократы и республиканцы – смогут лично с ним ознакомиться.

В докладе по итогам расследования, который ранее был представлен конгрессу, приводились примеры, как Трамп пытался мешать расследованию, заявил Мюллер на пресс-конференции, посвященной его отставке. О попытках Трампа повлиять на расследование говорил и генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр. Он упомянул 10 эпизодов, которые могли быть истолкованы как попытки президента США Дональда Трампа помешать правосудию

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. В апреле 2019 г. президент России Владимир Путин так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».

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Новости

У проекта Aurus сменился руководитель

Ведомости
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Генеральным директором компании «Аурус», дистрибутора люксовых автомобилей Aurus, с 1 июня 2019 г. назначен Адиль Ширинов, сообщил представитель Минпромторга. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 г. Хильгерт продолжит работу в компании в статусе советника гендиректора «Ауруса».

Автомобили Aurus разработаны государственным институтом НАМИ (он контролирует компанию «Аурус») в рамках проекта «Единая модульная платформа», который обошелся бюджету более чем в 12 млрд руб. Первые машины в 2018 г. получил гараж президента – Владимир Путин использует Aurus в том числе в зарубежных поездках. Розничные продажи начнутся в 2020 г.

Ширинов «является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», объясняет представитель Минпромторга назначение. По его словам, в задачи Ширинова входит подготовка продаж и послепродажного обслуживания, организация серийного производства автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в Елабуге (Татарстан), который с 1 июля станет базой для обновленного совместного предприятия Ford Sollers.

Сейчас автомобили Aurus в разных кузовах (лимузины, седаны и проч.) выпускаются мелкими партиями на площадке НАМИ. Мощность – около 200 шт. в год. В Елабуге с 2021 г. планируется производить до 5000 автомобилей в год.

Параллельно Ширинов остается гендиректором СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода, принадлежащего «Соллерсу» Вадима Швецова. В российской компании также произошли изменения: гендиректором «Соллерса» вместо Швецова стал Николай Соболев. Ранее он занимал пост первого заместителя гендиректора.

Политика
Новости

Экс-руководителя волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора

Ведомости
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Бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщается на сайте СК.

Задержание осуществляли сотрудники СК и ФСБ. Имя задержанного в сообщении не называется. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила «РИА Новости», что речь идет о Михаиле Музраеве. Он возглавлял региональное управление СК с мая 2011 г. по декабрь 2018 г.

По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома губернатора региона Андрея Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ.

В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.

Бизнес
Новости

Трейдер Total подал иск против Антипинского НПЗ

Ведомости
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Компания TOTSA Total Oil Trading SA, нефтетрейдер Total, подала в Арбитражный суд Тюменской области иск к Антипинскому НПЗ, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд 7 июня. Сумму требований к заводу составляет 911,4 млн руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Антипинский НПЗ – крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. В прошлом году у него начались финансовые проблемы. В мае он прекратил прием нефти и направил в суд заявление о признании его банкротом.

В апреле крупнейший кредитор Антипинского НПЗ – Сбербанк – получил 80% предприятия. Позже банк продал ее предприятию ООО «Сокар энергоресурс», которым он владеет вместе с азербайджанской компанией SOCAR.

Политика
Новости

СКР: дело Голунова по-прежнему расследует МВД

Ведомости
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Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не передавали Следственному комитету, его продолжает расследовать МВД. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил «Дождю», что МВД передало московскому управлению Следственного комитета дело Голунова. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что ему об этом ничего не известно. По его словам, в данный момент полиция проводит следственные действия по этому делу.

Хинштейн написал на своей странице в Twitter, что постановление о передаче дела в СК подписано. «Само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс», – отметил он.

Полицейские задержали Голунова 6 июня. Они сообщили об обнаружении у журналиста наркотиков. В УВД по ЗАО города Москвы против Голунова завели дело о покушении на сбыт наркотиков. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах. Сам журналист говорит, что наркотики ему подбросили. По мнению Голунова, его преследуют из-за его профессиональной деятельности. Он также рассказал, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких.

Адвокат Голунова жаловалась в СК на задержавших журналиста полицейских. Генпрокуратура выражала готовность провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.

Политика
Новости

Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в Следственный комитет

Ведомости
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МВД передало московскому управлению Следственного комитета уголовное дело против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Ранее он просил о передаче дела прокурора Москвы. МВД и Следственный комитет пока не подтверждали эту информацию.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил «Медузе», что у защиты нет сведений о передаче дела в Следственный комитет. По его словам, в данный момент полиция проводит следственные действия по этому делу.

Дело против Голунова завели в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Представитель московского главка полиции Юрий Титов пояснял, что это было сделано «в целях объективного и всестороннего расследования».

Голунова задержали 6 июня. В полиции заявили, что у него были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

По словам Голунова, наркотики ему подкинули. Он считает, что его преследуют в связи с профессиональной деятельностью и его расследованием. Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Политика
Новости

Суд досрочно освободил руководителя чеченского «Мемориала» из колонии-поселения

Ведомости
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Суд досрочно освободил руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката правозащитника. Выездное заседание суда прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.

Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере 18 марта. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он отказался обжаловать приговор.

В соответствии с законом осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если отбыл не менее трети назначенного ему срока. Адвокат Титиева Петр Заикин пояснял, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока 9 мая. Защита Титиева подала ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО) 15 мая. В документе говорилось, что ему не требуется дальнейшее содержание в заключении, поскольку он «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

Дело Титиева в ходе расследования взял на контроль Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, а его председатель Михаил Федотов просил руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить задержание правозащитника. Позже Федотов призвал передать расследование дела из МВД Чечни в центральный аппарат. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Федотова за позицию по этому делу, после чего за СПЧ вступился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: совет нельзя обвинить в некомпетентности, поскольку это представительный орган, объяснял он.

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